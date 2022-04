Exosome Therapeutics Taille du marché 2022 Tendances des technologies, croissance de l’industrie, part, profils des acteurs de l’écosystème, état de progression et tendances commerciales jusqu’en 2029

DBMR a récemment publié un nouveau rapport, intitulé Global Exosome Therapeutics Market Size, Share, Growth, Industry Trends and Forecast 2022-2027, Breakdown Data by Companies, Key Regions, Types and Application. Le rapport a été élaboré à l’aide de méthodologies de recherche primaires et secondaires, qui offrent une compréhension exacte et précise du marché Exosome Therapeutics. Les analystes ont utilisé une approche descendante et ascendante pour évaluer les segments et fournir une évaluation juste de leur impact sur le marché mondial des exosomes thérapeutiques. Le rapport offre un aperçu du marché, qui décrit brièvement l’état du marché et les principaux segments. Il mentionne également les principaux acteurs présents sur le marché mondial de la thérapeutique des exosomes.

Le marché des exosomes thérapeutiques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,49% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 3 063,03 millions USD d’ici 2029. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché des exosomes thérapeutiques fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence du cancer dans le monde accélère la croissance du marché des exosomes thérapeutiques.

Les exosomes sont une classe spécifique de vésicules extracellulaires dérivées de cellules composées d’endosomes et ont généralement un diamètre de 30 à 150 nm – le plus petit type de vésicule extracellulaire. Protégés par une bicouche lipidique, les exosomes sont poussés dans l’environnement extracellulaire, qui contient une cargaison complexe de contenu dérivé de la cellule d’origine. Les contenus présents dans la cargaison sont des protéines, des lipides, de l’acide ribonucléique messager (ARNm), de l’acide ribonucléique microsomal (miARN) et de l’acide désoxyribonucléique (ADN). Les exosomes se distinguent par la façon dont ils se forment – par la fusion et l’exocytose de corps multivésiculaires dans l’espace extracellulaire. Les exosomes ont été connectés pour traiter diverses maladies chroniques telles que les maladies auto-immunes. La nanotechnologie a montré de nouvelles perspectives pour la détection préalable du cancer basée sur des nanoporteurs tels que les exosomes.

Les exosomes se composent de deux types, les exosomes naturels et les exosomes hybrides. Les exosomes naturels sont ensuite sous-segmentés en exosomes exogènes et en exosomes autologues. Les exosomes autologues sont des véhicules sûrs et opérationnels pour l’administration ciblée de médicaments pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires chroniques. Les exosomes exogènes sont de minuscules vésicules membranaires extracellulaires libérées des endosomes de diverses cellules et peuvent être trouvés dans la plupart des fluides corporels, tels que le liquide synovial, le liquide amniotique et le sperme. Dans le cancer, les exosomes jouent un rôle vital dans la propagation métastatique, la résistance aux médicaments et la formation de nouveaux vaisseaux sanguins.

Par type (exosome naturel, exosome hybride)

Par source (cellules souches mésenchymateuses, sang, fluides corporels, urine, cellules dendritiques, salive, lait et autres), thérapie (immunothérapie, chimiothérapie et thérapie génique)

Par Capacité de Transport (Bio Macromolécules et Petites Molécules)

Par application (troubles métaboliques, oncologie, troubles cardiaques, neurologie, troubles inflammatoires, transplantation d’organes, troubles gynécologiques, troubles sanguins et autres)

Par voie d’administration (parentérale et orale), utilisateur final (instituts de recherche et universitaires, hôpitaux et centres de diagnostic)

Avalon Globocare Corp.

Thérapeutique Capricor

CODES

Groupe des cellules souches

Exosome Sciences, une filiale d’Aethlon Medical

AEGLE Thérapeutique

Laboratoires Kimera

Groupe ReNeuron plc

evox THERAPEUTIQUE

Stem Cell Medicine Ltd.

Thérapeutique VE

Exopharm

L'analyse du marché Global Exosome Therapeutics est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l'analyse du paysage concurrentiel et l'état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d'importation / exportation, les chiffres de l'offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Selon la segmentation régionale, le marché Thérapeutique des exosomes fournit les informations couvrant les régions suivantes:

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie-Pacifique

L’Europe 

MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Les pays clés de chaque région sont également pris en considération , tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en fonction du type, de la source, de la thérapie, de la capacité de transport, de l’application, de la voie d’administration et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Le marché mondial de la thérapeutique des exosomes est classé en sept segments notables basés sur le type, la source, la thérapie, la capacité de transport, l’application, la voie d’administration et l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en exosomes naturels et en exosomes hybrides. En 2022, le segment des exosomes naturels devrait dominer le marché mondial de la thérapeutique des exosomes en raison de la présence de matériel naturel des exosomes et des essais cliniques en cours sur les exosomes autologues.

Sur la base de la source, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en cellules souches mésenchymateuses, sang, fluides corporels, urine, cellules dendritiques, lait salivaire et autres. En 2022, le segment des cellules souches mésenchymateuses devrait dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques en raison des applications émergentes des cellules souches mésenchymateuses et des initiatives stratégiques des acteurs du marché.

Sur la base de la thérapie, le marché mondial des exosomes thérapeutiques est segmenté en immunothérapie, thérapie génique et chimiothérapie. En 2022, le segment de l’immunothérapie devrait dominer le marché mondial des exosomes thérapeutiques en raison de la facilité d’utilisation, de la grande précision et de l’amélioration du taux de survie à long terme.

Sur la base de la capacité de transport, le marché mondial de la thérapeutique des exosomes est segmenté en bio macromolécules et petites molécules. En 2022, le segment des biomacromolécules devrait dominer le marché des thérapies Globalexosome en raison de la présence d’une sensibilité élevée, de l’utilisation accrue de protéines thérapeutiques pour soigner les troubles inflammatoires et de la stimulation des défenses naturelles de l’organisme pour lutter contre les maladies inflammatoires.\

