Extincteur portable 2021 principaux fabricants: MORITA HOLDINGS CORPORATION, Amerex Corporation, Britannia Fire Ltd., Johnson Controls., Kidde-Fenwal

Le rapport d’activité Extincteur portable couvre toutes les études et estimations impliquées dans la méthode d’analyse standard des études de marché. Pour une analyse du marché exploitable et des stratégies commerciales lucratives, un rapport d’étude de marché irréprochable doit être disponible.

Ce rapport sur le marché offre un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des facteurs les plus importants tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Le rapport sur le marché Extincteur portable est une fenêtre sur l’industrie ABC qui définit correctement la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché.

Le rapport sur le marché des extincteurs portatifs présente les entreprises suivantes, notamment : – MORITA HOLDINGS CORPORATION, Amerex Corporation, Britannia Fire Ltd., Johnson Controls., Kidde-Fenwal Inc., Ceasefire Industries Limited, Jockel, Fike Corporation, Flamestop Australia Pty Ltd. ., Kanex, SAFEGUARD INDUSTRIES, Safex Fire., Vintex Fire Protection Pvt Ltd, Guards India, VINTEX FIRE PROTECTION (P) LTD, SAFEPRO FIRE, Mamta Engineering, GRAP FIRE INDUSTRIES, Jyoti Fire Services, FIRE SAFETY DISPOSITIFS PVT. SARL

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des extincteurs portatifs, catégorise la taille du marché mondial des extincteurs portatifs (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des extincteurs portables par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie). Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type d’agent (à base de produits chimiques et de poudre, à base d’eau et de mousse, à base de CO2, à base de métal, autres), type d’incendie (classe A, B et C, classe A et A et B, classe B et C ou B, classe D, Autres), Utilisateur final (résidentiel, commercial, autres), canal de distribution (en ligne, hors ligne)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

