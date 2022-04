Examen du marché des diodes électroluminescentes (LED) en Thaïlande, tendances de développement et prévisions jusqu’en 2030

Croissance des diodes électroluminescentes (LED) en Thaïlande 2022-2030, rapport de recherche sur l’impact de l’épidémie de Covid 19 ajouté par Report Ocean, est une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille et de la croissance, de la segmentation, des répartitions régionales et nationales, du paysage concurrentiel, des parts de marché, tendances et stratégies pour ce marché. Il retrace l’historique du marché et prévoit la croissance du marché par géographie. Il place le marché dans le contexte plus large des diodes électroluminescentes thaïlandaises (LED) et le compare à d’autres marchés., définition du marché, opportunité de marché régional, ventes et revenus par région, analyse des coûts de fabrication, chaîne industrielle, analyse des facteurs d’effet de marché , Prévisions de taille des diodes électroluminescentes (LED) de Thaïlande, données de marché, graphiques et statistiques, tableaux, graphiques à barres et à secteurs, et bien d’autres pour l’intelligence économique.

Le marché des LED en Thaïlande devrait croître à un TCAC de 28,3 % au cours de la période de prévision 2016-2022 pour atteindre 1,97 milliard de dollars d’ici 2022.

Marché thaïlandais des diodes électroluminescentes (LED) – Tendances et prévisions des opportunités des conducteurs: 2015-2022

Le marché thaïlandais est l’un des marchés à croissance rapide de la région sud-asiatique. Cependant, l’industrie de l’énergie n’a pas pu suivre la forte croissance des besoins en énergie résultant du développement économique entraînant une pénurie d’électricité.

L’éclairage à base de diodes électroluminescentes (LED) est actuellement promu comme une solution pour réduire la pénurie d’énergie, car l’éclairage à base de LED nécessite 30 à 90 % d’électricité en moins par rapport aux autres sources d’éclairage. La croissance économique à l’avenir devrait encore augmenter l’urbanisation dans le pays, ce qui augmentera la pression sur les infrastructures exigeant des besoins en énergie plus élevés dans les catégories commerciales et résidentielles. Cette croissance future devrait encore stimuler la demande de LED en Thaïlande au cours de la période de prévision.

L’étude du marché des LED en Thaïlande fournit des informations sur la taille du marché et les tendances du marché ainsi que les facteurs et les paramètres qui l’affectent à court et à long terme. L’étude couvre également le scénario concurrentiel du marché en ce qui concerne les principaux acteurs de la disponibilité des matières premières avec leurs stratégies de marque et leurs facteurs de différenciation, entre autres. L’étude garantit une vue à 360 ° faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie. Ces informations aident les décideurs de l’entreprise à élaborer de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour l’avenir de l’entreprise. De plus, l’étude aide le capital-risqueur à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Selon Infoholic Research, le marché thaïlandais des LED devrait croître à un TCAC de 28,3 % au cours de la période de prévision pour atteindre 1,97 milliard de dollars d'ici 2022. Le segment de l'éclairage devrait contribuer à la plus forte croissance du marché des LED, qui devrait être tiré par les subventions gouvernementales, les investissements gouvernementaux, la baisse des prix des LED et l'entrée d'acteurs multinationaux sur le marché thaïlandais.

Une relation commerciale solide entre la Thaïlande et la Chine devrait être utile dans l’approvisionnement en LED pour les installations de fabrication de produits LED dans le pays. Des acteurs multinationaux ont investi sur le marché thaïlandais de la fabrication de produits LED. Certains des principaux acteurs du marché thaïlandais des LED sont TP Halo LED Lighting Co. Ltd.’ Electronic Lighting Co. Ltd.’ Thai Stanley Electric Public Co. Ltd.’ et éclairage et équipement.

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Thaïlande

Marché thaïlandais des diodes électroluminescentes (LED) – Tendances et prévisions des opportunités des conducteurs: 2015-2022

Le développement rapide en Thaïlande a entraîné une pénurie d’électricité et maintenant les agences gouvernementales encouragent l’utilisation de produits LED économes en énergie plutôt que d’établir une nouvelle centrale électrique dans le pays. Le gouvernement a non seulement subventionné les produits d’éclairage à LED, mais a également investi dans le remplacement des lampadaires existants par des produits à LED, ce qui a entraîné une croissance rapide du marché des produits d’éclairage à LED en Thaïlande. En ce qui concerne la croissance rapide du pays, de nombreuses entreprises multinationales ont investi en Thaïlande au cours des cinq dernières années pour établir leur portée auprès des consommateurs de LED du pays.

Le segment de l'éclairage LED devrait connaître la croissance la plus rapide parmi les domaines d'application des LED sur le marché thaïlandais.

L’étude couvre et analyse le marché des « LED thaïlandaises » en faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie. Le rapport vise à fournir aux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances du scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. De plus, cela aide le capital-risqueur à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Principaux acteurs couverts dans le rapport

TP Halo Led Lighting Co LTD

Electronic Lighting co. LTD

Thai Stanley Electric Public Co LTD

Éclairage et équipement

Eve Lighting

