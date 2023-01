Examen du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique dans une étude de marché à venir avec revenus, marge brute, part de marché et prévisions jusqu’à

Le rapport d'étude de marché sur les sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l'importation et l'exportation pour toutes les grandes régions du monde. Le rapport s'étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre la valeur de 362,70 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision. « Food & Beverages » représente le segment d’utilisateurs finaux le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation de la demande de sacs en papier pour les soins à domicile. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Le rapport de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Les sacs en papier sont fabriqués à partir de pâte de bois provenant d’arbres, renouvelables, recyclables et biodégradables. Le papier kraft et le papier kraft d’initiation sont les papiers les plus couramment utilisés dans la fabrication des sacs en papier. Les sacs en papier sont couramment utilisés comme sacs à provisions, emballages et sacs. Les sacs en papier sont également venus dans les multi-parois, qui fournissent la force pour stocker et transporter des aliments et des boissons, des produits d’alimentation animale et d’autres produits. Les sacs en papier de charge ont également des poignées torsadées ou plates pour la manipulation des marchandises. Les sacs en papier sont très utilisés dans le secteur de la vente au détail pour transporter des articles de courses.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars, prix en dollars, volume en millions d’unités Segments couverts Par produit (sacs en papier plats, sacs en papier à parois multiples, bouche ouverte, valve collée, sac en papier verrouillable, sacs à ouverture automatique (SOS), pochette debout et autres), utilisation (à usage unique et ré- utilisable), capacité (moins de 1 kg, 1 kg à 5 kg, 5 kg à 10 kg, plus de 10 kg), taille (petite taille, taille moyenne, grande taille et très grande taille, autres), étanchéité et manipulation (chaleur Joint, poignée de longueur de main, fermeture éclair, poignée torsadée, poignée plate et autres), forme (rectangle, carré, circulaire et autres), canal de distribution (dépanneurs, supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, commerce électronique et autres), Utilisateur final (alimentation et boissons, alimentation animale, produits cosmétiques, agriculture, construction, produits pharmaceutiques, produits chimiques et autres) Pays couverts Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Iran, Éthiopie, Koweït et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts Mondi, International Paper, Shuaiba Industrial Company (KPSC), Papyrus Paper Products LTD, middleeastdisposable, Lanpack, Gulf East Paper And Plastic Industries LLC, Hotpack Packaging Industries LLC, CLASSYPAC MIDDLE EAST, Packteck, SACS EN PAPIER RETQA, Kiki Bags, Golden Pack for Packaging Industries, Green Age Partners et Huhtamaki, entre autres

Cadre réglementaire

Conformément à la loi sur l’emballage pour la réglementation des matériaux en contact avec les aliments dans les États membres du Moyen-Orient et d’Afrique.

La réglementation des matériaux en contact avec les denrées alimentaires dans les États membres du Conseil de coopération des États arabes du golfe – également connu sous le nom de Conseil de coopération du Golfe et ci-après dénommé le CCG – est caractérisée par des normes consensuelles établies par l’Organisation de normalisation du CCG. (OSG). Les normes GSO énoncent les conditions et les exigences de composition spécifiques pour divers matériaux en contact avec les aliments. Dans une large mesure, les exigences de ces normes reflètent les réglementations de l’Union européenne (UE) sur les matériaux en contact avec les aliments. Suivant une tendance, plusieurs États membres du CCG ont récemment imposé de nouvelles restrictions sur les sacs en plastique et autres articles en plastique à usage unique, affectant les matériaux en plastique en contact avec les aliments.

