Europe Taille du marché des chaudières industrielles, part, tendances, croissance, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2029

Un important rapport de recherche sur le marché européen des chaudières industrielles vous aidera à économiser beaucoup d’argent et de temps et vous aidera à éviter des erreurs coûteuses. Les rapports répondent directement aux objectifs du projet et aident les clients à prendre de meilleures décisions commerciales. Puisque l’objectif est de justifier le coût de la réalisation de la recherche, c’est le point de départ de ce rapport. Notre équipe d’analystes de marché créatifs utilise le format qui transmet le mieux le message. Le rapport Influential Europe Industrial Boiler Market est court et utilise beaucoup d’espaces et de puces, car trop de texte sur une page peut intimider et rebuter les lecteurs.

Le premier rapport européen sur les chaudières industrielles est la solution ultime qui fournit une base solide pour relever les différents défis commerciaux qui s’ensuivent. Pour créer ce rapport, nous avons défini nos objectifs et identifié des sections majeures et mineures afin de déterminer les informations dont nous avions besoin pour obtenir des résultats efficaces. Ces rapports sont concis, précis et vont droit au but sans omettre des informations importantes. Toutes les données de marché collectées sont rassemblées et organisées avant de créer un rapport de marché de haute qualité. Le rapport de recherche global sur le marché européen des chaudières industrielles contient un résumé qui décrit l’idée générale du rapport.

Le marché européen des chaudières industrielles devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2029. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché croît à un TCAC de 5,8% et devrait atteindre 6 459,89 millions USD au cours de la période de prévision 2020-2029. Jusqu’en 2029.

Ce rapport sur le marché européen des chaudières industrielles fournit une analyse détaillée des dernières évolutions, des réglementations commerciales, de l’analyse des importations et des exportations, de l’analyse de la production, de l’optimisation de la chaîne de valeur, de la part de marché, de l’impact des acteurs du marché national et local, des sources de revenus émergentes et de l’évolution du marché. la fourniture. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, domaines d’application et dominance, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Data Bridge Market Research Pour obtenir plus d’informations sur le marché européen des chaudières industrielles, contactez-nous pour un briefing aux analystes. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché intelligentes pour la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché européen des chaudières industrielles sont :

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc., DEC, John Wood Group PLC, Bharat Heavy Electricals Limited, IHI Corporation, Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Thermax Limited, ANDRITZ, Siemens, ALFA LAVAL, GENERAL ELECTRIC (General Electric), Hurst Boiler & Welding Co, Inc., Superior Boiler Works, Inc., Vapor Power, Sofinter Spa, AB&CO GROUP, Suzhou Hailu Heavy Industry Co. Ltd et ZOZEN 보일러 Co., Ltd

Principaux segments de marché :

Sur la base de la méthode de la tuyauterie, le marché des chaudières industrielles a été segmenté en chaudières à tubes de fumée porteuses et en chaudières à tubes d’eau. Les chaudières à tubes d’eau dominent partiellement le marché en offrant des rendements plus élevés que les chaudières à tubes de fumée, comme la simplicité de construction et la capacité à résister à des pressions de fonctionnement élevées.

Basé sur la pression de la vapeur, le marché des chaudières industrielles a été segmenté en chaudières haute pression, chaudières moyenne pression et chaudières basse pression. L’augmentation de la production et de la consommation de biens de consommation, de nourriture, de véhicules, etc. est à l’origine de la forte demande de chaudières à haute pression pour augmenter la capacité.

Sur la base de l’utilisation de la vapeur, le marché des chaudières industrielles a été segmenté en chaudières de procédé, chaudières utilitaires et chaudières marines. Les chaudières de traitement sont utilisées dans diverses industries telles que l’alimentation, la chimie, le papier, la pâte à papier, etc. pour générer ou traiter de la vapeur et de la chaleur pour les activités de production. Une couverture étendue du processus de production aide ce segment à dominer le marché.

En fonction de l’emplacement du four, le marché des chaudières industrielles a été segmenté en chaudières à combustion externe et en chaudières à combustion interne. Le segment des chaudières à combustion externe domine le marché car il augmente la capacité de l’espace de stockage de vapeur ou de chaleur pour soutenir les objectifs de production.

