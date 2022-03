Europe Taille du marché de la synthèse des oligonucléotides, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et prévisions jusqu’en 2028

Une équipe compétente déploie des efforts minutieux avec ses capacités potentielles pour générer le meilleur rapport d’étude de marché. La méthodologie de recherche clé employée ici par l’équipe DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Il a été assuré que ce rapport d’activité met à la disposition des clients des connaissances et des informations absolues sur le nouvel environnement réglementaire qui convient à leur organisation. Le rapport d’activité gagnant aide les clients à reconnaître les nouvelles opportunités et les clients les plus importants pour la croissance de leur entreprise et l’augmentation de leurs revenus.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen de la synthèse des oligonucléotides représentera 1 854,09 millions USD d’ici 2028 et croîtra à un TCAC de 13,6 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Une chaîne simple brin composée d’un certain nombre d’unités nucléosidiques reliées entre elles par des ponts phosphodiester est appelée oligonucléotide. La synthèse chimique de fragments d’acide nucléique relativement petits est connue sous le nom de synthèse d’oligonucléotides. Les oligonucléotides synthétiques sont fréquemment utilisés dans les traitements, la recherche et les diagnostics. Dans la recherche en sciences de la vie, les oligonucléotides sont utilisés comme réactifs sondes et amorces dans les kits de test de diagnostic à base d’ADN, ainsi que comme réactifs basés sur la PCR et les puces à ADN. Ceux-ci sont développés en tant que traitements directs pour une variété de troubles, y compris le cancer et les maladies neurologiques comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

La recrudescence de l’utilisation d’oligos synthétisés parmi les applications thérapeutiques et la concentration croissante sur les médicaments personnalisés sont les principaux facteurs responsables de la croissance du marché de la synthèse d’oligonucléotides. De plus, la présence d’une meilleure infrastructure de soins de santé et le financement croissant des projets de biologie synthétique et de génome par le gouvernement renforcent également la croissance globale du marché. De même, d’autres facteurs tels que l’augmentation significative de la population gériatrique, les développements associés aux technologies de purification et de contrôle de la qualité et l’utilisation croissante des oligonucléotides par les sociétés pharmaceutiques amortiront le taux de croissance du marché.

Par ailleurs, la multiplication des activités de recherche et développement et la présence d’acteurs majeurs dans les économies émergentes généreront des opportunités profitables pour le marché de la synthèse d’oligonucléotides.

Cependant, le coût élevé associé aux oligonucléotides synthétisés et le manque de professionnels qualifiés agiront comme des contraintes du marché et entraveront le taux de croissance du marché. De plus, des réglementations strictes et la livraison de médicaments oligonucléotidiques à des cibles spécifiques remettront en cause la croissance du marché de la synthèse d’oligonucléotides.

Ce rapport sur le marché de la synthèse d’oligonucléotides en Europe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché européen de la synthèse d’oligonucléotides, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché et taille du marché de la synthèse des oligonucléotides en Europe

Le marché européen de la synthèse d’oligonucléotides est segmenté en fonction du type de produit, du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché de la synthèse d’oligonucléotides est segmenté en réactifs et consommables, équipements, oligonucléotides synthétisés, médicaments à base d’oligonucléotides. Les oligonucléotides synthétisés ont été en outre sous-segmentés en oligonucléotides d’ADN, oligonucléotides d’ARN et autres.

Sur la base du type, le marché de la synthèse d’oligonucléotides est segmenté en oligos personnalisés et oligos préconçus.

Sur la base de l’application, le marché de la synthèse d’oligonucléotides est segmenté en recherche, thérapeutique, diagnostique et autres. Le segment de la recherche a été subdivisé en réaction en chaîne par polymérase, séquençage de nouvelle génération et autres. Le segment thérapeutique a été subdivisé en oligonucléotides antisens et aptamères d’acide nucléique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la synthèse d’oligonucléotides est segmenté en sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, instituts de recherche, laboratoires de diagnostic et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la synthèse des oligonucléotides en Europe

Le marché européen de la synthèse d’oligonucléotides est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la synthèse des oligonucléotides en Europe sont l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe.

La section par pays du rapport sur le marché de la synthèse d’oligonucléotides en Europe fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché européen de la synthèse d’oligonucléotides vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché européen de la synthèse d’oligonucléotides, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché européen de la synthèse d’oligonucléotides. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Synthèse des oligonucléotides en Europe

Le paysage concurrentiel du marché de la synthèse des oligonucléotides en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché européen de la synthèse d’oligonucléotides.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la synthèse des oligonucléotides en Europe sont ATDBio Ltd., LGC Limited, GENERAL ELECTRIC, Merck KGaA, Ajinomoto Co., Inc., Agilent Technologies, Inc., LGC Limited, Bio-Synthesis Inc., Eurofins Genomics, Kaneka Eurogentec SA, Genscript, Danaher, LGC Biosearch Technologies, NITTO DENKO CORPORATION, Thermo Fisher Scientific Inc., TriLink BioTechnologies, PolyGen GmbH, Biolytic Lab Performance Inc., Quintara Biosciences, Bio Basic Inc. et Twist Bioscience, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