La dynamique du marché du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique comprend:

Moteurs/Opportunités

Préférence croissante pour les emballages écologiques et biodégradables

Les produits respectueux de l’environnement ne sont pas nocifs pour l’environnement, sont fabriqués à partir d’ingrédients entièrement naturels et sont facilement recyclables, compostables ou biodégradables .. Un nombre croissant de consommateurs soucieux de l’environnement optent pour des produits durables tels que des sacs en papier qui sont écologiques et facilement dégradables. La demande de sacs en papier légers et facilement transportables devrait augmenter dans les secteurs des cosmétiques, de l’alimentation et des boissons, de la pharmacie, de la construction et d’autres industries. La prise de conscience de l’impact nocif du plastique sur l’environnement incite les clients à opter pour des options écologiques et biodégradables telles que les sacs en papier. Les sacs en papier sont largement utilisés dans l’emballage de plusieurs produits tels que les aliments et les boissons, les textiles, le ciment, l’électronique, les effets personnels et autres. Ainsi, la forte demande de sacs en papier dans l’industrie de l’emballage alimentera la croissance du marché.

Sensibilisation accrue aux avantages des sacs en papier grâce à la campagne

L’augmentation du nombre de personnes soucieuses de l’environnement au Moyen-Orient et dans les pays africains opte pour des options d’emballage durables et étend la sensibilisation. Le plastique représente une grave menace pour la santé humaine ainsi que pour l’environnement. Par conséquent, l’adoption de produits en papier dans diverses industries telles que l’alimentation et les boissons, la construction, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et autres au Moyen-Orient et dans les pays africains est en augmentation. La demande croissante de produits d’emballage durables, recyclables, réutilisables, compostables et biodégradables tels que les sacs en papier, associée à une prise de conscience croissante grâce à diverses campagnes de promotion des sacs en papier et de sensibilisation aux effets nocifs des plastiques, peut propulser la croissance du marché.

Demande croissante d’emballages de sacs en papier durables dans le secteur du commerce électronique

Plusieurs entreprises optent pour l’emballage de sacs en papier pour la livraison de marchandises, car les sacs en papier sont durables et légers, ce qui les rend faciles à transporter. La demande d’emballages de sacs en papier augmente dans le secteur du commerce électronique, car de plus en plus d’acheteurs achètent en ligne et les détaillants existants continuent de croître en taille. Le nombre de forfaits qu’ils achètent augmente également. La vente au détail en ligne a permis aux entreprises, aux artisans et aux entrepreneurs à domicile de vendre leurs produits depuis leur domicile, leur studio ou leur petit espace de travail.

Sensibilisation accrue aux problèmes sociaux et utilisation croissante de produits biodégradables

Plusieurs types d’emballages sont utilisés dans différentes applications, ce qui entraîne des déchets très nocifs pour l’environnement. Les emballages en plastique sont utilisés pour les aliments et les boissons, les cosmétiques et les biens de consommation qui produisent des produits non biodégradables, car la décomposition des déchets d’emballages en plastique libère des gaz toxiques dans le sol, ce qui est dangereux pour les animaux et les eaux souterraines. Des mesures ont donc été prises pour interdire les emballages en sacs plastiques car ils sont nocifs pour l’environnement.

Contraintes/Défis

Faible disponibilité de matière première

La disponibilité de la qualité et de la quantité appropriées est une préoccupation pour la production de sacs en papier dans toutes les régions. Les sacs en papier sont fabriqués à partir du papier utilisé dans plusieurs applications et sont plus demandés en raison du faible coût du produit. La matière première utilisée dans la production de sacs en papier est la pâte de bois provenant des bois d’arbres et passe par plusieurs processus. Le papier est composé de différentes qualités et est en outre utilisé pour fabriquer des sacs à provisions de différentes tailles.

Décharges dues aux sacs en papier usagés

Les sacs en papier sont utilisés dans plusieurs applications, telles que l’alimentation, les cosmétiques et les soins de santé, entre autres. Ainsi, la demande de sacs en papier a augmenté dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. Les sacs en papier sont de deux types, à usage unique et réutilisables. À mesure que la demande de papier à usage unique augmente, les déchets de papier entraînent des décharges, ce qui entraîne une augmentation du remplissage des déchets de papier. Cela a un impact négatif sur l’environnement car le papier met du temps à se décomposer. Le recyclage des sacs en papier comprend également le coût que les fabricants ne veulent pas dépenser, ce qui entraîne l’augmentation de la quantité de décharges des sacs en papier usagés.

