Eye Tracking Market 2021 Principaux fabricants, analyse concurrentielle et prévisions de développement jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans Eye Tracking Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de l’Eye Tracking. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport Eye Tracking Market est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial du suivi oculaire devrait augmenter progressivement pour atteindre une valeur estimée à 1687 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 25,5% au cours de la période de prévision 2019-2026 avec des ventes annuelles de 274,13 millions USD en 2018.

Le suivi oculaire est le processus de mesure du point de regard (où l’on regarde) ou du mouvement d’un œil par rapport à la tête. Un appareil utilisé pour mesurer le mouvement et la position des yeux est appelé eye tracker. Les activités incluent la réaction de l’élève à différents stimuli comme où regarder, quoi ignorer, quand cligner des yeux.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 1,7 milliard de personnes vivent avec une déficience visuelle, près de la moitié de ces cas auraient pu être évités avec la disponibilité d’équipements et de dispositifs médicaux appropriés pour les procédures de soins de santé. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Facteurs de marché

La demande croissante d’appareils d’assistance à la communication va agir comme un agent moteur pour le marché.

Les vastes domaines d’application offerts par la technologie de suivi oculaire vont agir comme un agent moteur pour le marché.

La demande croissante de publicité personnalisée et d’études de consommation va agir comme un agent moteur pour le marché.

Forte adoption dans l’automobile, les industries aéronautiques vont agir comme un agent moteur pour le marché.

Contraintes du marché

Quelques technologies, y compris la capture de vision, mettront du temps à proliférer.

Segmentation : marché mondial du suivi oculaire

Par type

Suivi des yeux

Suivi optique

Électrooculographie

En offrant

Matériel

Logiciel

Services de recherche et de consultation

Par application

Communication Assistée

Comportement humain

Étude de marché

Communication assistée

Recherche académique

Recherche sur le comportement des consommateurs

Tests d’utilisation

Par type de suivi

À distance

Mobile

Par verticale

Informatique & Télécommunication

Médias et divertissement

Soins de santé

Automobile

Éducation

Autres

Par géographie

Amérique du Nord NOUS. Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Thaïlande Malaisie Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

Le 5 e Janvier 2017, EyeTech Digital Systems, Inc a conclu un partenariat avec Quantum Rehab et fait une chaise roulante contrôlée oculaires innovantes aux particuliers spécialement handicapables. Cela stimulera positivement la croissance du marché de l’eye tracking.

En juin 2017, Apple, Inc. a acquis une société allemande SensoMotoric Instruments, spécialisée dans la réalité augmentée (AR) et le suivi oculaire, ce qui stimulera la croissance du marché.

Analyse compétitive:

Le marché mondial du suivi oculaire est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché du suivi oculaire pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de l’oculométrie sont Tobii AB (Suède), SR Research Ltd. (Canada), Seeing Machines. (Australie) EyeTracking Inc. (États-Unis) Ergoneers GmbH (Allemagne), Pupil Labs GmbH (Allemagne) ; PRS IN VIVO (États-Unis) et Lumen Research Ltd. (Royaume-Uni) BIOPAC Systems Inc. (États-Unis), EyeTech Digital Systems, Inc. (États-Unis), FOVE, Inc. (États-Unis), GAZE INTELLIGENCE (France), gazepoint (Canada) , iMotions. (États-Unis), LC TECHNOLOGIES (États-Unis), Mirametrix inc. (États-Unis), Noldus Information Technology (Pays-Bas), Smart Eye AB. (Suède), SMI GROUP (Allemagne), SR Research Ltd. (Canada)peu parmi d’autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

