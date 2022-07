Exploration de l’espace lointain et taille du marché de la technologie, tendances et opportunités régionales, analyse des revenus, pour 2021-2028

La du marché mondial de l’exploration et de la technologie de l’espace lointain devrait atteindre 630,23 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché est principalement tirée par des facteurs tels que le financement privé élevé dans le secteur spatial, les progrès de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies numériques, les efforts croissants de diverses agences spatiales pour s’engager dans des missions d’exploration de l’espace lointain et les intérêts croissants dans le secteur public. .

Les progrès de l’exploration et de la technologie de l’espace lointain entraînent un nombre croissant de missions planifiées par diverses agences spatiales pour enquêter sur des corps célestes tels que la lune terrestre, la surface de Mars, la lune de Jupiter, la lune de Saturne, le soleil et les astéroïdes. Le succès des missions d’exploration spatiale dépend des capacités uniques des humains, et la prise de décision rapide, l’adaptabilité cognitive et la polyvalence sont des exigences essentielles dans de telles activités. Les robots sont également utilisés pour atteindre des objectifs d’exploration qui peuvent profiter à l’humanité. L’exploration de l’espace lointain a conduit à d’immenses avancées technologiques et scientifiques dans les domaines de la santé et de la médecine, des transports, des biens de consommation, de l’énergie et de l’environnement, des technologies de l’information et des applications industrielles. Ce sont d’autres facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché à l’avenir.

Le segment sans pilote représentait la plus grande part des revenus en 2021, car les missions sans pilote sont plus fréquemment prévues pour l’exploration de la lune et de Mars. De plus, les engins spatiaux sans pilote sont moins chers et plus sûrs à lancer et à exploiter. Un certain nombre de pays optent pour des missions d’engins spatiaux sans pilote en raison de ces avantages et avantages. Le lancement de nouveaux satellites en orbite devrait en outre stimuler la croissance du marché mondial des engins spatiaux sans pilote dans une large mesure au cours de la période de prévision.

. Quelques-uns des principaux acteurs opérant dans le l’exploration et la technologie de l’espace lointain sont:

Airbus Defence & Space, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, SpaceX, Blue Origin, Northrop Grumman Corporation, Thales Alenia Space, Astrobotic, MAXAR Technologies, Inc. et Sierra Nevada Corporation

Étendue de la recherche : les

segments couverts dans ce rapport sont :

Perspectives du mode technologique (revenus, milliards de dollars ; 2021-2028) Rockets Landers Robots Satellites Orbiters



Application Outlook (revenus, milliards de dollars ; 2021-2028) Exploration lunaire Transport Infrastructure orbitale exploration de Mars



(Revenus, milliards USD; 2021-2028) propulsion Système chimique non chimique navigation et de guidage de commande et de contrôle Autres



En évaluant la dynamique contemporaine du marché, le rapport d’enquête statistique a également démontré les dernières avancées décisives et les acteurs du marché sur la base d’une évaluation critique de ceux-ci. L’étude établit des prévisions précises pour l’entreprise afin d’aider les consommateurs à planifier leurs futurs mouvements commerciaux après avoir acquis une perspective juste du futur secteur.

Nos rapports vous aideront à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

nos recherches et nos informations aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aide nos clients à investir ou désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement important d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations aident à avoir une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

nos recherches classent les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes futures, de leurs rendements et de leurs marges bénéficiaires. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant notre étude de marché.

Évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

Quelques points saillants du rapport

Le 9 avril 2022, SpaceX a lancé le premier équipage entièrement privé pour la Station spatiale internationale. Le vol a été qualifié de jalon dans la commercialisation des vols spatiaux et est le résultat d’un partenariat entre Space X, Axiom et la NASA. La NASA a fourni le site de lancement et prendra également la responsabilité des astronautes alors qu’ils entament leur mission de huit jours de recherche biomédicale et scientifique pendant que le vol spatial sera en orbite.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2021 et devrait maintenir sa domination sur les autres marchés régionaux au cours de la période de prévision. La croissance robuste des revenus peut être attribuée à l’augmentation du budget spatial de la NASA et aux investissements élevés des entreprises privées. De plus, la présence d’un certain nombre d’entreprises privées telles que The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, SpaceX et Blue Origin aux États-Unis se concentrent sur la réalisation d’importants investissements dans les technologies et les initiatives des engins spatiaux. Ceci, associé à d’importantes dépenses gouvernementales, devrait continuer de soutenir la croissance des revenus du marché nord-américain au cours de la période de prévision.

. les principes de répartition et de triangulation des données pour évaluer des facteurs tels que l’évolution de l’inclinaison des consommateurs, la base de connaissances existante, l’évaluation du marché et les sources vérifiées. Ces aspects pourraient jouer un rôle crucial dans la croissance potentielle du secteur mondial.

