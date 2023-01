Europe Taille du marché RF sur fibre, croissance de 10,3%%, analyse du secteur, tendances, acteurs clés et prévisions 2022-2029 || Broadcom, EMCORE Corporation, APIC Corporation, Optical Zonu Corp

Le rapport détaillé sur le marché Europe RF Over Fiber aide à comprendre comment les brevets, les accords de licence et les autres restrictions légales affectent la fabrication et les ventes des produits de la société. Les données sur le marché mondial fournies dans le rapport permettent d’obtenir facilement une perspective mondiale pour les entreprises internationales. La portée de ce rapport d’étude de marché peut être étendue aux prix comparatifs entre les principaux acteurs dans un scénario de marché. Le rapport de marché met en évidence les principaux fabricants mondiaux qui définissent, décrivent et analysent le paysage concurrentiel du marché grâce à une analyse SWOT. Le rapport européen fiable sur le marketing RF sur fibre fournit un aperçu complet et clair du marché, utile pour de nombreuses entreprises.

Avec la meilleure analyse du marché, le document tout compris Europe RF Over Fiber Market présente un aperçu du marché par type et application, mettant en vedette les principales ressources commerciales et les principaux acteurs. Le marché européen RF sur fibre devrait connaître une croissance du marché à un taux de 10,3 % . Cette étude de marché évalue également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Pour réussir au niveau régional, régional et international, ce rapport d’étude de marché de haute qualité est la solution décisive. Le rapport de recherche étendu sur les entreprises européennes RF sur fibre est une analyse de fond complète de l’industrie avec des estimations des principaux marchés.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché Europe RF sur fibre:

Broadcom, EMCORE Corporation, APIC Corporation, Optical Zonu Corp, Gooch & Housego PLC, ViaLite, Global Invacom, HUBER+SUHNER, Glenair, SEIKOH GIKEN CO., LTD., II-VI Incorporated, DEV Systemtechnik GmbH, Octane Wireless, Syntonics LLC , Intelibs, Inc., ETL Systems Ltd, Narda-MITEQ, Olabs Technology Company Limited, RFOptic Ltd., Elkay, MicroComp Nordic AB, Microwave Photonic Systems, Inc.

Un rapport complet sur le marché européen RF sur fibre vous aidera à obtenir des tendances précieuses, des informations sur le comportement des consommateurs et des visualisations qui vous permettront de mener une analyse efficace des concurrents. Ce rapport de marché complet donne vie aux résultats de la recherche axée sur le marché, fournissant aux utilisateurs des outils d’analyse de données pour générer des stratégies exploitables à partir d’une variété d’informations axées sur les consommateurs. Ces documents de marché permettent aux entreprises de devenir in fine plus intelligentes et efficaces en répondant aux besoins de leurs clients cibles et en accélérant fortement leur succès commercial. Le rapport d’étude de marché International Europe RF Over Fiber est le mieux adapté pour donner une vue holistique du marché.

RF européenne à travers la dynamique du marché du textile

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

Demande croissante de câbles à fibre optique pour une bande passante plus élevée

La bande passante de la fibre optique est élevée car les débits de données et les données de distance sont possibles sans atténuation. La fibre optique peut transmettre des données sous forme d’impulsions lumineuses à travers divers objets, tels que des fils de verre, permettant aux données de voyager à la vitesse de la lumière. La communication optique aide les faisceaux lumineux à transporter les informations d’un émetteur à un récepteur. Les fréquences optiques sont généralement proches de l’infrarouge et se situent autour de 1 000 GHz. La fibre optique fournit aux réseaux des données de la plus haute qualité et moins d’interférences de signal.

Performances efficaces des câbles à fibre optique par rapport aux câbles en cuivre

La bande passante du câble en cuivre est limitée en termes de vitesse et de fréquence. La gamme de fréquences sur laquelle les données sont transmises est beaucoup plus large dans la fibre optique. Alors que les câbles en cuivre utilisent des signaux électriques pour transmettre des données plus lentement que la fibre optique, qui transporte des données via des signaux à base de lumière, la fibre optique peut transporter beaucoup plus d’informations d’une zone à une autre.

