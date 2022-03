Fabricants du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels, type, application, régions et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriels devrait valoir 25,12 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de la montée des cybermenaces telles que Night Dragon Operation et Stuxnet dans divers secteurs. Les implémentations croissantes de réseaux intelligents, la technologie cloud pour la sécurité des infrastructures essentielles et l’augmentation des investissements des entreprises dans les systèmes de contrôle industriels devraient encore stimuler la croissance du marché.

Le manque de sensibilisation aux systèmes de contrôle industriel parmi plusieurs organisations et la complexité de la mise en œuvre et de la mise à jour des systèmes de contrôle industriel devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La couverture exhaustive de l’impact du COVID-19 sur l’industrie Sécurité des systèmes de contrôle industriels est une attraction majeure du rapport. L’urgence sanitaire mondiale a assailli l’économie mondiale, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement de ce domaine d’activité particulier. Il évalue le scénario de marché actuel et prévoit les conséquences de la pandémie dans ce secteur d’activité pour aider les organisations à renforcer leur préparation au COVID-19. Le rapport sur les informations sur le marché examine de plus près la part de marché mondiale, le taux de croissance estimé, les tendances futures du marché, les barrières d’entrée de gamme, les moteurs fondamentaux du marché, les contraintes, les défis et les opportunités. Le rapport définit clairement la position du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriel au niveau mondial. Les informations détaillées sur le spectre géographique du marché offertes par le rapport en font une excellente source de connaissances sur l’industrie de la sécurité des systèmes de contrôle industriels.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/171

Le rapport sur le marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriels fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs revenus bruts. marges bénéficiaires, réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché Sécurité des systèmes de contrôle industriel. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché de la sécurité des systèmes de contrôle industriels.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/171

Principaux faits saillants du rapport

En octobre 2019, afin d’améliorer la sécurité des systèmes de contrôle industriels pour prévenir les cyberattaques, ABB Inc. avait collaboré avec des entreprises informatiques telles que Microsoft, Check Point Software, Israël-SCADAfence et Fortinet. Grâce à cette collaboration, ABB Inc. améliorera prochainement la qualité de ses systèmes.

En raison d’avantages importants tels que des contrôles de sécurité améliorés, une cybersécurité améliorée, la prévention des vulnérabilités, une surveillance améliorée, une mise en œuvre simple et rapide, une intégration efficace avec les réseaux, le segment de la sécurité des terminaux détenait le plus grand marché avec une part de 32,7 % en 2019 dans les systèmes de contrôle industriels. marché de la sécurité.

Le segment du conseil et de l’intégration devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison d’avantages tels qu’une efficacité améliorée, un stockage centralisé et sécurisé, une utilisation facile, une efficacité en termes de temps et de coûts, une connectivité en temps réel et une transparence.

Les principaux participants sont BAE Systems plc, Cisco Systems, Inc., Honeywell International Inc., Claroty Ltd., CyberArk, Airbus SE, Palo Alto Networks, Inc., Sophos Group plc, ABB Inc. et Indegy Ltd., entre autres.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/industrial-control-systems-security-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la sécurité des systèmes de contrôle industriels en fonction du type de sécurité, du service, de la solution, de l’utilisation finale et région :

Type de sécurité Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) réseau d’applications données terminaison

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027) réponse aux incidents Services Assistance et maintenance des sécurité gérés Consultation et intégration formation et de développement

(Revenus , milliards USD ; 2017-2027) identités et des accès Solution de déni de service distribué Pare Gestion unifiée des menaces Antivirus/Anti-Malware Chiffrement SCADA Virtualisation Sécurité Gestion des informations et des événements Détection et prévention des intrusions Prévention des pertes de données Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Transport Électricité et énergie Santé Fabrication Pétrole et gaz Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, facture USD ion; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Inde Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de MEA



Contactez-nous :

Eric Leec

Spécialiste des ventes

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756c

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-industrial-control-systems-security-market