Évaluation des opportunités du marché de la poudre de haricot mungo, défis du marché, analyse des principaux fournisseurs, paysage des fournisseurs d’ici 2028

Le haricot mungo, également connu sous le nom de gramme vert, maash ou moong, est une espèce végétale de la famille des légumineuses. Le haricot mungo est principalement cultivé en Asie de l’Est, en Asie du Sud-Est et dans le sous-continent indien. Il est utilisé comme ingrédient dans les plats salés et sucrés.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la poudre de haricot mungo avec une segmentation détaillée du marché par type, application et géographie. Le marché de la poudre de haricot mungo devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la poudre de haricot mungo et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La liste des entreprises :

1. CNLAB Nutrition

2. ET-Chem

3. Herbologie verte

4. Hunan Nutramax Inc.

5. Organicway Inc.

6. Riotto Botanical Co., Ltd.

7. SAVIO Vietnam

8. Shaanxi Bolin Biotechnology Co., Ltd

9. Shaanxi Yuan Beibei Biological Technology Co. Ltd

10. Sunright Foods Corporation

La demande de poudre de haricot mungo augmente en raison de ses divers avantages pour la santé. La poudre de haricot mungo a des propriétés exfoliantes et nettoyantes en profondeur qui aideront à se débarrasser et à prévenir l’acné. Associée à du yaourt, cette poudre pour le visage au haricot mungo aidera à nettoyer, désinfecter et apaiser les peaux à tendance acnéique. Les consommateurs soucieux de leur santé et de leur peau influenceront la demande de poudre de haricot mungo. La poudre de haricot mungo est riche en vitamines et minéraux essentiels et contient des acides aminés essentiels, tels que la phénylalanine, la leucine, l’isoleucine, la valine, la lysine, l’arginine et plus encore.

Le marché mondial de la poudre de haricot mungo est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type, le marché est segmenté en qualité alimentaire, qualité pharmaceutique et qualité cosmétique. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en industrie alimentaire et des boissons, industrie de la santé et industrie cosmétique.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché de la poudre de haricot mungo. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

