Évolution du marché européen de l’intelligence artificielle (IA) dans les blocs opératoires, analyse concurrentielle, prévisions 2021-2031.

Le marché européen de l’IA en salle d’opération a été évalué à 42,9 millions de dollars en 2021 et connaîtra une croissance annuelle de 40,1 % sur la période 2021-2031 en raison du financement croissant de l’intelligence artificielle (IA), des progrès de la robotique et des technologies de visualisation médicale, et des avantages des chirurgies basées sur l’intelligence artificielle par rapport aux chirurgies conventionnelles.

Illustré par 36 tableaux et 56 figures, ce rapport de 111 pages intitulé Artificial Intelligence (AI) in Operating Room : Europe Market 2021-2031 by Offering (Hardware, Software), Technology (ML, DL, NLP, Others), Application (Training, Diagnosis, Analysis, Planning & Rehabilitation), Indication (Gastroenterology, Neurology, Urology, Orthopedics, Cardiology), End User (Hospitals, ASCs, Specialized Facilities), and Country is based on a comprehensive research of the entire Europe operating room AI market and all its sub-segments through extensively detailed classifications.

Des analyses et évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de premier ordre, avec des apports dérivés de professionnels de l’industrie à travers la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2018-2021 et fournit des prévisions de 2022 à 2031 avec 2021 comme année de base. (Veuillez noter : le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de base et que les prévisions couvrent au moins 5 ans par rapport à l’année de base).

Les analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants :

Structure du marché

Facteurs de croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités du marché

Les forces de Porters Fiver

La tendance et les perspectives du marché européen sont prévues de manière optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché européen de l’IA pour salle d’opération dans chaque aspect de la classification du point de vue de l’offre, de la technologie, de l’application, de l’indication, de l’utilisateur final et de la région.

Basé sur l’offre

Matériel

Logiciel

En fonction de la technologie

Apprentissage automatique (ML)

Apprentissage profond (DL)

Traitement du langage naturel (NLP)

Vision par ordinateur et autres

Basé sur l’application

Formation et assistance

Diagnostic et suivi

Analyse des résultats et des risques

Planification chirurgicale et réadaptation

o Pré-opératoire

o Intra-opératoire

o Post-opératoire

Intégration et connectivité

Autres applications

Par indication

Gastro-entérologie

Neurologie

Urologie

Orthopédie

Cardiologie

Autres indications

Par utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire (ASC)

Installations autonomes/spécialisées

Autres utilisateurs finaux

Sur le plan géographique, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés sont étudiés en détail :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Suède, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est segmenté en Pays-Bas, Suisse, Pologne, Russie, Belgique, Autriche, Irlande, Norvège, Danemark et Finlande).

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est également segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Taiwan et Philippines).

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

MEA (EAU, Arabie Saoudite, Iran, autres pays)

Pour chaque région et pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (en millions de dollars) sont disponibles pour la période 2021-2031. La ventilation de tous les marchés régionaux par pays et la répartition des principaux marchés nationaux par offre, application et indication pour les années de prévision sont également incluses.

Acteurs clés sélectionnés :

Activ Surgical Inc.

Brainomix Limited

Caresyntax Corp

DeepOR S.A.S

ExplORer Surgical Corp.

Hanson Meditec Co., Ltd.

Holo Surgical Inc.

LeanTaaS Inc.

Medtronic Plc

Proximie

Scalpel Limited

Theator Inc.

