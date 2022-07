Fabricants du marché de la colchicine, paysage concurrentiel et opportunités commerciales d’ici 2030

La taille du marché mondial colchicine devrait atteindre 2 552,84 millions USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 8,4 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. Certains facteurs clés tels que l’incidence croissante de la goutte dans le monde et la prévalence croissante d’autres maladies connexes telles que la fièvre méditerranéenne familiale (FMF) et l’arthrite sont des facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial. L’augmentation du nombre d’essais cliniques sur la colchicine a eu un impact positif sur la découverte d’alternatives thérapeutiques pour diverses affections, notamment les maladies cardiovasculaires, le traitement des symptômes de la COVID-19 et d’autres.

La colchicine est un médicament alcaloïde qui a été autorisé pour la première fois par la Food and Drug Administration (FDA) en 1961 et est principalement utilisé pour traiter les crises de goutte. La goutte se caractérise par une gêne et une inflammation des articulations, et elle est causée par un excès d’acide urique qui s’accumule dans les articulations sous la forme de cristaux en forme d’aiguilles. La goutte est simplement une forme grave d’arthrite inflammatoire.

L’augmentation des essais cliniques sur la colchicine crée une tendance qui, selon les chercheurs, encourage le développement de nouveaux médicaments censés aider les sociétés pharmaceutiques et les consommateurs. Au cours des dix dernières années ou plus, les essais cliniques sur la colchicine ont considérablement augmenté, et les pays d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique sont devenus l’un des principaux sites mondiaux pour les études cliniques.

Certains facteurs clés contribuant à la croissance du marché mondial de la pharmacie et de la santé La croissance

sans précédent des revenus de l’industrie mondiale de la pharmacie et de la santé est attribuée à des facteurs telles que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës dans le monde, l’augmentation de la population gériatrique, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être et la demande croissante de services de santé plus avancés. Demande croissante de médicaments et de thérapies de pointe, disponibilité croissante des options de diagnostic et de traitement de nouvelle génération – en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine – augmentation des activités de R&D et des essais cliniques dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, augmentation des investissements publics et privés dans la recherche en santé projets et l’augmentation des dépenses de consommation en soins de santé sont parmi les autres facteurs importants contribuant à la croissance des revenus de l’industrie.

Quelques points saillants du rapport :

base de la formulation posologique, le segment solide représentait la plus grande part des revenus en 2021 et devrait continuer à apporter une part importante des revenus au cours de la période de prévision. La forme posologique solide de la colchicine est préférée en raison de sa facilité de préparation, plus stable que les autres formes, appropriée pour une libération à long terme et une manipulation facile.

Sur la base de l’application, le segment de la fièvre méditerranéenne familiale devrait représenter une part de revenus substantiellement importante au cours de la période de prévision. La colchicine réussit si bien à prévenir la FMF et le développement de l’amylose qu’un diagnostic et un traitement précis sont les éléments les plus critiques des soins médicaux.

Sur la base de la voie d’administration, le segment topique devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste tout au long de la période de prévision, en raison des paramètres d’évaluation pris en compte pour la forme posologique topique sont la stabilité, la pénétrabilité, la propriété de solvant et autres.

Sur la base de l’âge, le segment gériatrique devrait représenter une part de revenus substantiellement importante au cours de la période de prévision. Les personnes gériatriques sont plus susceptibles d’être sujettes à l’arthrite goutteuse, ce qui est l’un des facteurs moteurs du marché de la colchicine chez les personnes âgées.

Sur la base du canal de vente, le segment des pharmacies en ligne devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste tout au long de la période de prévision, en raison de sa popularité croissante en raison de sa facilité et de sa commodité.

Sur la base de l’utilisateur final, le segment des hôpitaux et des cliniques devrait représenter une part de revenus substantiellement importante au cours de la période de prévision. La croissance du segment Hôpitaux et cliniques est attribuée au nombre croissant d’hôpitaux dans les économies asiatiques émergentes.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus sur le marché mondial de la colchicine au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des cas de goutte et de troubles liés à la douleur, ainsi que de la prévalence croissante des traitements de la goutte aux États-Unis. L’

Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste tout au long la période de prévision, en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement dans la région et de la croissance de la population gériatrique, ce qui devrait augmenter l’incidence de la goutte.

Principaux acteurs du marché mondial de la colchicine :

Cipla Inc., Cardinal Health, Alchem ​​International, Medinova AG, Odan Laboratories Ltd., Prasco Laboratories, Rhea Pharmaceutical, Takeda Pharmaceuticals, Romeg Therapeutics, LLC, Endo International plc, Mylan Pharmaceuticals Inc., West -Ward Pharmaceuticals et Wockhardt, entre autres.

La pandémie de coronavirus a eu un impact drastique sur l’industrie mondiale des soins de santé, avec une augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, une augmentation substantielle des taux d’admission et de réadmission à l’hôpital et une demande croissante de services de télésanté et de télémédecine pour la surveillance à distance des patients. En outre, l’attention croissante portée au développement de diagnostics rapides COVID-19 tels que les kits de test RT-PCR, l’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins, des normes et protocoles réglementaires stricts pour la sécurité COVID-19 et l’augmentation des ventes d’équipements de sécurité COVID-19, tels que les masques N-95, les écrans faciaux, les kits EPI et les désinfectants pour les mains, ont stimulé la croissance mondiale des revenus de l’industrie pharmaceutique et de la santé au cours des dernières années.

Segmentation du marché de la colchicine :

Perspectives de la formulation posologique (chiffre d’affaires, en millions USD, 2019-2030)

solide Capsule Comprimé

Gel

Liquid

Application Outlook ( Chiffre d’affaires, millions USD, 2019 – 2030)

Kératose actinique

Goutte

Maladie de Behcet

Dermatite herpétiforme

Fièvre méditerranéenne familiale

Maladie de Paget

Autres applications

Voie d’administration Perspectives (revenus, millions USD, 2019 – 2030)

oral

topique

Perspectives de l’âge

pédiatrique

adulte

gériatrique

Perspectives du canal de vente

Pharmacies hospitalières Pharmacies de

détail Pharmacies

en ligne

Utilisateur final Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD, 2019-2030)

Hôpitaux et cliniques

Autres utilisateurs

finaux Rapport sur le marché mondial de la colchicine: Segmentation régionale

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial de la colchicine au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial de la colchicine?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial de la colchicine au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos exigences.

