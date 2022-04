Europe Taille, part, tendances, croissance du marché des soins aux personnes âgées Principaux acteurs clés et industrie par segments d’utilisateurs finaux Prévisions jusqu’en 2027

Marché européen des soins aux personnes âgées rapport de recherche met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Le rapport décrit avec précision les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, les améliorations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions sont examinés en détail dans le rapport de marché crédible. Il donne des informations correctes sur le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de cette industrie. En outre, cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des entreprises.Les cinq forces de Porter.

Les actions des principaux concurrents ou acteurs ont un effet important sur le marché et sur cette industrie dans son ensemble en ce qui concerne ses valeurs de ventes, d’importation, d’exportation, de revenus et de TCAC, elles sont donc couvertes en détail dans le rapport à grande échelle. Il offre un aperçu professionnel et approfondi du marché en se concentrant sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport d’analyse de l’industrie met également à disposition les profils des entreprises, les spécifications des produits, la valeur de la production, les coordonnées des fabricants et les parts de marché des entreprises. Le rapport sur le marché de classe mondiale comprend les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT.

Le marché européen des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 503 050,83 millions d’ici 2027. Le groupe croissant de patients atteints de maladies chroniques dans la population vieillissante est l’un des principaux facteurs de croissance du marché.

Scénario de marché des soins aux personnes âgées

Selon Data Bridge Market Research, le marché des soins aux personnes âgées en Allemagne détient la part de marché la plus élevée, suivi de la France et du Royaume-Uni. Le leader du marché, Koninklijke Philips NV, détient une part de marché estimée à environ 31 % à 36 % de la part de marché dans la région européenne.

Portée du marché des soins aux personnes âgées

Le marché européen des soins aux personnes âgées est segmenté sur la base des pays en Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suisse, Russie, Turquie, Belgique et le reste de l’Europe.

Toutes les analyses par pays du marché des soins aux personnes âgées sont analysées plus en détail sur la base de la granularité la plus élevée dans une segmentation plus poussée. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques, appareils fonctionnels et logement. Sur la base des services, le marché est segmenté en soins à domicile, soins en établissement et soins de jour pour adultes. Sur la base des applications, le marché est segmenté en maladies cardiaques, maladies respiratoires, diabète, ostéoporose, cancer, maladies neurologiques, maladies rénales, arthrite et autres.

Les services de soins aux personnes âgées et les appareils fonctionnels sont utilisés pour fournir des soins appropriés aux personnes âgées associées à diverses maladies, notamment les maladies chroniques, les maladies cardiaques, le diabète, les troubles mentaux tels que la démence et autres.

Étendue du marché européen des soins aux personnes âgées et taille du marché

Le marché européen des soins aux personnes âgées est segmenté en fonction du type de produit, du service et de l’application. La croissance entre ces segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence dans vos marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques, appareils fonctionnels et logement. En 2020, le logement et les appareils fonctionnels devraient dominer la croissance du marché des soins aux personnes âgées, en raison du besoin d’appareils fonctionnels dans les soins à domicile des patients âgés et de la population gériatrique croissante ; ceux qui ne sont pas capables d’auto-assistance, ce facteur stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Sur la base des services, le marché est segmenté en soins à domicile, soins en établissement et soins de jour pour adultes. En 2020, le segment des soins à domicile devrait dominer le marché des soins aux personnes âgées, car les soins à domicile sont conçus de manière à permettre le confort des patients et des personnes âgées et l’augmentation de la population gériatrique dans les pays européens, entraînant la croissance du marché dans la période de prévision de 2020 à 2027.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en maladies cardiaques, maladies respiratoires, diabète, ostéoporose, cancer, maladies neurologiques, maladies rénales, arthrite et autres. En 2020, le segment des maladies cardiaques devrait dominer la croissance du marché en raison de l’incidence croissante de l’hypertension, de la pression artérielle et des maladies cardiovasculaires chez les patients âgés, ce qui entraînera la croissance du marché au cours de l’année à venir.

Analyse au niveau national du marché des soins aux personnes âgées

Le marché européen des soins aux personnes âgées est analysé et des informations sont fournies sur la taille du marché par pays, par type de produit, de service et d’application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins aux personnes âgées sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Turquie, la Belgique et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen des soins aux personnes âgées en raison du nombre croissant de personnes gériatriques associées à des maladies parmi la population âgée et des meilleurs établissements médicaux et services de soins de santé fournis dans la région aux personnes âgées.

Par exemple, selon la fondation internationale contre l’ostéoporose, en 2015, le nombre total estimé de la population de plus de 50 ans souffrant d’ostéoporose en Allemagne était de 5,3 millions. Ce nombre croissant de personnes vieillissantes et la sensibilisation menée par les autorités gouvernementales entraînent des services à court et à long terme pour les soins aux personnes âgées.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

