Extrait d’huile de cannabidiol (CBD) Taille du marché, part 2022-Tendances commerciales mondiales, part, aperçu des progrès, analyse modeste, statistiques, prévisions régionales et mondiales jusqu’en 2029

Marché des extraits d’huile de cannabidiol (CBD)Le rapport de recherche identifie et analyse les tendances à venir dans l’industrie Extrait d’huile de cannabidiol (CBD) ainsi que les principaux moteurs, inhibiteurs, défis et opportunités. Le rapport sur le marché des extraits d’huile de cannabidiol (CBD) a été structuré après une étude approfondie de divers segments clés du marché tels que la taille, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Avec l’année de base précise et l’année historique, des évaluations et des calculs sont effectués dans le rapport. Cela permet de savoir comment le marché va agir au cours des années de prévision en donnant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Toutes les données statistiques, qui sont calculées avec les outils les plus authentiques tels que l’analyse SWOT,

Analyse et taille du marché

L’huile de cannabidiol (CBD) a largement gagné en popularité en raison de son utilisation efficace dans le traitement de la douleur résultant de blessures chroniques. De plus, il est encore plus efficace pour lutter contre l’inflammation, l’anxiété et l’insomnie et contribue également à améliorer les fonctions physiologiques et cognitives d’un individu tout en régulant l’humeur, la douleur et la mémoire. Le cannabidiol (CBD) est l’un des 113 cannabinoïdes identifiés dans les plantes de cannabis et représente jusqu’à 40 % de l’extrait de la plante.

Le marché mondial des extraits d’ huile de cannabidiol (CBD) était évalué à 7,94 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 37,74 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 21,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Les segments et sous-sections du marché Extrait d’huile de CBD sont présentés ci-dessous:

Par type de source (chanvre, marijuana)

Par canal de distribution (B2B, B2C)

Par utilisation finale (médical, usage personnel, pharmaceutique, bien-être)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des extraits d’huile de CBD sont:

Société de croissance de la canopée

Aphria Inc

Aurore Cannabis

MARICANN INC

Tilray

GW Pharmaceuticals plc

Tikun Olam

Le groupe Cronos

Kazmira

FOLIUM BIOSCIENCES

HempLife aujourd’hui

Chaman américain CBD

….

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial des extraits d’huile de CBD tout au long de la période prévue.

Public cible clé

Quels facteurs stimuleraient principalement le marché des extraits d'huile de CBD?

«Rising Disposable Income» est considéré comme l'un des principaux facteurs de croissance du marché des extraits d'huile de CBD dans les années à venir.

Quelle région dirigera le marché mondial des extraits d'huile de CBD?

dirigera le marché des extraits d’huile de CBD.

Portée du marché mondial des extraits d’huile de CBD et taille du marché

Le marché des extraits d’huile de CBD est segmenté en fonction du type de source, du canal de distribution et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de source, le marché des extraits d’huile de CBD est segmenté en chanvre et marijuana

Sur la base du canal de distribution, le marché des extraits d’huile de CBD est segmenté en B2B et B2C. Le B2C a été davantage segmenté en pharmacies hospitalières, en ligne et en magasins de détail.

Le marché des extraits d’huile de CBD a également été segmenté en fonction de l’utilisation finale en médecine, usage personnel, pharmaceutique et bien-être. Le médical a été segmenté en douleur chronique, troubles mentaux, cancer et autres. Le bien-être a été segmenté en aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, nutraceutiques et autres.

.