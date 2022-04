Évaluation approfondie du marché des réfrigérateurs 2021, taille, part, tendance clé, moteurs de l’industrie, future feuille de route d’ici 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Réfrigérateur. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les réfrigérateurs présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché :

The consumer goods market in India is one of the largest in the world. According to a World Economic Forum report published in 2019, it is expected to become the third-largest consumer market by 2025, after the US and China. The demand for refrigerator is likely to pick up in the coming years, especially in rural areas, as the government plans to invest heavily in rural electrification

Increase in disposable income and easy financing schemes have boosted the sale of refrigerators, propelling market growth. Rapid urbanization and changes in lifestyle have influenced consumers to buy smart refrigerators. A majority of the sale is generated through the urban cohort. Production of refrigerators for domestic use increased from 23 lakh in Q3 FY 2020 to 28.1 lakh in Q3 FY 2021, with a 22% year-on-year growth.

Influenceurs du marché :

la technologie a tellement progressé ces dernières années que les clients peuvent désormais utiliser des réfrigérateurs même pendant les coupures de courant. Ils peuvent vérifier ce qu’il y a à l’intérieur du réfrigérateur sans ouvrir la porte, convertir le congélateur en réfrigérateur, contrôler la température et changer de mode. Cela a suscité l’intérêt des consommateurs pour les réfrigérateurs.

Le gouvernement a imposé certaines règles aux entreprises de fabrication concernant les étiquettes de consommation d’énergie (étiquetage étoilé) et l’utilisation de réfrigérants hydrofluorocarbonés (HFC) au lieu d’hydrochlorofluorocarbone (HCFC).

Impact du COVID-19 :

Les industries manufacturières ont été confrontées à une pénurie de matières premières et de composants nécessaires à la production de réfrigérateurs, pendant la phase initiale du confinement. Cela était dû aux restrictions imposées aux exportations en provenance de Chine. Les ouvriers migrant vers leur ville natale pendant le confinement ont perturbé la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, le manque de main-d’œuvre a eu un impact sur le transport des biens de consommation.

Malgré une grave chute économique, le marché des réfrigérateurs domestiques a adopté de nouvelles stratégies et compétences de développement pour se redresser.

Perspectives concurrentielles :

La présence de plusieurs acteurs à travers le monde rend le marché fragmenté. Les fabricants se concentrent sur le développement de produits économes en énergie et se livrent à des activités promotionnelles pour attirer les consommateurs et s’implanter solidement. Cependant, la société se concentre sur le développement d’un intérieur spacieux et personnalisable et l’utilisation d’ampoules LED pour un éclairage plus lumineux qui peut économiser de l’énergie.

Quels aspects concernant le marché de l'analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

