Évolution et prévisions de la demande du marché des traducteurs portables 2022-2030

Wearable Translator prend en charge la conversion vocale en temps réel. La technologie associée au traducteur portable ne dépend d’aucun type de connexion Internet comme l’ancien type de traducteurs conventionnels dans lequel une personne doit télécharger l’application, puis différentes langues selon l’exigence qui occupe une grande partie de l’espace de la mémoire du téléphone portable. Le traducteur portable a une autonomie exceptionnelle de 24 heures sur une seule charge complète. L’appareil n’est connecté à aucun type de connexion Internet, il ne vide donc pas la batterie et a donc une bonne autonomie. Le marché mondial des traducteurs portables était évalué à XX millions USD en 2022, le marché devrait croître avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision et atteindre XX millions USD d’ici 2030.

Dynamique du marché :

Le principal moteur du traducteur portable est le besoin de traduction en temps réel d’une langue à l’autre pour améliorer l’expérience de l’utilisateur final. En outre, une augmentation rapide du développement de la mémoire hors ligne pour répondre aux exigences croissantes des clients contribuera également à la croissance du marché des traducteurs portables. D’autres avantages comme une bonne autonomie de la batterie, l’activation vocale, plus de 50 000 mots et phrases de reconnaissance hors ligne, des mises à jour sur différentes langues, un changement facile de langues et bien d’autres en font un marché de sortie.

Cependant, le coût élevé de l’appareil entrave la croissance du marché car la plupart des applications du Play Store prises en charge par le système d’exploitation Android sont gratuites. L’autre problème qui se pose est que les appareils proposent moins de langues. et les mots généralement associés au voyage. Les nouvelles langues pour les appareils doivent être achetées pour être utilisées.

Joueurs clés:

Le principal fournisseur de traducteurs portables est Logbar Inc., qui a lancé son produit nommé ili. Il n’y a qu’un seul concurrent majeur sur le marché jusqu’à ce jour.

Segmentation du marché :

Le marché mondial des traducteurs portables est segmenté en fonction du composant, de l’utilisateur final et de la région. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des traducteurs portables est classé en voyages, tourisme, affaires, vente au détail et autres. Sur la base des composants, le marché des traducteurs portables est divisé en matériel, logiciels et services.

Marché des traducteurs portables par région segmenté en Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique.

Marché segmenté sur la base de Composant :

– Logiciel

– Service

– matériel

Marché segmenté sur la base de l’utilisateur final :

– Voyages

– Tourisme

– Affaires

– Commerce de détail

– Autres

Marché segmenté sur la base de la région :

– Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

– Europe

• Royaume-Uni

• Allemagne

• France

• Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Reste de l’Asie-Pacifique

– Amérique latine

• Brésil

• Reste de l’Amérique latine

– Moyen-Orient et Afrique (MEA)

• Afrique du Sud

• Arabie saoudite

• Reste de la MEA