Adoption croissante des appareils mobiles

La croissance du revenu disponible des consommateurs et la demande de produits électroniques haut de gamme stimulent le marché de l’électronique grand public. Les consommateurs sont férus de technologie et adoptent les nouvelles technologies au travail, dans la vie quotidienne et dans les divertissements personnels. Les appareils intelligents gagnent des parts de marché importantes en raison de leur contrôle, de leurs fonctionnalités et d’autres fonctionnalités améliorés.

Avantages de la faible consommation d’énergie du RFoF

L’énergie requise par bit de données fournies peut également déterminer l’efficacité énergétique d’un système. La consommation d’énergie peut être définie comme la consommation d’énergie par utilisateur par rapport au taux de connexion moyen (Watts/Mbps), et la consommation d’énergie de l’infrastructure du réseau d’accès est générée par la segmentation du réseau. Les données du fabricant sur la consommation d’énergie des équipements pour divers types courants de matériel sont utilisées pour calculer la consommation d’énergie de chaque partie du système pour une gamme de vitesses d’accès. Cette perspective fournit une meilleure plate-forme pour prédire la croissance de la consommation d’énergie à mesure que le nombre d’utilisateurs et les taux d’accès par utilisateur augmentent rapidement.

Installation et maintenance faciles de RFoF

La plupart des technologies RoF éliminent le besoin d’oscillateurs locaux et d’équipements connexes dans les unités d’antenne distantes (RAU). Un équipement complexe et coûteux est maintenu à la tête du système RoF, ce qui simplifie la RAU. Les modulateurs électro-optiques haute fréquence et l’électronique doivent être évités dans les stations centrales (SC) en raison de leur coût élevé et de leur forte consommation d’énergie. En outre, les mises en œuvre sophistiquées de systèmes de transmission de liaison descendante doivent être évitées en raison des coûts de production et de maintenance élevés. La tête de réseau contient des équipements de modulation et de commutation partagés par plusieurs RAU. Cette configuration rend le RAU plus petit et plus léger, ce qui réduit les coûts d’installation et de maintenance du système.

Limites techniques de RFoF

La dispersion chromatique dans les systèmes RoF à fibre monomode peut limiter la longueur de connexion de la fibre et provoquer une décorrélation de phase, ce qui entraîne un bruit de phase de porteuse RF plus élevé. La dispersion modale limite considérablement la bande passante et la distance de liaison utilisables dans les systèmes RoF à fibre multimode. Bien que les transmissions RoF soient analogiques, les systèmes radio distribués doivent être non analogiques (par exemple, WLAN et UMTS) et peuvent utiliser une large gamme de formats de modulation de signal à plusieurs niveaux tels que la modulation d’amplitude en quadrature (QAM) ou le multiplexage par répartition en fréquence en quadrature. (OFDM).

investissement initial élevé

Les réseaux RF sur fibre optique offrent plusieurs facteurs avantageux tels qu’une bande passante élevée, une vitesse élevée et un poids léger, mais tous ces éléments s’accompagnent de coûts d’investissement élevés. Les composants du réseau à fibre optique sont assez chers. C’est pourquoi les câbles en cuivre sont toujours préférés, où le coût est un facteur important dans le choix d’un type de réseau. Cela pourrait freiner la croissance du marché européen RF sur fibre. L’ajout du coût de l’émetteur-récepteur et de tous les autres composants augmente le coût global, entraînant un coût d’investissement plus élevé pour l’entreprise. L’industrie des télécommunications préfère utiliser une infrastructure de câbles en cuivre pour les utilisateurs finaux en raison de son faible coût.

Analyse régionale du marché européen RF sur fibre:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2022, Broadcom Inc. a annoncé la démonstration de son PHY DSP PAM-4 optique 100G/voie avec un amplificateur trans-impédance (TIA) intégré et un pilote laser à grande oscillation. Il est construit sur une plate-forme DSP 112G PAM-4, qui offre le plus haut niveau d’intégration CMOS et des performances supérieures avec une consommation d’énergie réduite. Ainsi, l’entreprise pourra élargir son portefeuille de produits sur le marché

En novembre 2021, HUBER+SUHNER a lancé une antenne ferroviaire capable de renforcer la connectivité 4G et 5G. Cette nouvelle antenne de toit SENCITY Rail MIMO+ utilise une technologie d’antenne avancée à double polarisation pour augmenter le potentiel de données 4G et 5G dans tout le train. Cela permettra à l’entreprise d’élargir son portefeuille de produits sur le marché.

