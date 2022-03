Europe Taille du marché des réanimateurs manuels, part, analyse des applications, perspectives régionales, tendances de croissance, acteurs clés, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport de marché convaincant donne des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies de marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe dans ce rapport d’étude de marché. Ce rapport fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marchés. Pour une prise de décision éclairée et une gestion supérieure des biens et services, les entreprises adoptent de nos jours une solution de rapport d’étude de marché.

Marché des réanimateurs manuels en Europe devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,68% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 269,53 millions USD d’ici 2028. La prévalence croissante des maladies respiratoires est le principal moteur qui propulse le marché des réanimateurs manuels au cours de la période de prévision.

Scénario de marché des réanimateurs manuels en Europe

Selon Data Bridge Market Research, le marché des réanimateurs manuels en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des réanimateurs manuels. Le leader du marché est Cardinal Health, qui représente une part de marché estimée à environ 25 % à 30 %. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des insufflateurs manuels. Par exemple,

En août 2020, Cardinal Heath a annoncé que son nom avait été reconnu dans l’indice d’inclusion des meilleures pratiques de diversité, qui aide l’organisation à comprendre les tendances et les lacunes dans la représentation démographique. Cela aidera l’entreprise à se développer dans les années à venir.

En décembre 2020, Medline Industries Inc. a annoncé le partenariat de 235 millions de dollars avec OU Medicine Inc. qui sélectionne Medline comme distributeur exclusif de produits médicaux et améliorera la chaîne d’approvisionnement. Ce partenariat aiderait l’entreprise à conquérir le marché dans les années à venir.

En avril 2020, Smiths Medical, Inc. a présenté de nouveaux produits innovants pour les anesthésistes lors de la réunion annuelle 2018 de l’ASRA. Ces produits s’ajouteront au portefeuille d’appareils reconnus et aideront l’entreprise à se développer dans les années à venir.

Portée du rapport :

Marché des réanimateurs manuels en EuropeLe rapport met en avant une gamme de segments liés aux études de segmentation du marché réalisées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont importantes pour prendre un verdict sur les produits. Le rapport sur le marché mondial met en lumière de nombreux facteurs tels que les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique, qui contribuent tous à amener votre entreprise vers la croissance et le succès. De plus, ce rapport explique une meilleure perspective du marché en termes de tendances de produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Le rapport fournit une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché.

Portée du marché européen des réanimateurs manuels

Le marché des réanimateurs manuels est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie et reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud , Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et Afrique

Toutes les analyses par pays du marché mondial des réanimateurs manuels sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché des insufflateurs manuels est segmenté en insufflateur auto-gonflant, insufflateur à gonflage par flux et pièce en T. Sur la base de la modalité, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en jetables et réutilisables. Sur la base des matériaux, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en silicone, PVC et caoutchouc. Sur la base de la technologie, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en valve pop-off, valve peep, pneumatique, double paroi, masque et autres. Sur la base du type de patient, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en adulte, pédiatrique et nourrisson. Sur la base de l’application, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en BPCO, arrêt cardiorespiratoire, anesthésie , asthme et autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, militaires, centres de diagnostic spécialisés et véhicules de transport d’urgence. Sur la base du canal de distribution, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et ventes en ligne.

Portée du marché des réanimateurs manuels et taille du marché

Le marché des réanimateurs manuels est classé en huit segments notables basés sur le produit, la modalité, le matériau, la technologie, le type de patient, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des insufflateurs manuels est segmenté en insufflateur auto-gonflant, insufflateur à gonflage par flux et pièce en T. En 2021, le segment auto-gonflant devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la modalité, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en jetables et réutilisables. En 2021, le segment jetable devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies pulmonaires.

Sur la base des matériaux, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en silicone , PVC et caoutchouc. En 2021, le segment du silicium devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies pulmonaires.

Sur la base de la technologie, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en valve pop-off, valve peep, pneumatique, double paroi, masque et autres. En 2021, le segment des valves peep devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques pouvant entraîner des maladies cardiaques.

Sur la base du type de patient, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en adultes, pédiatriques et nourrissons. En 2021, le segment adulte devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de l’augmentation des dépenses de santé et du développement des infrastructures.

Sur la base de l’application, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en BPCO, arrêt cardiorespiratoire, anesthésie , asthme et autres. En 2021, le segment de la MPOC devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la croissance de la population gériatrique qui est plus sensible aux maladies cardiaques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de réanimation manuelle est segmenté en hôpitaux , centres chirurgicaux ambulatoires, militaires, centres de diagnostic spécialisés et véhicules de transport d’urgence. En 2021, le segment hospitalier devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence des maladies chroniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et ventes en ligne. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de diverses initiatives prises par les principaux acteurs du marché.

Analyse au niveau du pays du marché des réanimateurs manuels en Europe

Le marché européen des réanimateurs manuels est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, modalité, matériau, technologie, type de patient, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des réanimateurs manuels en Europe sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Suisse, les Pays-Bas, la Turquie, l’Irlande et le reste de l’Europe.

L’Europe devrait croître avec le troisième taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des dépenses de santé dans la région. L’Allemagne domine le marché européen des réanimateurs manuels en raison d’une plus grande sensibilisation à la santé et à la forme physique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’augmentation du financement dans la recherche crée de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des réanimateurs manuels

Marché des réanimateurs manuels en Europevous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque croissance de pays dans une industrie particulière avec les ventes de réanimateurs manuels, l’impact de l’avancement des réanimateurs manuels et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du marché des réanimateurs manuels. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Réanimateurs manuels

Le paysage concurrentiel du marché des réanimateurs manuels fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société concernant le marché européen des réanimateurs manuels.

Pointeurs clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des réanimateurs manuels en Europe jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Produits Marshall

Romsons

Laerdal Médical

Ambu Inc.

Téléflex Incorporé

Cardinal Santé

Medline Industries, Inc.

Smiths Medical, Inc.

Mercure médical

Produits médicaux Hopkins

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG

HSINER

Moi. Ber. srl unipersonnelle

Techno-Gaz SpA

Besmed Health Business Corp.

STURDY INDUSTRIAL CO. LTD.

Shining World Healthcare Co. Ltd.

Im3Vet Pty. Ltd.

Mckesson Medical Surgical Inc.

Société HUM pour les soins à domicile et la technologie médicale mbH

Meditch Systems Ltd

