Fabricants du marché de la gestion des déchets, type, application, régions et prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial de la gestion des déchets devrait atteindre 3 225,72 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée aux préoccupations croissantes concernant la gestion des déchets dans le monde, l’urbanisation rapide, le développement économique et l’augmentation de la population mondiale. La génération constante et croissante de vastes volumes de déchets entraîne un besoin urgent d’installations et de solutions de gestion des déchets plus efficaces et efficientes. L’augmentation des volumes de déchets chimiques dangereux générés par les industries de la santé, des produits pharmaceutiques et de la fabrication devrait stimuler l’utilisation des installations de gestion des déchets afin de minimiser la dégradation de l’environnement au cours de la période de prévision. Le traitement inapproprié des déchets municipaux contamine les océans, transmet des maladies, obstrue les canalisations, provoque des inondations et entraîne une augmentation des problèmes respiratoires liés à la combustion.

Les eaux usées de fabrication non traitées introduisent des métaux lourds toxiques dans l’environnement ou entraînent une explosion d’algues appauvrissant l’oxygène, qui finit par tuer la vie marine et potentiellement nuire aux plantes et aux animaux tout au long de la chaîne alimentaire. L’augmentation des niveaux de gaz à effet de serre générés par les déchets solides est un facteur clé du changement climatique. Ces facteurs contribuent au besoin croissant d’adopter des solutions de gestion des déchets plus efficaces et appropriées pour atteindre les objectifs de développement durable. La disponibilité limitée de sites d’enfouissement dans les pays surpeuplés, associée à des initiatives croissantes pour minimiser l’utilisation des décharges en raison de l’impact négatif sur l’environnement et sur la santé humaine, animale et végétale en général, sont des facteurs clés qui renforcent la nécessité d’un recyclage efficace des déchets.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la gestion des déchets publié par Emergen Research a été formulé à partir de l’analyse des principaux détails commerciaux et de la vaste répartition géographique de l’industrie de la gestion des déchets. L’étude offre une couverture complète de l’analyse qualitative et quantitative du marché de la gestion des déchets ainsi que des données statistiques cruciales sur le marché de la gestion des déchets.

Les facteurs influençant la croissance du marché de la gestion des déchets et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché de la gestion des déchets. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie de la gestion des déchets. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie de la gestion des déchets.

Le rapport de recherche sur le marché de la gestion des déchets est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale de la gestion des déchets.

Le marché mondial de la gestion des déchets est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Gestion des déchets. L’analyse sectorielle aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

En septembre 2020, SUEZ et PreZero, qui est la division environnementale du groupe Schwarz, ont annoncé avoir conclu un protocole d’accord (MoU) explorer les possibilités afin d’établir des partenariats stratégiques, qui favoriseraient des solutions novatrices liées à la gestion des déchets. Le partenariat devrait accélérer le développement de l’économie circulaire en Europe.

Le segment des déchets industriels représentait la plus grande part des revenus en 2020. L’augmentation des volumes de déchets chimiques dangereux générés par les industries de la santé, des produits pharmaceutiques et de la fabrication entraîne le besoin d’installations de gestion des déchets parmi les industries pour minimiser la dégradation de l’environnement et les effets néfastes sur la santé humaine.

Les revenus du segment des services jetables devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation des initiatives des gouvernements concernant l’élimination sûre des déchets industriels et municipaux stimule la demande de services d’élimination.

Les principaux acteurs du marché sont Biffa Group, Clean Harbors, Inc., Covanta Holding Corporation, Daiseki Co., Ltd., Hitachi Zosen Corporation, REMONDIS SE & Co. KG, Suez Environment SA, Veolia Environnement SA, Waste Management, Inc. , et Republic Services, Inc.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la gestion des déchets en fonction du type, du service et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018–2028 ) Déchets industriels Déchets municipaux Déchets dangereux Déchets biomédicaux

Service Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018–2028) Service de collecte Collecte et transport Stockage et manutention Tri Service jetable Décharges Recyclage Compostage et digestion anaérobie Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2018– 2028) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Allemagne France K. BENELUX Italie Espagne Irlande Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Inde Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



