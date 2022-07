Explorez le marché mondial des consoles de jeu qui devrait atteindre un taux de croissance plus élevé d’ici 2028 Rapports d’Emergen Research

La taille du marché mondial des consoles de jeu devrait atteindre 54,21 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision. La croissance des revenus du marché mondial des consoles de jeu est tirée par des facteurs tels que la croissance de la culture du jeu, la forte demande de jeux vidéo et l’augmentation de la demande de technologies sans fil avancées telles que Bluetooth 5.0 et W-Fi. Les consoles de jeux enregistrent une popularité croissante en raison de fonctionnalités telles que l’affichage haute définition (HD) et les graphismes complexes.

L’expansion de l’industrie du jeu et l’augmentation des investissements des acteurs du marché sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. Les producteurs de consoles de jeu très populaires comme PlayStation ont révélé leur objectif d’élargir leur part de marché des jeux sur console. En raison d’un dévouement soutenu à la marque PlayStation, d’un public croissant de joueuses et d’une expansion en dehors de l’Amérique du Nord, de l’Europe et du Japon, la société pense que la PS5 surpassera l’immensément populaire PS4.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont :

Microsoft Corporation, Valve Corporation, Nvidia Corporation, PlayJam, Nintendo Co. Ltd., BlueStacks, OUYA Inc., Sony Computers Entertainment Inc., Sega et Atari.

Emergen Research suit une méthodologie cohérente pour réduire les erreurs résiduelles à un niveau minimum en affinant la portée, en validant par des informations primaires et alimenter régulièrement la base de données interne. Un modèle dynamique est formulé pour capturer les fluctuations régulières du marché et, par conséquent, être mis à jour avec tout changement dans la dynamique du marché. Les paramètres et les variables impliqués dans la recherche varient en fonction des marchés individuels et, plus important encore, les informations sur la demande et l’offre sont incluses dans le modèle pour identifier l’écart du marché.

Le dernier rapport de recherche est un exemple parfait de l’analyse précise du marché mondial des consoles de jeux. Il comprend la table des matières, la liste des tableaux et des figures, la méthodologie de recherche, la segmentation géographique, le paysage concurrentiel, les développements futurs et l’innovation technologique. De plus, le rapport offre la dernière couverture de l’impact massif de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie mondiale du marché des consoles de jeu.

Quelques points saillants du rapport :

Les revenus du segment des appareils portables devraient augmenter à un rythme régulier au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due au fait que ces appareils permettent aux joueurs de jouer à des jeux n’importe où et même sans connexion Internet.

Parmi les autres segments d’utilisation finale, les revenus du segment résidentiel devraient enregistrer un TCAC rapide au cours de la période de prévision. La pandémie de covid-19 a contribué à stimuler davantage la croissance de ce segment, car de plus en plus de personnes jouent tout en suivant des commandes à domicile.

Parmi les autres segments de plate-forme, les revenus du segment des ordinateurs de bureau/ordinateurs portables devraient enregistrer une croissance rapide au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait générer un TCAC de revenus à deux chiffres robuste au cours de la période de prévision. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l’Australie sont les principaux points chauds du jeu, et la demande de consoles de jeu est relativement élevée parmi une base en constante expansion de nouveaux utilisateurs.

Le rapport met en évidence l’impact actuel de COVID-19 sur le marché des consoles de jeu ainsi que le dernier scénario économique et l’évolution de la dynamique du marché. Il analyse l’impact de la pandémie sur la croissance du marché et les rémunérations. La pandémie a changé le scénario économique du monde et a touché plusieurs secteurs du marché. Le rapport estime le marché du marché des consoles de jeu en fonction de l’impact de COVID-19.

Segments couverts dans le rapport :

Emergen Research a segmenté le marché mondial des consoles de jeu sur la base de la plate-forme, de la modalité, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de la plate-forme (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Télévision

Ordinateur de bureau/portable

Tablette

mobile

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Consoles de salon

Portable

hybrides

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Tireur

Acte

Sport

Aventure

Course

Combattre

Autres

perspectives du canal d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Résidentiel

Commerciale

D’autres

Segment géographique couvert dans le rapport:

Le marché des consoles de jeu fournit des informations sur le marché, qui est subdivisé en sous- régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quel sera le taux de croissance, l’accélération ou la dynamique de croissance du marché au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs qui animent le marché des consoles de jeux ?

Quelle était la taille du marché en progression de la console de jeu en valeur en 2021?

Quelle sera la taille attendue du marché émergent des consoles de jeu d’ici la fin de 2028 ?

Quelle région devrait enregistrer la part de marché la plus élevée sur le marché Console de jeu ?

Quelles tendances, barrières et défis auront un impact sur la croissance et la taille du marché mondial des consoles de jeu ?

Quels sont le chiffre d’affaires, le volume des ventes et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Console de jeu ?

