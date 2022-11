Europe Taille du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) 2022 | estimation, recherche et croissance future d’ici 2028

Le rapport Europe Active Pharmaceutical Ingredient (API) comprend une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Pour formuler ce document, une analyse détaillée du marché a été réalisée avec les contributions d’experts de l’industrie. En fonction de la demande du client, une énorme quantité d’informations sur les entreprises, les produits et le marché a été rassemblée via ce rapport de l’industrie qui aide finalement les entreprises à créer de meilleures stratégies. Toutes ces fonctionnalités sont strictement appliquées lors de la création du rapport sur le marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) pour un client. Il donne des explications sur diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur.

Les principaux acteurs du marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sont:

Pfizer inc.

Novartis SA

Sanofi

Boehringer Ingelheim International GmbH

Société Bristol-Myers Squibb

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Eli Lilly et compagnie

GlaxoSmithKline plc

Merck Sharp & Dohme Corp

AbbVie Inc

AstraZeneca

Pharmacie Aurobindo

BASF SE

Laboratoires du Dr Reddy’s Ltd

LUPIN

Mylan SA

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

Solutions pharmaceutiques Piramal

Sandoz International GmbH

Saneca Pharmaceuticals a. s

Segmentation du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Europe :

Par type (innovant, générique)

Par type de fabricant (fabricants d’API captifs, fabricants d’API marchands)

Par synthèse (synthétique, biotechnologique), par type de médicament (médicaments sur ordonnance, médicaments en vente libre, puissance)

Par application (oncologie, pneumologie, ophtalmologie, neurologie, orthopédie, endocrinologie, gastro-entérologie, néphrologie, maladies cardiovasculaires, diabète, gestion de la douleur, maladies respiratoires, maladies transmissibles, autres)

Table des matières

Chapitre 1 : Introduction et portée

Chapitre 2 : Profils d’entreprises clés

Chapitre 3: Explications, parts et prévisions du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Europe selon le type, l’application et la géographie

Chapitre 4: Consommation de l’industrie des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Europe par régions

Chapitre 5 : Explication du marché de la région Asie-Pacifique

Chapitre 6 : Explications du marché de la région Europe

Chapitre 7 : Explication du marché de la région Asie-Pacifique

Chapitre 8 : Explications du marché de la région Amérique du Nord

Chapitre 9: Explications du marché de la région Moyen-Orient et Afrique

Chapitre 10: Principales caractéristiques importantes du marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Chapitre 11 : Tendances clés du marché et opportunités du marché

Chapitre 12 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 13 : Résultats de la recherche et conclusion

Portée et taille du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Europe

En fonction du type, le marché est segmenté en ingrédients pharmaceutiques actifs innovants et en ingrédients pharmaceutiques actifs génériques.

En fonction du type de fabricant, le marché est segmenté en fabricants d’API captifs et en fabricants d’API marchands.

Sur la base de la synthèse, le marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en ingrédients pharmaceutiques actifs synthétiques et en ingrédients pharmaceutiques actifs biotechnologiques.

En fonction du type de médicament, le marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en médicaments sur ordonnance, en vente libre et en puissance. La puissance est en outre segmentée en ingrédients pharmaceutiques actifs de puissance faible à modérée et en ingrédient pharmaceutique actif puissant à très puissant.

Sur la base de l’application, le marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en oncologie, pneumologie, ophtalmologie, neurologie, orthopédie, endocrinologie, gastro-entérologie, néphrologie, maladies cardiovasculaires, diabète, gestion de la douleur, maladies respiratoires, maladies transmissibles et autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Europe

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Pfizer Inc., Novartis AG, Sanofi, Boehringer Ingelheim International GmbH, Bristol-Myers Squibb Company, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Eli Lilly and Company., GlaxoSmithKline plc., Merck Sharp & Dohme Corp. , AbbVie Inc., AstraZeneca, Aurobindo Pharma, BASF SE, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., LUPIN., Mylan NV, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Piramal Pharma Solutions, Sandoz International GmbH, Saneca Pharmaceuticals a. s entre autres acteurs nationaux et régionaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour l’Europe. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Les questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quels sont les facteurs tendanciels qui influencent les parts de marché et le taux de croissance en 2027 ? Quels sont les principaux résultats du modèle à cinq forces de Porter ? Quels sont les défis de la croissance du marché? Quelle sera la taille du marché et les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)? Quels sont les facteurs clés qui animent le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Europe? Quels sont les risques et les défis auxquels est confronté le marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)? Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)? Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)?

Analyse au niveau du pays du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Europe

Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays par type, type de fabricant, synthèse, type de médicament et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe.

