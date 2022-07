Fabricants du marché de la technologie alimentaire, type, application, régions et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de la technologie alimentaire devrait atteindre une valeur de 342,52 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse récente d’Emergen Research.

Cette croissance peut être attribuée à l’adoption croissante de technologies avancées dans les techniques de transformation des aliments pour améliorer la sécurité alimentaire et l’efficacité des processus de production. Les entreprises de transformation alimentaire investissent de plus en plus dans l’adoption et le déploiement de la robotique et de l’automatisation dans tous les processus de l’industrie alimentaire. Cela se traduit par des processus plus hygiéniques, une production plus rapide et une capacité de production plus élevée. En outre, la disponibilité croissante de produits frais et l’amélioration de la visibilité via les canaux en ligne entraînent une augmentation de la demande et de la consommation, qui stimule la croissance du marché de la technologie alimentaire . Les industries alimentaires investissent considérablement dans l’automatisation et la numérisation afin de répondre à la demande croissante de produits alimentaires due à la croissance démographique rapide. De plus, la demande croissante de produits alimentaires plus sains, moins chers, plus sûrs et plus hygiéniques stimule la croissance du marché.

La pandémie actuelle de COVID-19 devrait avoir un effet sur la croissance de l’industrie de la technologie alimentaire, principalement en raison des restrictions de mouvement et de l’impact sur l’offre et la demande en raison des fermetures. La pandémie de COVID-19 a touché plusieurs secteurs du marché mondial, et le secteur Food Tech devrait ressentir l’impact de la pandémie. Le ralentissement économique et les changements dynamiques de la demande affecteront davantage la croissance de l’industrie. Le rapport couvre l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie Food Tech.

Quelques faits saillants et développements clés inclus dans le rapport

En mai 2020, Amazon a annoncé qu’il commençait à proposer un service de livraison de nourriture en ligne nommé Amazon food à Bengaluru, en Inde. La stratégie devrait renforcer la position de l’entreprise sur le marché de la livraison de nourriture en ligne et lui permettre de rivaliser avec des acteurs établis tels que Zomato et Swiggy.

Le segment des sites Web représentait la plus grande part de marché de 57,1 % en 2019. La demande croissante de livraison rapide et pratique de nourriture et d’épicerie, avec la disponibilité des options de paiement à la livraison et de paiement en ligne avancé, stimule la croissance de ces sites Web, soutenant ainsi le tendance croissante à commander de la nourriture en ligne auprès de diverses chaînes alimentaires.

Les revenus du segment de livraison d’épicerie en ligne devraient augmenter à un TCAC rapide de 6,8 % au cours de la période de prévision. La grande disponibilité des sites Web d’épicerie en ligne et l’évolution des préférences des consommateurs pour les plateformes d’achat en ligne en raison de la pandémie de COVID-19 ont entraîné une augmentation de la livraison d’épicerie en ligne ces derniers temps.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché Food Tech. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché de la technologie alimentaire, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché de la technologie alimentaire.

Faits saillants radicaux du rapport sur le marché de la technologie alimentaire:

Aperçu complet du marché Food Tech ainsi qu’une analyse de l’évolution de la dynamique du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur part de marché et leur position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées R&D sur le marché de la Food Tech

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et des fabricants

Des informations pertinentes pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et d’autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Entreprises clés présentées dans le rapport :

Amazon, Apeel Sciences, McCormick & Company, Delivery Hero, DoorDash, Domino’s Pizza Inc., Goodr, Pizza Hut International, McDonald’s Corporation et Grubhub

Emergen Research a segmenté le marché mondial des technologies alimentaires sur la base du type de technologie, du type de service, du type de produit et de la région :

Type de technologie Perspectives (Revenu, milliards USD ; 2020-2027)

applications mobiles

Sites Web

Type de service Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Livraison de nourriture

en ligne Livraison

Services OTT et de proximité

Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2027)

Viande

Fruits et légumes

Poisson

Pain et Céréales

Produits laitiers

Autres produits alimentaires

Segmentation régionale ;

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

Explorez plus de rapport de recherche Emergen @ www.emergenresearch.com

