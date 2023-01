Europe Taille du marché mondial des patates douces avec un excellent TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances à la hausse, demande du marché et perspectives de revenus

» Des informations remarquables sur l’industrie et un savoir-faire sur les plus grandes opportunités de marché sur les marchés importants nécessaires à une croissance commerciale réussie peuvent être obtenus avec le meilleur rapport d’étude sur le marché européen des patates douces . Ce rapport de marché fournit une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde.L’intelligence économique a été appliquée pour générer ce rapport sur le marché, ce qui est un aspect essentiel lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations approfondies et étendues sur le marché.Le rapport persuasif sur le marché des patates douces en Europe offre un potentiel de marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour un produit particulier et des scénarios de demande et d’offre du marché.

Analyse et aperçu du marché des patates douces en Europe

Le marché européen des patates douces connaît une croissance significative en raison de la croissance de l’industrie alimentaire et des boissons et de l’augmentation de la demande de produits alimentaires sains et nutritionnels. L’augmentation du nombre de personnes soucieuses de leur santé stimule également la croissance du marché européen des patates douces. Cependant, le prix plus élevé des produits à base de patates douces par rapport aux pommes de terre devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des patates douces augmentera à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Marché européen des patates douces, par type (produits entiers, patates douces transformées, farine de patates douces et pâtes / purées), type de produit (frais, congelé, séché et autre), nature (conventionnelle et biologique), type d’emballage (sac, Pochettes, barquettes, boîtes et autres), utilisateur final (ménage, industrie de l’alimentation et des boissons, secteur de la restauration et autres), canal de distribution (vente au détail en magasin et vente au détail en ligne) Pays couverts Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Suisse, Pologne, Italie, Russie, Turquie et reste de l’Europe Acteurs du marché couverts McCain Foods Limited, Lamb Weston Holdings, Inc., Idahoan Foods, LLC., The Kraft Heinz Company, Nestlé, BIRDS EYE LIMITED, Sweet Potatoes Spirit Company, Dole Food Company, Inc. et KP Snacks

Définition du marché

Les patates douces sont un type de légume-racine au goût sucré et composé d’amidon. Les patates douces sont naturellement fibreuses et très denses en nutriments et en minéraux. Les patates douces ont également divers avantages pour la santé, comme l’amélioration de la digestion et le soutien de la santé intestinale. Les patates douces sont également de nature anti-inflammatoire et se composent de plusieurs antioxydants. Les patates douces sont également disponibles en différentes couleurs, telles que les patates douces violettes et les patates douces orange. Étant donné que les patates douces sont riches en vitamines et en minéraux, elles sont également préférées dans de nombreux aliments fonctionnels et produits alimentaires pour bébés .

Dynamique du marché des patates douces en Europe

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Divers avantages nutritionnels des patates douces

Les clients ont développé un intérêt particulier pour les aliments faibles en calories, riches en protéines, sans gluten et à base de plantes. Parallèlement à cette sensibilisation accrue, les clients ont porté un intérêt particulier à la lecture de l’étiquette nutritionnelle pour s’assurer que les produits sont sains. En raison de la teneur élevée en vitamines et en minéraux des patates douces, les consommateurs ont augmenté leur consommation alors que cette tendance atteint son apogée sur le marché.

En plus de ces bienfaits, les patates douces sont également riches en antioxydants, qui protègent l’organisme contre les radicaux libres qui peuvent endommager l’ADN. En raison de leur nature fibreuse, les patates douces favorisent également la santé intestinale et aident à la digestion. L’anthocyanine et d’autres pigments liés à la couleur des patates douces sont anti-inflammatoires.

De plus, les patates douces favorisent également une vue saine, car elles sont riches en bêta-carotène, qui se transforme en vitamine A dans le corps humain et forme des récepteurs détectant la lumière à l’intérieur des yeux. Ainsi, avec tant d’avantages pour la santé, la consommation de patates douces augmente, ce qui devrait stimuler le marché européen des patates douces.

Augmentation de la sensibilisation à la santé des consommateurs

Les consommateurs sont désormais plus conscients de leur santé en raison de l’évolution de leur mode de vie, ils font donc plus attention à ce qu’ils ont à manger. Cette modification a accru la popularité des consommateurs pour les aliments à base de plantes, faibles en calories, sans sucre, sans produits laitiers et sans gluten.

Les taux croissants de maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, l’obésité et le surpoids chez les consommateurs contribuent à ce changement dans la population.

Par exemple,

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies respiratoires chroniques sont la principale cause de décès en Asie du Sud-Est, avec environ 8,5 millions de décès par an. Alors que dans les régions du Pacifique Ouest, les maladies non transmissibles sont à l’origine de 80 % du nombre total de décès chaque année. De plus, en 2018, en Europe, 20,4 % des enfants en moyenne souffrent de surpoids, 9,4 % sont considérés comme obèses et 2,4 % sont sévèrement obèses.

