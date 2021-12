Examen des principaux acteurs clés du marché des projecteurs de cinéma avancés, stratégie commerciale, opportunités, partage, analyse de la taille par période de prévision jusqu’en 2028

Le marché des projecteurs de cinéma avancés devrait passer de 1 100,69 millions de dollars US en 2021 à 1 861,33 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 7,8% de 2021 à 2028.

La croissance rapide de la demande de technologies de pointe dans l’industrie cinématographique et l’augmentation de l’installation d’écrans numériques stimulent le marché des projecteurs de cinéma avancés à travers le monde. Les projecteurs de cinéma avancés projettent efficacement une image sur une grande surface telle qu’un écran blanc ou un mur et sont utilisés comme alternative à un téléviseur ou un moniteur pour présenter des vidéos ou des images à un large public. L’augmentation du revenu disponible des individus, l’augmentation du nombre de salles de cinéma/théâtres/multiplexes et l’augmentation du nombre de cinéphiles à travers le monde obligent les acteurs du marché à développer des projecteurs de cinéma technologiques de pointe.

Les principaux acteurs du marché des projecteurs de cinéma avancés :

• Barco SA

• Société BENQ

• Christie numérique

• Delta Électronique, Inc.

• Hitachi Ltd.

• Infocus Corporation

• LG Électronique Inc.

• Optoma Corporation (Coretronic Corporation)

• Société Panasonic

• Sharp Corporation

Aperçu du marché des projecteurs de cinéma avancés

Adoption croissante des projecteurs de cinéma avancés dans le secteur résidentiel à l’échelle mondiale

Le projecteur de cinéma avancé pour les applications résidentielles gagne constamment en popularité sur le marché, car les clients sont curieux d’avoir une expérience visuelle de haute qualité à la maison. De plus, l’augmentation de la capacité de dépenses et l’augmentation du revenu disponible stimulent l’adoption de projecteurs de cinéma avancés en tant qu’application de cinéma maison. De plus, les blocages initiés par les gouvernements pour empêcher la propagation du COVID-19 ont encore stimulé la demande de projecteurs de cinéma avancés. En conséquence, les clients achètent de nouveaux produits de divertissement à domicile tels que des projecteurs de cinéma avancés pour profiter de leur temps à l’intérieur au milieu de la pandémie.

Aperçu du marché basé sur la source d’illusion

Sur la base de la source d’éclairage, le marché est segmenté en lampe et laser pur RVB. Les projecteurs traditionnels intègrent des lampes pour générer de la lumière, et avec les progrès de la technologie, les projecteurs laser pur RVB sont développés pour offrir une qualité de lumière et de couleurs améliorée. Le segment du laser pur RVB domine le marché et devrait continuer à dominer le marché au cours de la période de prévision.

Les segments et sous-sections du marché des projecteurs de cinéma avancés sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par source d’éclairage (lampe et laser pur RVB), utilisateur final (résidentiel et commercial), résolution (2K et 4K), lumens (1000-5000, 5001-10000, 10001-30000 et au-dessus de 30000)

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des projecteurs de cinéma avancés

La pandémie de COVID-19 a durement touché plusieurs industries à travers le monde, décimant ainsi la demande de divers produits de l’industrie électronique. Les acteurs de l’industrie électronique ont observé une forte baisse de leurs revenus en 2020, cependant, depuis le début de 2021, les entreprises ont connu une croissance notable de leur produit dans certains pays. Les fabricants de projecteurs de cinéma ont également connu une baisse de leurs revenus car la demande a considérablement chuté car la majorité des salles de cinéma ont été fermées par les gouvernements pour freiner la propagation du COVID-19.

Principaux points clés du marché des projecteurs de cinéma avancés

• Aperçu du marché des projecteurs de cinéma avancés

• Concurrence sur le marché des projecteurs de cinéma avancés

• Marché des projecteurs de cinéma avancés, revenus et tendance des prix

• Analyse avancée du marché des projecteurs de cinéma par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des projecteurs de cinéma avancés

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