Basé sur le puits de coque, le marché des chaudières industrielles a été segmenté en chaudières horizontales et chaudières verticales. Le marché des chaudières horizontales domine car il offre plus d’espace, une plus grande efficacité et une plus grande capacité de production de vapeur et de chaleur que les chaudières verticales.

Basé sur les tubes de chaudière, le marché des chaudières industrielles a été segmenté en chaudières multitubes et chaudières monotubes. Le segment des chaudières multitubes et multitubes domine et la croissance du segment augmente en raison de l’augmentation de la capacité de stockage due à l’augmentation de la capacité de vapeur ou de chaleur.

Selon la circulation de l’eau et de la vapeur dans la chaudière, le marché des chaudières industrielles est divisé en chaudières à circulation forcée et chaudières à circulation naturelle. La circulation forcée aide les installations à atteindre les objectifs de production de vapeur accrue et fournit une génération rapide de chaleur ou de vapeur, ce qui stimule la croissance du segment.

Sur la base du type de combustible, le marché des chaudières industrielles est segmenté en chaudières à charbon, chaudières à mazout, chaudières à gaz et chaudières à biomasse. Des réglementations gouvernementales strictes sur la pollution de l’environnement soutiennent l’industrie des chaudières à gaz car elle se conforme aux aspects réglementaires liés au CO2 et aux NOx.

Sur la base de la puissance des chaudières, le marché des chaudières industrielles a été segmenté en 10-150 BHP, 151-300 BHP et 301-600 BHP. Le segment des chaudières de 10 à 150 BHP domine le marché car il est utilisé dans les industries alimentaires, chimiques, du papier, de la pâte à papier et autres pour générer efficacement de la vapeur ou de la chaleur.

Sur la base du type de produit, le marché des chaudières industrielles a été segmenté en chaudières à eau chaude à condensation, chaudières à eau chaude à condensation intégrées, chaudières à vapeur à condensation intégrées, chaudières à vapeur à condensation divisée, chaudières à vapeur à chauffage électrique, chaudières à eau chaude électriques et autres. L’efficacité de fonctionnement du segment des chaudières à eau chaude à condensation est supérieure à celle des autres chaudières, et elle est largement utilisée dans les industries alimentaires, brassicoles, de blanchisserie et autres, entraînant la croissance du segment.

Sur la base de l’industrie, le marché des chaudières industrielles est segmenté en industrie alimentaire, brasseries, entreprises de blanchisserie et de nettoyage, construction, pharmaceutique, automobile, pâtes et papiers, hôpital, agriculture, emballage et autres. La croissance rapide de l’industrie alimentaire en Europe et le besoin croissant de technologies de pointe pour soutenir les objectifs de production stimulent la croissance du secteur de l’industrie alimentaire.

Marché européen des chaudières industrielles par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria, Afrique du Sud)

Principaux avantages du marché européen des chaudières industrielles par rapport à ses concurrents mondiaux :

Ce rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché européen des chaudières industrielles, des prévisions et de la taille du marché pour identifier de nouvelles opportunités .

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence les forces de l’acheteur et du fournisseur qui permettent aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans une industrie.

Les facteurs les plus influents et les principaux domaines d’investissement sont mis en évidence dans l’étude.

Nous décomposons les principaux pays de chaque région et mentionnons leur contribution au chiffre d’affaires.

La section Positionnement des acteurs du marché donne un aperçu du positionnement actuel des acteurs sur le marché européen des chaudières industrielles.

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport sur le marché européen des chaudières industrielles sont:

Quel est le taux de croissance, la dynamique de croissance ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui poussent l’ultra-mince et l’ultra-mince en Europe ?

Quelle région devrait détenir la plus grande part du marché ultra-mince et ultra-mince en Europe ?

Quelles tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement des couches minces et ultra-minces européennes mondiales ?

Quel est le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants d’ultra-minces et d’ultra-minces en Europe ?

Quelles sont les opportunités et les menaces des chaudières industrielles européennes auxquelles sont confrontés les fournisseurs mondiaux de l’industrie des chaudières industrielles européennes?

