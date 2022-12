Europe Taille du marché des réanimateurs manuels, tendances de partage, demande, application, acteurs clés, type et croissance d’ici 2028

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le marché européen des réanimateurs manuels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,68% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 269,53 USD millions d’ici 2028. L’augmentation de la prévalence des maladies respiratoires est le principal moteur qui propulse le marché des réanimateurs manuels au cours de la période de prévision.

Les insufflateurs manuels sont des appareils portatifs portatifs utilisés pour fournir une ventilation à pression positive afin de gonfler les poumons des patients qui ne sont pas capables de respirer par eux-mêmes afin de les maintenir oxygénés et en vie. L’appareil permet à l’air d’être forcé dans les poumons chaque fois qu’il est pressé.

La demande de réanimateur manuel augmente pour le traitement dans le système de santé et devrait être un moteur majeur sur le marché des réanimateurs manuels. Les réglementations gouvernementales strictes sur l’approbation des nouveaux produits et instruments auront un impact sur la croissance du marché des réanimateurs manuels. La plupart des médecins utilisent des sacs pour aider les bébés à prendre de l’oxygène, c’est pourquoi l’augmentation du nombre de naissances prématurées est une opportunité pour augmenter la demande du marché des réanimateurs manuels. L’augmentation de l’utilisation de produits remis à neuf constitue un défi pour entraver la demande du marché des réanimateurs manuels.

Le rapport sur le marché des réanimateurs manuels fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché des réanimateurs manuels, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Produits Marshall

Romsons

Laerdal Médical

Ambu Inc.

Téléflex Incorporé

Cardinal Santé

Medline Industries, Inc.

Smiths Medical, Inc.

Mercure médical

Produits médicaux Hopkins

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG

HSINER

Moi. Ber. srl unipersonnelle

Techno-Gaz SpA

Besmed Health Business Corp.

STURDY INDUSTRIAL CO. LTD.

Shining World Healthcare Co. Ltd.

Im3Vet Pty. Ltd.

Mckesson Medical Surgical Inc.

Société HUM pour les soins à domicile et la technologie médicale mbH

Meditch Systems Ltd

Portée du marché des réanimateurs manuels et taille du marché

Le marché des réanimateurs manuels est classé en huit segments notables basés sur le produit, la modalité, le matériau, la technologie, le type de patient, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des insufflateurs manuels est segmenté en insufflateur auto-gonflant, insufflateur à gonflage par flux et pièce en T. En 2021, le segment auto-gonflant devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la modalité, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en jetables et réutilisables. En 2021, le segment jetable devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies pulmonaires.

Sur la base des matériaux, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en silicone , PVC et caoutchouc. En 2021, le segment du silicium devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies pulmonaires.

Sur la base de la technologie, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en valve pop-off, valve peep, pneumatique, double paroi, masque et autres. En 2021, le segment des valves peep devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques pouvant entraîner des maladies cardiaques.

Sur la base du type de patient, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en adulte, pédiatrique et infantile. En 2021, le segment adulte devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de l’augmentation des dépenses de santé et du développement des infrastructures.

Sur la base de l’application, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en BPCO, arrêt cardiorespiratoire, anesthésie , asthme et autres. En 2021, le segment de la MPOC devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la croissance de la population gériatrique qui est plus sensible aux maladies cardiaques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de réanimation manuelle est segmenté en hôpitaux , centres chirurgicaux ambulatoires, militaires, centres de diagnostic spécialisés et véhicules de transport d’urgence. En 2021, le segment hospitalier devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et ventes en ligne. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de diverses initiatives prises par les principaux acteurs du marché.

Analyse au niveau du pays du marché des réanimateurs manuels en Europe

Le marché européen des réanimateurs manuels est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, modalité, matériau, technologie, type de patient, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des réanimateurs manuels en Europe sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Suisse, les Pays-Bas, la Turquie, l’Irlande et le reste de l’Europe.

L’Europe devrait croître avec le troisième taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des dépenses de santé dans la région. L’Allemagne domine le marché européen des réanimateurs manuels en raison d’une plus grande sensibilisation à la santé et à la forme physique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’augmentation du financement dans la recherche crée de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des réanimateurs manuels

Le marché des réanimateurs manuels vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans une industrie particulière avec les ventes de réanimateurs manuels, l’impact de l’avancement des réanimateurs manuels et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du marché des réanimateurs manuels. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Réanimateurs manuels

Le paysage concurrentiel du marché des réanimateurs manuels fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société concernant le marché européen des réanimateurs manuels.

