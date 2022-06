Excellente croissance continue du marché de la curcumine | Herboveda Inde Pvt. Ltd., Sabinsa, Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd., The Green Labs LLC

Le rapport d’étude de marché sur la curcumine consiste en une étude de marché systématique et complète qui fournit les faits et les chiffres dans le domaine du marketing. Le rapport met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marchés. Les entreprises ont commencé à adopter une solution de rapport d’étude de marché pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services. Le rapport sur le marché de la curcumine présente des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Analyse du marché et aperçu du marché de la curcumine

Le marché de la curcumine devrait connaître une croissance du marché à un taux de 10,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la curcumine fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la consommation de curcumine en tant qu’additif alimentaire accélère la croissance du marché de la curcumine.

La curcumine est connue pour être un composé bioactif qui se trouve dans la racine de Curcuma longa, également connue sous le nom de curcuma. La curcumine présente des caractéristiques anti-oxydantes et anti-inflammatoires qui en font un ingrédient parfait dans de nombreux aliments et applications médicales.

Étendue du marché et taille du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la curcumine sont Biomaxls.com, Synthite Industries Ltd, BioThrive Sciences, Konark Herbals & Health Care, Arjuna Natural Pvt Ltd, SVagrofood, Star Hi Herbs Pvt Ltd., NOW Foods, Phyto Life Sciences P. Ltd. , Herboveda India Pvt. Ltd., Sabinsa, Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd., The Green Labs LLC, Wacker Chemie AG, HINDUSTAN MINT & AGRO PRODUCTS PVT. LTD, Rosun Natural Products Pvt. Ltd., Hebei Food Additive Co. Ltd., PT. Helmigs Prima Sejahtera, Tri Rahardja. PT (Javaplant), entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial de la curcumine ?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial de la curcumine ?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de la curcumine?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial de la curcumine?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

