Externalisation des dispositifs médicaux Taille du marché, part, tendances, développement de la croissance Tendances de l’industrie Segmentation des principaux facteurs déterminants et prévisions jusqu’en -2028

Le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 114 131,09 millions d’ici 2028 contre 46 676,11 millions USD en 2020. L’incidence croissante des infections chroniques, l’acceptation de l’utilisation d’appareils non invasifs et l’augmentation des dépenses de santé seront probablement les principaux moteurs qui propulseront la demande du marché au cours de la période de prévision.

Scénario de marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux

Selon Data Bridge Market Research, le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est IQVIA qui représente une part de marché estimée à environ 14,99 % et 13,17 %. La société a réalisé des ventes exceptionnelles grâce à la montée en puissance des dispositifs médicaux externalisés.

En juillet 2020, BREATHE et IQVIA ont collaboré pour accélérer le diagnostic précoce et le traitement des affections respiratoires. Cette étape stratégique consistant à travailler ensemble pour améliorer les résultats de santé et la qualité de vie des personnes vivant avec des maladies respiratoires au Royaume-Uni accélérerait le marché.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions sont ciblées par IQVIA, Eurofins Scientific, SGS SA ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché de l’externalisation des dispositifs médicaux en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis, le Canada et le Mexique comme leurs prochaines poches de revenus pour 2021.

Le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux devient de plus en plus concurrentiel avec des entreprises telles que IQVIA, Eurofins Scientific, SGS SA, car elles sont les leaders du marché de l’externalisation des dispositifs médicaux. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux.

Développement du marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux

En mai 2018, Eurofins Scientific avait augmenté l’empreinte des tests de produits biopharmaceutiques avec un accord d’externalisation avec Astellas au Japon. L’expansion du produit a eu lieu parce que la société a conclu un accord avec Astellas pour externaliser les laboratoires d’essais internes nommés Astellas Analytical Science Laboratories, Inc. (« ASL »). ASL a offert les services de test avec de bonnes pratiques de fabrication au Japon. L’externalisation a élargi l’empreinte croissante en Asie-Pacifique et offre une bonne plate-forme pour se développer davantage sur le marché des tests de produits biopharmaceutiques en Asie.

Le besoin croissant de services de santé de qualité est motivé par le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux. La fabrication sous contrat de dispositifs médicaux est l’assemblage sous-traité d’un dispositif médical pour le marché médical. Afin d’accomplir une fabrication récurrente, les partenaires de fabrication sous contrat peuvent être utilisés par les entreprises de dispositifs médicaux et bénéficier d’une efficacité des coûts, d’une chaîne d’approvisionnement rationalisée, d’un alignement logistique et bien d’autres encore pour garantir que toutes les exigences de l’industrie sont satisfaites tout en leur permettant de livrer des produits commerciaux. au marché.

Comme les cycles de vie des produits sont courts, les fabricants de dispositifs médicaux dépendent profondément de l’innovation et des technologies de pointe pour se développer sur le marché super tendance. Certaines des innovations sur les marchés de l’externalisation des dispositifs médicaux comprennent la R&D externalisée sur les dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux portables, l’approche centrée sur le patient, les bilans de santé robotiques et la chirurgie robotique, ce qui conduit souvent à une efficacité accrue, à une amélioration du rendement, à une qualité améliorée et à une réduction du WIP (travail en progrès) tout en réduisant les risques commerciaux et en accélérant l’entrée sur le marché des produits. Le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux a augmenté à un rythme rapide, ce qui a entraîné une amélioration de l’efficacité organisationnelle, des cycles de développement de produits plus courts et un meilleur accès à la haute technologie.

Cependant, des facteurs tels que les changements de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) : 13485, un cadre réglementaire strict, la perturbation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement due à une pandémie entravent la croissance du marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux. D’autre part, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de l’utilisation des dispositifs médicaux d’intervention (DMI) constituent des opportunités pour la croissance du marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux. L’augmentation des alternatives de services et le problème de conformité avec l’externalisation sont les défis auxquels est confronté le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux.

Le rapport sur le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux.

Le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en fonction des pays suivants: États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, Lituanie, Suisse, Turquie, Belgique et reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Taïwan, Corée du Sud, Australie, Singapour, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Égypte et Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base des services, le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en assurance qualité, affaires réglementaires services, services de conception et de développement de produits, services de test et de stérilisation de produits, services de mise en œuvre de produits, services de mise à niveau de produits, services de maintenance de produits, services de matières premières, services d’équipements électriques médicaux, fabrication sous contrat et caractérisation de matériaux et de produits chimiques. Sur la base du produit, le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en produits finis, en électronique et en matières premières. Sur la base du type de dispositif, le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en classe I, classe II et classe III. Sur la base des applications, le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en cardiologie, imagerie diagnostique, orthopédie, DIV, chirurgie ophtalmique, générale et plastique, administration de médicaments, soins dentaires, endoscopie, soins du diabète et autres. Chaque segment est ensuite subdivisé en classe I, classe II et classe III. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en petite entreprise de dispositifs médicaux, moyenne entreprise de dispositifs médicaux et grande entreprise de dispositifs médicaux et autres.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

SGS SA

TOXICONE

Rythme analytique

Groupe Intertek plc

WuXi AppTech

NAMSA

Services précliniques américains, LLC.

Sterigenics US, LLC – Une entreprise de Sotera Health

Laboratoires Charles River

Célestica Inc.

Creganna

FLEX LTD.

Heraeus Holding

Integer Holdings Corporation

Systèmes Nortech, Inc.

Plexus Corp

Société Sanmina

EUROFINS SCIENTIFIQUE

Connectivité TE

ICÔNE SA

Parexel International Corporation

Développement de médicaments Labcorp

Tecomet, Inc.

IQVIA

Jabil Inc.

Synéos Santé

PROVIDIEN LLC

Cekindo Business International

Est/Ouest Industries, Inc.

CT Sud

Marché de l’externalisation des dispositifs médicaux Le rapport met en avant une gamme de segments liés aux études de segmentation du marché réalisées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont importantes pour prendre un verdict sur les produits. Le rapport sur le marché mondial met en lumière de nombreux facteurs tels que les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique, qui contribuent tous à amener votre entreprise vers la croissance et le succès. De plus, ce rapport explique une meilleure perspective du marché en termes de tendances de produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Le rapport fournit une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché.

Options de personnalisation

• Toutes les divisions indiquées ci-dessus dans ce rapport sont traitées au niveau national et peuvent être modifiées en fonction des besoins.

• Tous les articles sollicités à l’affût, le volume d’articles et les coûts de vente normaux seront intégrés en tant que choix ajustables qui pourraient entraîner des dépenses supplémentaires nulles ou négligeables (dépend de la personnalisation)

