Europe Taille du marché des soins aux personnes âgées, part, analyse des applications, perspectives régionales, tendances de croissance, acteurs clés, stratégies concurrentielles et prévisions

Les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce document marketing.

Dans les pays développés, les services de soins aux personnes âgées sont très demandés et, avec la technologie croissante des sciences médicales, les pays en développement optent également pour ces services. Les services de soins aux personnes âgées sont divisés en services médicaux et non médicaux. Après des chirurgies ou des blessures, les services offerts aux aînés sont principalement médicaux, tandis que les problèmes émotionnels ou les maladies neurodégénératives comprennent à la fois des services médicaux et non médicaux.

Le marché européen des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 493 988,80 millions d’ici 2029.

Dynamique du marché des soins aux personnes âgées en Europe

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique

La proportion de personnes âgées (personnes âgées de 60 ans et plus) augmente dans le monde. La population gériatrique a plus de problèmes de santé où les soins de santé à domicile offrent des services pour offrir un meilleur traitement aux patients. Ainsi, l’augmentation de la population gériatrique dans le monde aide le marché des soins aux personnes âgées à se développer.

Augmentation des cas de maladies chroniques

Le fardeau des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires a augmenté dans le monde entier. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que des suggestions appropriées des médecins. Mais ces derniers temps, le traitement peut également être pris assis à la maison avec l’aide de services de soins à domicile dans lesquels il n’est pas nécessaire de se rendre dans les hôpitaux.

Opportunités

Tendance croissante du marché vers les services de soins aux personnes âgées

L’augmentation de la population âgée agit comme une force motrice pour les services de soins aux personnes âgées. L’évolution de l’économie et de l’environnement social a accru la demande d’entreprises de soins. Un nombre croissant de personnes âgées exerce une pression sur la jeune génération pour qu’elle s’occupe des membres âgés de la famille tout en travaillant. Cela crée par conséquent le besoin de services de soins aux personnes âgées. Il est divisé en services de courte durée et services de longue durée. Les services à court terme aident à effectuer les activités de base quotidiennes, tandis que les services à long terme se concentrent sur les installations résidentielles. Le service à long terme nécessite une assistance médicale et une garderie.

Contraintes/Défis

Coût élevé des services de soins aux personnes âgées

Les gens préfèrent les services de soins aux personnes âgées à long terme aux services à court terme. Le coût élevé des services et des produits rend difficile l’accès de la famille. Les dépenses consacrées aux soins aux personnes âgées augmentent avec l’augmentation de l’âge.

Ce rapport sur le marché européen des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans les réglementations du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché européen des soins aux personnes âgées

Le COVID-19 a affecté le marché dans une certaine mesure, car l’Europe était la région la plus touchée en raison de la population âgée et âgée, car elle possède une faible immunité pour lutter contre le virus. En raison du confinement, l’admission des personnes âgées a été interrompue et la demande des services de santé a également diminué, ce qui a affecté le marché. Après la COVID, la demande de soins aux personnes âgées augmente en raison des changements dans les mesures préventives croissantes et des changements dans la réglementation et autres.

Développement récent

En mai 2020, le groupe Leapfrog a reconnu 13 hôpitaux Trinity Health avec des notes «A», le score le plus élevé possible pour la sécurité des patients dans son rapport du printemps 2020 sur les notes de sécurité des hôpitaux. Ce prix améliorera la réputation de l’organisation sur le marché et fournira une augmentation des revenus et stimulera le marché des soins aux personnes âgées.

Portée du marché des soins aux personnes âgées en Europe

Le marché européen des soins aux personnes âgées est segmenté en type de produit, service et application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

Médicaments

Logement et appareils fonctionnels

Sur la base du type de produit, le marché européen des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques, en logement et en appareils fonctionnels.

Service

Soins institutionnels

Soins à domicile

Soins de jour pour adultes

Basé sur le service, le marché européen des soins aux personnes âgées est segmenté en soins institutionnels, soins à domicile et soins de jour pour adultes.

Application

Maladies cardiaques

Cancer

Maladies rénales

Diabète

Arthrite

Ostéoporose

Neurologique

Respiratoire

Les autres

Sur la base de l’application, le marché européen des soins aux personnes âgées est segmenté en maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, maladies neurologiques, respiratoires et autres.

