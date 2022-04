Évaluation complète du marché du papier de pierre via des informations qualitatives approfondies jusqu’en 2028

La taille du marché mondial du papier de pierre devrait atteindre 1 096,4 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 4,5% au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les préoccupations croissantes concernant la déforestation importante de la récolte du bois à la fabrication de pâte de bois devraient alimenter la croissance des revenus du marché pour des alternatives telles que le papier de pierre au cours de la période de prévision. La demande de papier de pierre devrait être stimulée par l’utilisation croissante du papier de pierre pour les applications d’emballage en remplacement du papier ordinaire à base de bois.

Le rapport examine également en détail la situation financière des principales entreprises, qui comprend la position sur le marché, la marge brute, le chiffre d’affaires global, le volume des ventes, la fabrication, le taux de croissance et d’autres faits et chiffres essentiels. Il dresse le profil des principales entreprises du marché du papier de pierre pour en déduire les positions sur le marché, ainsi que les forces et les faiblesses des concurrents établis et des nouveaux entrants en utilisant des outils analytiques tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. L’étude met également en évidence la capacité de production, la base de consommateurs, la valeur, le volume, les offres de produits, les fournisseurs en amont, les acheteurs en aval, le taux de concentration du marché et les principales régions pour donner une évaluation exhaustive du paysage mondial.

Acteurs clés :

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial du papier de pierre comprennent Karst Stone Paper, Shenzhen Stone Paper, Liaoning Shenmei, Panjiang Dragon, Taiwan Lung Meng tech Co. Ltd., Changzhou Ji Li Paper Industry Co. Ltd., Stone Paper, Guangzhou Myhome Wallpaper Co. Ltd., TBM Co., Ltd. et Shanxi Uni-moon Co., Ltd.

Voici quelques faits saillants du rapport :

Par type de produit, le segment du papier de pierre double couche de papier minéral riche détenait la plus grande part des revenus en 2020 et devrait continuer à représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Le papier minéral riche est fabriqué principalement à partir de pierre poussiéreuse, de polyéthylène et d’adhésif. Ce type de papier est imperméable, robuste et ininflammable, et l’un des principaux avantages est qu’il ne nécessite pas d’abattage d’arbres pour sa production et qu’il est donc très respectueux de l’environnement.

Par application, le segment du papier d’étiquetage devrait croître à un rythme plus rapide, en termes de part des revenus, au cours de la période de prévision. Les consommateurs ont été exposés à un large éventail d’articles en raison de l’émergence du commerce électronique. Cela nécessite la demande d’étiquetage de produits moderne et attrayant, et les progrès de la technologie d’étiquetage devraient stimuler la demande de papier de pierre.

Le marché du papier de pierre en Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des revenus en 2020 en raison de la demande croissante des applications de papier et d’emballage. Cela est dû à la nature respectueuse de l’environnement du produit, car il aide à éliminer une quantité importante d’utilisation de l’eau et à éviter la déforestation, qui entraîne des émissions de dioxyde de carbone. La Chine a une base stable dans l’industrie du papier de pierre avec la présence d’acteurs clés tels que Shenzhen Stone Paper Enterprise Ltd., Changzhou Ji Li Paper Industry Co. Ltd. et Guangzhou Myhome Wallpaper Co. Ltd. dans le pays. Le marché devrait continuer de croître à mesure que les applications de produits dans la papeterie, les dépliants, les affiches, les sacs, les emballages, les livres, les magazines, les papiers peints, les assiettes et les conteneurs se développent dans la région Asie-Pacifique.

Les fabricants ont utilisé une variété de techniques pour accroître leur importance et répondre aux besoins changeants des secteurs de l’emballage et de l’étiquetage. Stone Paper® utilise la technologie du cycle de vie du papier comme solution temporaire pour les déchets à tous les niveaux de développement de produits. Cela aide la société à se développer sur le marché en réduisant le stress sur les sites d’enfouissement.

Segmentation du marché :

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché du papier de pierre en fonction du type de produit, du type de matériau, du canal de distribution, de l’application et de la région:

Perspectives des types de produits (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Papier minéral riche en papier de pierre double couche (RPD)

Papier de pierre double couche riche en carton minéral (RBD)

Perspectives des types de matériaux (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Carbonate de calcium

Polyéthylène haute densité (PEHD)

Perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Vente directe

Vente au détail

En ligne

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Emballages en papier

Papier d’étiquetage

Papier autocollant

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Amérique du Nord États-Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Royaume-Uni France Italie Espagne Suède BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique Latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite EAU Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial du papier de pierre.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché Stone Paper en fonction de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces de Porte, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en ce qui concerne quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyser de manière exhaustive leurs compétences de base et dessiner un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, le développement de nouveaux produits et la recherche et le développement sur le marché mondial du papier de pierre.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

