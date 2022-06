Europe Taille du marché de la logistique des soins de santé, part, tendances, application, croissance, perspectives, stratégies, fabricants, pays, type et prévisions

Le rapport d’activité du marché de la logistique des soins de santé en Europe fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès. Le rapport gagnant a été encadré avec l’utilisation appropriée d’outils tels que l’analyse SWOT et les méthodes d’analyse des cinq forces de Porter.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen de la logistique des soins de santé devrait atteindre une valeur de 48 377,14 millions USD d'ici 2029, à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision. « Non-Cold Chain » représente le plus grand segment technologique sur le marché de la logistique des soins de santé, sans chaîne du froid, avec les avantages élevés offerts par la logistique tierce. Le rapport sur le marché de la logistique des soins de santé couvre également l'analyse des prix, l'analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Définition du marché

Les soins de santé comprennent le maintien ou l’amélioration du bien-être par la conclusion, l’anticipation, la thérapie , la récupération ou la réparation d’une infection, d’une maladie, d’une blessure et de différentes impédances physiques et mentales chez les individus. L’aide médicale est adressée à l’aide d’experts en conditionnement physique dans les domaines paramédicaux. La dentisterie, la pharmacie, les soins infirmiers, l’ audiologie , la médecine, l’optométrie, la pratique de sage-femme, la psychologie, l’ergothérapie et la thérapie corporelle et différentes professions de la santé sont tous des additifs aux soins de santé.

La logistique fait référence à la procédure générale de gestion de la manière dont les ressources sont acquises, stockées et transportées vers leur destination finale. Il consiste à déterminer les distributeurs et fournisseurs potentiels et à gérer leur efficacité et leur accessibilité. Par conséquent, la logistique des soins de santé est la logistique des fournitures médicales et chirurgicales, des produits pharmaceutiques, des gadgets et équipements cliniques et des différents produits demandés pour aider les médecins, les infirmières et les différents spécialistes de la santé.

La gestion logistique des soins de santé est utilisée pour divers modes de transport tels que les routes, les chemins de fer, la marine et les voies aériennes. Le mouvement de fret effectué par le chemin des routes est appelé sous le segment. C’est le mode de transport le plus courant car il nécessite un processus de document douanier unique. Le mode de transport ferroviaire est très économe en carburant et peut être qualifié de mode de transport «vert». Les expéditions maritimes sont utilisées pour le transport de marchandises en vrac. Les voies aériennes sont le mode de transport le plus rapide et sont très utilisées pour réaliser le réapprovisionnement des stocks « juste à temps » (JIT) dans la logistique des soins de santé.

Impact post COVID-19 sur le marché de la logistique des soins de santé

Le COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché de la logistique des soins de santé, car presque tous les pays ont opté pour la fermeture de toutes les installations de production, à l’exception de celles qui produisent les biens essentiels. Le gouvernement a pris des mesures strictes telles que l’arrêt de la production et de la vente de biens non essentiels, le blocage du commerce international et bien d’autres pour empêcher la propagation du COVID-19. Les seules entreprises qui sont confrontées à cette situation de pandémie sont les services essentiels autorisés à ouvrir et à exécuter les processus.

La croissance du marché de la logistique des soins de santé s’accompagne d’une augmentation de la croissance de la logistique par voie aérienne et par voie navigable et d’une croissance rapide du secteur du commerce électronique à travers le monde. Cependant, des facteurs tels que les préoccupations liées à la gestion des stocks dans la logistique des soins de santé freinent la croissance du marché. L’arrêt des installations de production pendant la situation de pandémie a eu un impact significatif sur le marché.

Les fabricants prennent diverses décisions stratégiques pour rebondir après le COVID-19. Les acteurs mènent de multiples activités de recherche et développement pour améliorer la technologie impliquée dans la logistique de la santé. Avec cela, les entreprises mettront sur le marché des contrôleurs avancés et précis. De plus, l’utilisation de la logistique des soins de santé par les autorités gouvernementales dans la logistique du fret maritime, la logistique du fret aérien, la logistique terrestre et la logistique contractuelle a conduit à la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2022, DB Schenker a introduit le fret et le transport en vrac au Moyen-Orient et en Afrique. Cette expansion est basée sur la vision d’opérer dans les industries pétrolières et gazières du Moyen-Orient. Cette expansion a contribué à améliorer la présence mondiale de l’entreprise.

En janvier 2022, ADAllen Pharma a obtenu la conformité aux nouvelles normes ISO 9001:2015 selon les normes BSI. Les normes ISO 9001 ont été révisées en 2015 par BSI à partir des normes précédentes de 2008 et constituent un outil puissant qui aide à gérer efficacement les activités d’ADAllen Pharma. La norme révisée garantira que la gestion de la qualité est désormais complètement intégrée et alignée sur les stratégies commerciales de l’organisation ADAllen Pharma. Cette réalisation a contribué à améliorer la présence mondiale de l’entreprise.

Portée du marché de la logistique des soins de santé en Europe

Le marché de la logistique des soins de santé est segmenté en fonction du type, de l’application, des composants, du type de température, de la logistique, du type de logistique et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Hors chaîne du froid

La chaîne du froid

Sur la base de la technologie, le marché européen de la logistique des soins de santé est segmenté en chaîne du froid et sans chaîne du froid.

Composants

Matériel

Prestations de service

Logiciel

Sur la base des composants, le marché européen de la logistique des soins de santé a été segmenté en matériel, logiciels et services.

Type de température

Ambiant

Réfrigéré/Réfrigéré

Congelé

Cryogénique

Sur la base du type de température, le marché européen de la logistique des soins de santé a été segmenté en ambiant, réfrigéré/réfrigéré, congelé et cryogénique.

Logistique

Transport

Emballage

Stockage

Les autres

Sur la base de la logistique, le marché européen de la logistique des soins de santé a été segmenté en transport, emballage, stockage et autres.

Type de logistique

Logistique terrestre

Logistique du fret maritime

Logistique du fret aérien

Logistique contractuelle

Sur la base du type de logistique, le marché européen de la logistique des soins de santé a été segmenté en logistique de fret maritime, logistique de fret aérien, logistique terrestre et logistique contractuelle.

Application

Médecine

Manipulateurs de médicaments en vrac

Vaccin

Produits chimiques et autres matières premières

Matériel biologique et organes

Cargaison dangereuse

Les autres

Sur la base de l’application, le marché européen de la logistique des soins de santé a été segmenté en médicaments, manutentionnaires de médicaments en vrac, vaccins, produits chimiques et autres matières premières, matières et organes biologiques, marchandises dangereuses et autres.

Utilisateur final

Sociétés biopharmaceutiques

Hôpitaux & Cliniques

Instituts de recherche

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen de la logistique des soins de santé a été segmenté en sociétés biopharmaceutiques, hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logistique des soins de santé

Le paysage concurrentiel du marché de la logistique des soins de santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la logistique des soins de santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la logistique des soins de santé sont – DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, FedEx, ADAllen Pharma., Biosensors International Group, Ltd., Entero Healthcare, CRYOPDP, SF Express, Alloga, entre autres.

