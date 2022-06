Extraits de plantes Taille du marché 2022 Part, croissance, défis commerciaux, opportunités d’investissement, demande et rapport de recherche sur les prévisions 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Extraits de plantes . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les extraits de plantes présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des extraits de plantes était de 30,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des extraits de plantes devrait atteindre 69,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les extraits de plantes sont largement reconnus pour leur capacité de guérison. Ainsi, ils sont largement utilisés dans les applications médicales. De plus, diverses plantes exotiques trouvent des applications dans les traitements aromatiques.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante d’aromathérapies et la prévalence croissante des maladies alimenteront la croissance du marché mondial des extraits de plantes. De plus, la prise de conscience croissante des effets négatifs des produits chimiques artificiels alimentera la demande de traitements naturels dans les années à venir. En conséquence, cela stimulera la croissance du marché mondial des extraits de plantes au cours de la période de prévision.

Les extraits de plantes sont largement utilisés comme agents aromatisants naturels, édulcorants et conservateurs dans l’industrie des biens et des boissons. Ce secteur gagne du terrain en raison de l’évolution des habitudes de consommation. En conséquence, il alimentera la croissance du marché mondial des extraits de plantes au cours de la période d’étude.

Les activités croissantes de R&D pour encourager l’utilisation de produits naturels, combinées aux interdictions de la Food and Drug Administration (FDA) sur l’utilisation de colorants synthétiques, bénéficieront au marché mondial des extraits de plantes au cours de la période d’étude.

Les extraits de plantes trouvent également un large éventail d’applications dans le secteur de la santé en raison de leurs capacités thérapeutiques exceptionnelles. Cependant, le coût élevé associé aux extraits de plantes peut limiter la croissance du marché global.

Analyse régionale

L’Europe devrait dominer le marché des extraits de plantes en raison de la prise de conscience croissante des avantages des remèdes à base de plantes. De plus, le secteur des cosmétiques et des soins personnels en croissance rapide dans la région contribuera à la croissance du marché des extraits de plantes. En outre, l’industrie médicale en plein essor dans la région accélérera également la croissance du marché mondial des extraits de plantes au cours de la période d’étude.

Le marché des extraits de plantes en Asie-Pacifique enregistrera également un taux de croissance important en raison de la demande croissante de produits à base de plantes dans la région. En plus de cela, la demande croissante de produits cosmétiques naturels à base de plantes contribuera également à la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19

L’industrie médicale a connu une croissance substantielle en raison de l’épidémie de COVID-19. De plus, la demande de remèdes naturels à base de plantes a augmenté dans divers pays, ce qui a considérablement contribué à la croissance du marché mondial des extraits de plantes. De plus, selon les directives introduites par l’OMS, il était essentiel de consommer des produits alimentaires renforçant l’immunité. En conséquence, il a été opportuniste pour le marché des extraits de plantes.

Concurrents sur le marché

• JiaHerb

• Schwabe

• Groupe Provital

• Naturex

• Ipsen

• Bioforce

• Chenguang Biotech

• Euromed

• Avoca (Pharahchem)

• Sabinsa

• Tsumura&Co

• Rainbow

• Comba Group

• BGG

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des extraits de plantes se concentre sur le type, l’application, les sources et la région.

Par type

• Phytomédicaments et extraits de plantes

• Huiles essentielles

• Épices

• Arômes et parfums

Par application

• Compléments pharmaceutiques et diététiques

• Aliments et boissons

• Cosmétiques

• Autres

Par sources

• Fruits, fleurs et bulbes

• Feuilles

• Écorces et tiges

• Rhizomes et racines

• Les autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

