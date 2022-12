Examen du marché polonais des volets roulants dans une étude de marché à venir avec revenus, marge brute, part de marché et prévisions jusqu’à 

« Marché des volets roulants en Pologne »le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les volets roulants en Pologne présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les volets roulants en Pologne. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur les volets roulants en Pologne aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des volets roulants devrait atteindre la valeur de 195 942,33 milliers de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision. Les volets roulants industriels représentent le plus grand segment de matériaux sur le marché des volets roulants. Le rapport sur le marché des volets roulants couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Les volets roulants sont robustes, avec des lames emboîtables en aluminium ou en acier, et sont bien adaptés à une large gamme d’applications industrielles. Les volets roulants peuvent être personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques tels que la résistance au feu et la sécurité antiterroriste. On constate également qu’il peut défendre les fenêtres et les portes contre le vandalisme et les effractions dans un large éventail de lieux, y compris les établissements de vente au détail, les supermarchés, les écoles, les universités, les hôpitaux et les cabinets médicaux. Les volets roulants peuvent être isolés pour fournir une efficacité énergétique, une isolation thermique, une isolation acoustique et une protection supplémentaire contre la vermine.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers d’USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par Type (Volet Roulant Industriel, Volet Roulant Grill, Volet Roulant Avec Lattes Inclinées), Matériau ( Métal , Plastiques, Bois et Autres), Fixation ( Porte et Fenêtre), Mode de Fonctionnement (Type à Engrenage Mécanique, Volet Roulant Push-Pull et Automatique Volet Roulant), Application (Commercial et Résidentiel) Acteurs du marché couverts KONE Corporation, Polfendo Sp. z oo, Vertex SA, TUR-PLAST, aluplast GmbH, Gdanska Fabryka Okien Sp. z oo, Win2Trade, JM EXIM WINDOWS sp. z oo, ALUKON KG, ALUTOR SYSTEM ROLETOWE entre autres

Dynamique du marché des volets roulants

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Moteurs/Opportunités

Demande croissante en raison de l’avantage de la sécurité

Le principal avantage des volets roulants est qu’ils assurent la sécurité de toute maison ou bâtiment contre les intrus. Les volets roulants offrent une sécurité incroyable pour l’accès des piétons et des véhicules. En effet, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises préfèrent installer des volets roulants dans leurs bâtiments industriels. L’installation de volets roulants dans les bâtiments à l’extérieur des points d’entrée augmente non seulement la sécurité, mais sert également de dissuasion pour les cambrioleurs potentiels à la recherche d’un accès simple.

Augmentation de l’adoption par les détaillants et les propriétaires de magasins

L’adoption de volets roulants car elle assure la sécurité du magasin et aide à prévenir tout incident. Les propriétaires de magasins étudient différentes possibilités pour protéger leurs propriétés, surtout contre les cambrioleurs, et aussi pour les protéger contre le risque de vandalisme et d’incendie. Les volets peuvent facilement empêcher ce genre de mésaventures de se produire. Les volets roulants agissent comme une barrière et peuvent aider à retarder et même arrêter de tels incidents. Il agit comme une couche de sécurité supplémentaire, ce qui peut aider à décourager facilement les voleurs d’essayer de s’introduire dans votre magasin.

Augmentation du nombre de développements infrastructurels

L’industrie de la construction se développe à grande échelle en Pologne. On observe une augmentation de la construction d’installations industrielles et d’entrepôts dans le pays. Les entrepôts et la construction industrielle connaissent une croissance énorme ces derniers temps. Les changements dans la distribution augmentent le besoin d’espace d’entreposage des entreprises qui font du commerce et des services de vente en ligne, ainsi que des unités de transformation industrielle qui veulent stimuler la production et les exportations.

