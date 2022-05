Excellente croissance du marché des excipients à base de sucre par tendances, innovation dynamique et analyse des acteurs clés – DFE Pharma, BASF, Ashland, Cargill | Prévisions jusqu’en 2029

Synopsis du marché mondial des excipients à base de sucre:

En cette ère de mondialisation, le monde entier est le marché et, par conséquent, les entreprises cherchent à adopter un rapport d’étude de marché mondial. Le rapport sur le marché des excipients à base de sucre aide à connaître les performances du marché au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Cette analyse de marché met en lumière divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement commercial le plus rapide dans le cadre de prévision de l’estimation. Sans aucun doute, les entreprises d’aujourd’hui exigent fortement l’analyse des études de marché avant de prendre un verdict sur les produits.

Le marché mondial des excipients à base de sucre devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,44 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport cohérent sur le marché des excipients à base de sucre répertorie les principaux concurrents et fournit des informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant l’industrie de la santé. Les données et les informations concernant le secteur de la santé proviennent de sources cohérentes telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Les statistiques sont présentées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Pour prospérer sur ce marché concurrentiel, les entreprises sont très avantagées si elles adoptent des solutions innovantes telles que le rapport d’étude de marché sur les excipients à base de sucre.

Selon une étude de marché, les excipients sont généralement des ingrédients inactifs, qui aident l’ingrédient actif du médicament utilisé pour les médicaments oraux dans le saccharose, le glycérol, la saccharine sodique, le sorbitol, etc. Des excipients à base de sucre sont utilisés pour gonfler la formulation solide et une longue stabilité.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des excipients à base de sucre sont l’utilisation croissante d’excipients co-traités, les falaises de brevets pour les excipients à base de sucre et l’avancement croissant des comprimés à désintégration orale (ODTS), l’augmentation des progrès des nouveaux médicaments et la utilisation croissante d’excipients et d’excipients co-traités pour improviser la biodisponibilité, la dissolution et la désintégration des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), la croissance du nombre de population gériatrique et pédiatrique.

Segmentation globale du marché Excipients à base de sucre :

Sur la base du produit, le marché mondial des excipients à base de sucre est segmenté en sucre réel, alcool de sucre et édulcorants artificiels.

Sur la base du type, le marché des excipients à base de sucre est segmenté en poudres ou granulés, sucres à compression directe, cristaux et sirops.

Sur la base de l’application, le marché des excipients à base de sucre est segmenté en charges, diluants, agents de tonicité et agents aromatisants et autres fonctionnalités.

Sur la base de la formulation, le marché des excipients à base de sucre est segmenté en formulations orales, formulations topiques, formulations parentérales, autres formulations.

Sur le plan géographique, l’Europe domine le marché des excipients à base de sucre en raison de facteurs tels que l’augmentation des investissements dans l’avancement des médicaments, la production croissante de médicaments génériques et les tentatives gouvernementales appropriées devraient encore stimuler la croissance du marché des excipients à base de sucre dans le Région. L’APAC devrait observer une croissance considérable du marché des excipients à base de sucre en raison de facteurs tels que la croissance considérable du marché régional des soins de santé ainsi que de l’industrie pharmaceutique, l’augmentation de la base et des capacités scientifiques, des stratégies gouvernementales appropriées. , et les faibles coûts de fabrication devraient propulser la croissance du marché des excipients à base de sucre dans la région au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs mondiaux :

Roquette Frères

DFE Pharma

BASF SE

Ashland Inc.

Compagnie Archer Daniels Midland

MEGGLE SA

Associated British Foods Plc

Cargill, Inc.

Colorcon, Inc.

Société FMC

La société Lubrizol

MB Sucres et produits pharmaceutiques

Citron Scientifique

Agences Harshad

Emilio Castelli

Produits pharmaceutiques néo-zélandais

IMCD Pharma

Pfanstiehl

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des excipients à base de sucre, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les excipients à base de sucre, y compris les produits, les ventes/revenus , et position sur le marché

6 Structure du marché des excipients à base de sucre, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des excipients à base de sucre : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des excipients à base de sucre par régions

5 Analyse du marché mondial des excipients à base de sucre par type

6 Analyse du marché mondial des excipients à base de sucre par applications

7 Analyse du marché mondial des excipients à base de sucre par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des excipients à base de sucre

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des excipients à base de sucre 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