Basé sur la segmentation du marché RF RF européen par industrie textile:

par module

émetteur-récepteur

amplificateur optique

antenne

interrupteur

Cable optique

Autre

par bande de fréquence

Bande L

Bande S

bande de voiture

Bande C

Bande K

x bande

Bande U

par industrie

poli

armée

par plage de fréquence

moins de 30 GHz

30GHz ~ 40GHz

40 GHz ~ 50 GHz

50 GHz ou plus

par taille d’organisation

grande organisation

organisation de taille moyenne

petite organisation

sur demande

la communication

diffuser

voile

radar

haut débit

Objectifs du rapport sur le marché européen RF sur fibre

Analyse de la taille du marché européen RF sur fibre basée sur la valeur et le volume

Calculez avec précision la part de marché, la consommation et d’autres facteurs importants pour différents segments du marché européen RF sur fibre

Explorer la dynamique clé du marché européen RF sur fibre

Mettre en évidence les tendances importantes du marché européen RF sur fibre en termes de production, de revenus et de ventes

Profil détaillé des principaux acteurs du marché européen RF sur fibre et montre comment ils se font concurrence dans l’industrie.

Nous étudions les processus et les coûts de fabrication, les prix des produits et diverses tendances qui s’y rattachent.

Affichage des performances de différentes régions et pays sur le marché européen RF sur fibre

Prévoyez la taille et la part du marché pour chaque segment, région et marché.

Enquête sur les effets du coronavirus et de l’invasion russe de l’Ukraine :

La pandémie de coronavirus et l’invasion russe de l’Ukraine ont eu un impact profond sur la vie des individus à travers le monde. Chaque entreprise et chaque marché doit se battre sur deux fronts, le bien-être et l’argent, et traverser cette période limitée de ralentissement économique. Après avoir traversé un ralentissement budgétaire de plusieurs milliards de dollars, il est largement émis l’hypothèse que la période de reprise se maintiendra bien dans un an.

Un moyen clé de concevoir ce cycle est de planifier à travers cette perturbation pandémique, et nous reconnaissons que les organisations bénéficieront énormément de notre expérience du marché.

Raisons d’acheter:

Comprendre les scénarios concurrentiels actuels et futurs selon les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour du marché et des entreprises européennes RF sur fibre.

Utilisez des informations et des analyses fiables pour mieux comprendre les facteurs actuels affectant l’industrie.

Développer une stratégie durable basée sur les dernières tendances, dynamiques et évolutions

Optimisez votre portefeuille de produits grâce à l’analyse de l’entreprise et gagnez une plus grande part dans l’industrie

indice

Aperçu du rapport: il comprend les principaux acteurs du marché européen RF sur fibre couverts par l’étude de recherche, les segments de marché par portée et type d’étude, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de croissance : cette section se concentre sur les moteurs du marché et les tendances du secteur, révélant les principales tendances du marché. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché européen RF sur fibre. Il fournit également une analyse de la production et de la capacité, discutant des tendances des prix marketing, de la capacité, de la production et de la valeur de production sur le marché européen RF sur fibre.

Part de marché par fabricants : ici, le rapport fournit des détails sur les revenus par fabricant, la production et la capacité par fabricant, les prix par fabricant, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions, les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché pour les principaux fabricants.

Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit, où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application : outre un aperçu du marché européen RF sur fibre par application, il fournit également une étude sur la consommation du marché européen RF sur fibre par application.

Production par région : Ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs pour chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation dans chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils des entreprises : presque tous les principaux acteurs du marché européen RF sur fibre sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur le marché européen RF sur fibre, les produits, les revenus, la production, les activités et les développements récents de la société.

Prévisions du marché par production : les prévisions de production et de valeur de production incluses dans cette section concernent le marché européen RF sur fibre ainsi que les principaux marchés régionaux.

Prévisions du marché par consommation : les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché européen RF sur fibre ainsi que les principaux marchés régionaux.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes : une analyse approfondie des clients, des distributeurs, des canaux de vente et de la chaîne de valeur sur le marché européen RF sur fibre.

Principaux résultats : Cette section présente les principaux résultats de l’étude de recherche.