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2021, Mondi s’est associé à Tesco pour créer des sacs en papier recyclé pour les détaillants. La vision de ce partenariat est d’acheter les déchets de carton ondulé de l’entrepôt du détaillant pour créer des sacs à provisions en papier recyclé.

En juin 2021, Hotpack Packaging Industries LLC a ouvert Eco Store, une destination de vente au détail en ligne de produits d’emballage alimentaire respectueux de l’environnement aux Émirats arabes unis.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique: Mondi, International Paper, Shuaiba Industrial Company (KPSC), Papyrus Paper Products LTD, middleeastdisposable, Lanpack, Gulf East Paper And Plastic Industries LLC, Hotpack Packaging Industries LLC, CLASSYPAC MIDDLE EAST , Packteck, SACS EN PAPIER RETQA, Kiki Bags, Golden Pack for Packaging Industries, Green Age Partners et Huhtamaki,

Segmentation du marché :

Le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du produit, de l’utilisation, de la capacité, de la taille, de l’étanchéité et de la manipulation, de la forme, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Sacs en papier plats

Sacs en papier à parois multiples

Bouche ouverte

Soupape collée

Verrouiller les sacs en papier

Sacs à ouverture automatique (SOS)

Pochette debout

Autres

Sur la base du produit, le marché des sacs en papier du Moyen-Orient et de l’Afrique est segmenté en sacs en papier plats, sacs en papier à parois multiples, bouche ouverte, valve collée, sacs en papier verrouillables, sacs à ouverture automatique (SOS), pochette debout et autres.

Usage

Usage unique

Réutilisable

En fonction de l’utilisation, le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en articles à usage unique et réutilisables.

Capacité

Moins de 1 kg

1 KG-5 KG

5 KG-10 KG

Plus de 10 KG

Sur la base de la capacité, le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en moins de 1 kg, 1 kg à 5 kg, 5 kg à 10 kg et plus de 10 kg.

Taille

Petite taille

Taille moyenne

Grande taille

Très grande taille

Autres

Sur la base de la taille, le marché des sacs en papier du Moyen-Orient et de l’Afrique est segmenté en petite taille, taille moyenne, grande taille et très grande taille.

Étanchéité et manipulation

Joint thermique

Poignée de longueur de main

Fermeture éclair

Poignée torsadée

Poignée plate

Autres

Basé sur le scellage et la manipulation, le marché des sacs en papier du Moyen-Orient et d’Afrique est segmenté en thermoscellage, poignée à longueur de main, fermeture éclair, poignée torsadée, poignée plate et autres.

Forme

Rectangle

Carré

Circulaire

Autres

Sur la base de la forme, le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en rectangle, carré, circulaire et autres.

Canal de distribution

Dépanneurs

Supermarchés/Hypermarchés

Magasins spécialisés

Commerce électronique

Autres

Sur la base du canal de distribution, le marché des sacs en papier du Moyen-Orient et de l’Afrique est segmenté en magasins de proximité, supermarchés / hypermarchés, magasins spécialisés, commerce électronique et autres.

Utilisateur final

Nourriture et boissons

L’alimentation animale

Produits cosmétiques

Agriculture

Construction

Médicaments

Produits chimiques

Autres Sur la base de l’utilisateur final, le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en aliments et boissons, aliments pour animaux, produits cosmétiques, agriculture, construction, produits pharmaceutiques , produits chimiques et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, utilisation, capacité, taille, étanchéité et manipulation, forme, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Certains des pays couverts par le rapport sur le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, l’Iran, l’Éthiopie, le Koweït et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Les Émirats arabes unis devraient dominer le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la préférence croissante pour les emballages écologiques, biodégradables et durables. Les Émirats arabes unis sont suivis par l’Arabie saoudite et devraient connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des initiatives croissantes prises par les organismes gouvernementaux pour interdire le plastique à usage unique. L’Arabie saoudite est suivie par l’Afrique du Sud et devrait connaître une croissance significative en raison d’une prise de conscience croissante des problèmes sociaux et de l’utilisation croissante de produits biodégradables.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché du Sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Moyen-Orient et Afrique Sacs en papier?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries Sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

