Évaluation stratégique du marché des véhicules aériens sans pilote, stratégies de développement commercial et tendances futures du marché des véhicules aériens sans pilote

Les principaux acteurs opérant sur le marché des véhicules aériens sans pilote sont:

Les principaux acteurs sont impliqués dans les fusions et acquisitions pour renforcer leur position sur le marché. La concurrence accrue a conduit à de fréquentes innovations sur le marché.

robotique 3D,

environnement aéronautique,

Systèmes BAE,

système Elbit,

atome commun,

Industries aérospatiales d’Israël,

groupe thales,

Boeing

Le marché mondial des véhicules aériens sans pilote devrait passer d’une estimation initiale de 20,73 milliards de dollars en 2018 à une valeur estimée de 60,54 milliards de dollars d’ici 2026, avec un TCAC prévu de 14,33 % d’ici 2026 . La demande croissante de drones dans l’armée est un facteur majeur de la croissance de ce marché.

Facteurs de marché:

La demande croissante de véhicules aériens sans pilote pour les applications de photographie, d’amateur, d’agriculture et de surveillance stimule la croissance du marché.

La demande augmentera dans tous les pays en développement.

Contraintes du marché :

Le coût des drones est le principal facteur limitant la croissance de ce marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Véhicule aérien sans pilote

Le paysage concurrentiel du marché des véhicules aériens sans pilote fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue du produit, la supériorité des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de la société liée au marché des véhicules aériens sans pilote.

segmentation du marché

Par type (UAV à voilure fixe, UAV multi-rotor, UAV à rotor unique, UAV hybride VTOL), application (militaire, civile et commerciale, sécurité intérieure, grand public), classe (petit UAV, UAV tactique, UAV stratégique, à usage spécial UAV) ), systèmes (plates-formes UAV, charges utiles UAV, liaisons de données UAV, stations de contrôle au sol UAV, systèmes de lancement et de récupération UAV), modes de fonctionnement (UAV télécommandés, UAV semi-autonomes, UAV entièrement autonomes), distances (visuelles ( visuel) VLOS), Extended Visual Line of Sight (EVLOS), Beyond Line of Sight (BLOS)), POS (OEM, Aftermarket), MTOW (<25 kg, 25-150 kg, >150 kg), Geo

Analyse au niveau régional et national

Le marché mondial des véhicules aériens sans pilote est analysé dans les principales régions du monde, principalement pour comprendre la dynamique du marché mondial des véhicules aériens sans pilote. DBMR fournit également des rapports régionaux et nationaux personnalisés et spécifiques pour les domaines suivants :

Amérique du Nord : États-Unis, Canada, Mexique.

Amérique Latine : Argentine, Chili, Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte, Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne, NORDIQUE {Suède, Norvège, Finlande, Danemark, etc.}, BENELUX {Belgique, Pays-Bas, Luxembourg} et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour, Australie.

Concurrent clé sur le marché : industrie des véhicules aériens sans pilote

Les principaux concurrents qui s’attaquent actuellement au marché des véhicules aériens sans pilote sont 3D Robotics Inc., Aerovironment, Inc., BAE Systems., Elbit Systems Ltd., General Atomics, Israel Aerospace Industries Ltd., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Parrot Drones SAS, Saab AB, Textron Inc., Groupe Thales, Boeing.

Méthodologie du marché mondial des véhicules aériens sans pilote

Cela comprend l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation de premier ordre (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les mesures, l’analyse de haut en bas, l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une méthode utilisée pour examiner, synthétiser et interpréter les données de terrain. La triangulation des données a été préconisée comme technique méthodologique non seulement pour accroître la validité des résultats de la recherche, mais aussi pour obtenir «l’exhaustivité» et la «confirmation» des données à l’aide de plusieurs méthodes.

Dynamique du marché :

Une suite d’informations qualitatives comprenant l’analyse PESTEL, le modèle à cinq forces PORTER, l’analyse de la chaîne de valeur et les facteurs macroéconomiques, le cadre réglementaire, le contexte et la vue d’ensemble de l’industrie

Qu’offrent les cinq forces de l’analyse concurrentielle de Porter ?

Concurrence concurrentielle : – Le principal moteur est le nombre et les capacités des concurrents sur le marché. De nombreux concurrents proposant des produits et services indifférenciés rendent le marché moins attractif.

Menace de substitution :- Si un produit de substitution proche existe sur le marché, les clients sont plus susceptibles de passer au produit de substitution en réponse aux augmentations de prix. Cela réduit à la fois le pouvoir des fournisseurs et l’attractivité du marché.

Menace de nouveaux entrants :- Les marchés rentables attirent de nouveaux entrants et réduisent la rentabilité. À moins que les opérateurs historiques n’aient des barrières solides et durables à l’entrée, telles que les brevets, les économies d’échelle, les besoins en capital et les politiques gouvernementales, la rentabilité tombera à des niveaux compétitifs.

Pouvoir du fournisseur : – Une évaluation de la facilité avec laquelle un fournisseur peut augmenter ses prix. Ceci est motivé par les facteurs suivants : Unicité du produit ou du service. la taille et la puissance relatives des fournisseurs, le coût de passage d’un fournisseur à un autre ;

Pouvoir de l’acheteur : – Une évaluation de la facilité avec laquelle les acheteurs peuvent faire baisser les prix. Ceci est motivé par les facteurs suivants : nombre d’acheteurs sur le marché. Importance des acheteurs individuels pour l’organisation. Coût pour l’acheteur de passer d’un fournisseur à un autre. S’il n’y a que quelques acheteurs influents dans l’entreprise, ils sont souvent capables de dicter les conditions.

L’analyse des cinq forces aide les organisations à comprendre les facteurs qui influent sur la rentabilité dans un secteur donné et aide à éclairer les décisions concernant : Que ce soit pour entrer dans une industrie spécifique. Que ce soit pour augmenter la capacité dans une industrie particulière. Développer une stratégie concurrentielle.

Principales évolutions du marché :

En février 2019, Cyient Solutions & Systems Pvt. Ltd a annoncé le lancement d’un nouveau système aérien sans pilote, le drone à décollage et atterrissage vertical WanderB. Ils sont spécialement conçus pour être utilisés dans les applications militaires, de maintien de la paix, de résolution de conflits de faible intensité, de gestion des catastrophes et commerciales.

En novembre 2018, la Chine a lancé un programme de gestion du trafic des pilotes de véhicules aériens sans pilote. Il fournit une nouvelle plate-forme pour la gestion des drones. Il fournit également des services tels que l’approbation rapide des demandes de vol, les itinéraires de vol en temps réel, l’identification rapide et la diffusion d’informations.

table des matières

1. Tout d’abord

2 Méthode d’enquête

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché et tendances du secteur

6 Marché des véhicules aériens sans pilote, par type

7 Marché des véhicules aériens sans pilote, par taille d’organisation

8 Analyse du marché des véhicules aériens sans pilote par région

9 Environnement concurrentiel

10 Profil de l’entreprise

