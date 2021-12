Évaluation des opportunités de marché du raccourcissement spécialisé, défis du marché, analyse des fournisseurs clés, paysage des fournisseurs d’ici 2028

Le shortening de spécialité est les produits gras préparés à l’aide de légumes, d’huiles animales et de graines qui sont traités pour la fonctionnalité. Les shortenings de spécialité sont principalement utilisés dans divers produits en fonction de la demande pour une application spécifique et de la nature des produits.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché du shortening spécialisé avec une segmentation détaillée du marché par source, forme, application, canal de distribution et géographie. Le marché mondial du shortening spécialisé devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché Shortening spécialisé et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

La liste des entreprises

1.AAK International

2.Archer Daniels Midland Company

3. Aliments pour bébés

4.Cargill Incorporé

5.Catane Espagne

6.IFFCO International

7.MOI International Pty Ltd

8.Musim Mas Holdings Pte. Ltd.

9.PT SMART Tbk.

10.Wilmar International Ltd.

Le marché mondial du shortening spécialisé est segmenté en fonction de la source, de la forme, de l’application et du canal de distribution. Sur la base de la source, le marché du shortening de spécialité est segmenté en légumes, graines et animaux. Sur la base de la forme, le marché mondial du shortening de spécialité a été classé comme liquide et pâte. Sur la base des applications, le marché mondial du shortening de spécialité a été classé texturant, stabilisant et améliorant de durée de conservation. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial du shortening spécialisé a été classé en supermarchés/hypermarchés, magasins de proximité et autres.

Le marché du shortening de spécialité a connu une croissance significative en raison de l’application croissante dans l’industrie de la boulangerie. De plus, sa propriété de faible teneur en gras trans devrait stimuler le marché du shortening spécialisé dans les années à venir. La demande croissante de la région nord-américaine offre une énorme opportunité de marché aux principaux acteurs opérant sur le marché du shortening spécialisé.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du raccourcissement de spécialité du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Shortening spécialisé dans ces régions.