Sensibilisation croissante aux avantages des volets roulants

Les gens commencent à adopter le volet roulant en raison de ses différents avantages. Ils assurent non seulement la sécurité de la propriété ou du bâtiment, mais présentent également de nombreux autres avantages. L’installation de volets roulants sur les portes et les fenêtres augmente l’intimité. Tant au niveau de la prévention des activités d’observation à l’intérieur des locaux, que de l’ insonorisation pour éviter que le bruit ne se propage à l’extérieur du bâtiment. Cela peut être le meilleur choix si les fenêtres de la maison donnent sur la rue. Les consommateurs peuvent les rouler à mi-chemin ou tout au long s’ils veulent que les rayons du soleil pénètrent dans les locaux. De la même manière, ils peuvent les rouler pour avoir l’esprit tranquille la nuit.

Contraintes/Défis

Coût élevé des volets roulants

L’un des freins à la croissance du marché est le prix du volet roulant. En fonction de son matériau et de ses avantages, le prix du volet roulant peut différer. Les volets roulants sont principalement de trois types qui sont manuels, électriques et à batterie. Selon ce type, le prix du volet roulant peut varier. En fonction de la taille et du type domestique, cyclone ou de sécurité, le prix du volet roulant peut également différer.

Disponibilité facile d’un substitut abordable

De nombreux substituts abordables aux volets roulants sont présents sur le marché, ce qui entrave sa croissance. Différents substituts comme les grilles de sécurité entravent considérablement la croissance du marché des volets roulants. Les grilles de sécurité, qui sont utilisées pour la sécurité des fenêtres et des portes, sont une alternative plus esthétique et plus conviviale aux volets roulants. Ils sont disponibles dans une variété de tailles et de dimensions pour répondre aux besoins des utilisateurs, y compris des alternatives de sécurité et d’assurance. Les grilles de sécurité agissent à la fois comme un moyen de dissuasion et comme une barrière physique et peuvent résister à une variété d’outils.

Développement récent

En octobre 2020, JM EXIM WINDOWS sp. z oo annonce sa collaboration avec le Syndicat Fenêtres et Portes Polonaises (FPP). C’est une organisation nationale qui fédère un groupe représentatif de fabricants et de fournisseurs de menuiseries. FPP fournira également à l’entreprise une formation technique qui l’aidera à se mettre à jour dans le secteur de la menuiserie.

Principaux acteurs clés en Pologne Rapport sur le marché des volets roulants: KONE Corporation, Polfendo Sp. z oo, Vertex SA, TUR-PLAST, aluplast GmbH, Gdanska Fabryka Okien Sp. z oo, Win2Trade, JM EXIM WINDOWS sp. z oo, ALUKON KG, ALUTOR SYSTEM ROLETOWE

Segmentation du marché :

Le marché des volets roulants est segmenté en fonction du type, du matériau, de la fixation, du mode de fonctionnement et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par type

Volet Roulant Industriel

Grill Volet Roulant

Volet Roulant à Lattes Inclinées

Sur la base du type, le marché polonais des volets roulants est segmenté en volets roulants industriels, volets roulants à grille et volets roulants à lattes inclinées.

Par matériel

Métal

Plastiques

Bois

Autres

Sur la base des matériaux, le marché polonais des volets roulants a été segmenté en métal, plastique, bois et autres.

Par fixation

Porte

La fenêtre

Sur la base de la fixation, le marché polonais des volets roulants a été segmenté en portes et fenêtres.

Par mode de fonctionnement

Type d’engrenage mécanique

Volet Roulant Push-Pull

Volet roulant automatique

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché polonais des volets roulants a été segmenté en type à engrenage mécanique, volet roulant push-pull et volet roulant automatique.

Par application

Commercial

Résidentiel Sur la base de l’application, le marché polonais des volets roulants a été segmenté en commercial et résidentiel.

Analyse/aperçus régionaux du marché des volets roulants en Pologne

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché des volets roulants en Pologne?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché des volets roulants en Pologne?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Pologne Volet roulant?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché des volets roulants en Pologne?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des volets roulants en Pologne auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries des volets roulants en Pologne?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

