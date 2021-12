Évaluation des opportunités de marché des arômes transformés (modifiés), défis du marché, analyse des fournisseurs clés, paysage des fournisseurs d’ici 2028

Les arômes transformés sont les arômes produits dans le système alimentaire lorsqu’il subit des réactions d’interaction. Ceux-ci incluent la réaction thermique donnant des saveurs cuites ou grillées, la fermentation donnant des saveurs fermentées, l’oxydation donnant des saveurs grasses, etc. Les arômes sont des substances utilisées pour conférer un goût et une odeur aux aliments. Ils sont utilisés en quantités relativement faibles, de sorte que l’exposition des consommateurs est relativement faible.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des arômes transformés (modifiés) avec le type de segmentation du marché, l’application et la géographie détaillées. Le marché mondial des arômes transformés (modifiés) devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des arômes transformés (modifiés) et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

La liste des entreprises

1. AB Mauri Inde

2. Aromsa

3. Associated British Foods plc

4. Bakels dans le monde

5. Aliments Calpro

6. DSM

7. Flovorjen

8. Oy Karl Fazer Ab

9. Ingrédients de pâtisserie suisse Pvt. Ltée

10. Zeelandia International B.V.

Le marché mondial des arômes transformés (modifiés) est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type, le marché mondial des arômes transformés (modifiés) est divisé en arômes de procédé thermique, arômes modifiés par enzyme, améliorants mixtes et autres. Sur la base des applications, le marché mondial des arômes transformés (modifiés) est divisé en boulangerie, produits laitiers et autres.

Le marché des arômes transformés (modifiés) a connu une croissance significative en raison de facteurs tels que la demande croissante de l’industrie alimentaire. De plus, la population croissante et l’urbanisation croissante à travers le monde offrent une énorme opportunité de marché aux principaux acteurs opérant sur le marché des arômes transformés (modifiés). Cependant, des réglementations strictes devraient entraver la croissance globale du marché des arômes transformés (modifiés).

Les rapports couvrent les développements clés du marché des arômes transformés (modifiés) en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et d’autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganique observées sur le marché étaient des acquisitions, des partenariats et des collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché.

