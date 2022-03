Fabricants du marché de l’antimoine, méthodologie de recherche, paysage concurrentiel et opportunités commerciales d’ici 2028

La taille du marché mondial antimoine devrait atteindre 3,10 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC modéré au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Certains facteurs clés de la croissance des revenus sont l’utilisation croissante de l’antimoine dans les additifs plastiques, les caoutchoucs, les produits chimiques et autres.

Les retardateurs de flamme sont des produits chimiques qui aident à réduire le niveau d’inflammation et à empêcher le départ et la propagation du feu. Les retardateurs de flamme sont largement utilisés dans les meubles, les produits électroniques, les matériaux de construction et autres pour fournir un avantage limité en matière de sécurité incendie. Les retardateurs de flamme peuvent permettre aux équipements électroniques modernes tels que les téléviseurs et les ordinateurs de répondre aux normes de sécurité incendie. Cependant, les retardateurs de flamme ne se décomposent pas facilement et restent donc dans l’environnement pendant une période prolongée.

Le dernier rapport d’information sur le marché, intitulé « Marché mondial de l’antimoine », est destiné à fournir au public cible les informations nécessaires sur l’industrie mondiale de l’antimoine. Le rapport comprend une analyse détaillée des éléments vitaux du marché Antimoine, y compris les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les facteurs micro et macroéconomiques. Le rapport examine attentivement le scénario de marché actuel et les perspectives de croissance fondamentales. Le rapport comporte une base de données organisée de la dynamique du marché de l’antimoine qui aide les analystes du marché à estimer le taux de croissance du marché mondial sur la période projetée. Par conséquent, le rapport, publié par Emergen Research.

Le rapport contient une analyse approfondie du marché à la lumière de l’impact actuel du COVID-19. La pandémie a affecté de manière dynamique le paysage économique mondial. Le rapport se concentre sur les tendances récentes, les principaux défis et opportunités, et les limites relatives à la pandémie en cours. Le rapport traite également de l’impact actuel et futur de l’épidémie de COVID-19.

Analyse segmentaire

Le marché mondial de l’antimoine est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Antimoine. L’analyse sectorielle aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché Antimoine, ainsi que l’estimation des valorisations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure de prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Quelques conclusions clés du rapport

En novembre 2019, AMG Advanced Metallurgical Group a acquis les actifs d’International Specialty Alloys, qui est l’un des principaux producteurs américains d’alliages mères en titane et d’autres alliages binaires. alliages pour le marché aéronautique. Cette acquisition contribuera à l’expansion des activités d’AMG Advanced Metallurgical Group.

En fonction de l’application, le marché est segmenté en batteries au plomb, retardateurs de flamme, additifs plastiques, verre et céramique, etc. Les retardateurs de flamme sont des produits chimiques qui sont utilisés dans les matériaux pour empêcher le départ ou ralentir la progression d’un incendie.

L’Europe représentait une part significative des revenus du marché mondial de l’antimoine en 2020. Les réglementations gouvernementales strictes et les attributs de résistance au feu de l’antimoine, et la demande croissante de produits et de matériaux plus sûrs à utiliser dans une gamme de produits et d’industries devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Acteurs clés opérant sur le marché mondial de l’antimoine Mandalay Resources Ltd., Belmont Metals Inc., AMG Advanced Metallurgical Group, United States Antimony Corporation, Lamber Metals International, Village Main Reef Ltd., Amspec Chemical Corporation, Recylex, Tri-Star Resources et NYACOL Nano Technologies.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’antimoine en fonction de l’application, du type de produit, de l’utilisation finale et de la région :

Application Outlook (Revenue : Milliards USD ; Volume : Kilotonnes ; 2018-2028) Batteries au plomb-acide Retardateurs flamme Additifs plastiques Verre et céramique Autres



Type de produit Perspectives (Revenu : Milliards USD ; Volume : Kilotonnes ; 2018-2028) de trioxyde d’antimoine Alliages Lingot métallique antimoine Autres



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : kilotonnes ; 2018-2028) Automobile Chimie Électricité Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : kilotonnes ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Russie Royaume-Uni Allemagne France Italie Espagne BENELUX Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Israël Reste MEA



