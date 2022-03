Europe Moringa Products Market 2022 Prospère dans le monde entier avec des acteurs clés renommés Moringa Malawi, KuliKuli Inc., Organic India Pvt. Ltd., Earth Expo Company

Le marché européen des produits Moringa représente 903,1 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 8,7% au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 1895,2 millions de dollars américains d’ici 2027.

Le moringa est une plante trouvée dans les régions sous-himalayennes telles que l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh et l’Afghanistan et est cultivée à travers les tropiques. Le moringa est connu pour ses attributs nutritionnels et ses feuilles, son écorce, ses fleurs, ses fruits, ses graines et sa racine sont largement utilisés pour préparer des médicaments. Le moringa est chargé de nutriments essentiels tels que les protéines, les fibres, le phosphore, les lipides, les glucides et le potassium. En raison de ces attributs, le moringa est largement utilisé pour soigner l’anémie, le cancer, la diarrhée, les maux de tête, l’arthrite, l’asthme, le diabète et d’autres problèmes de santé. La poudre de feuilles de moringa est composée de feuilles de moringa séchées naturellement et est considérée comme une riche source de fer, de vitamines K et E, de vitamine A et de calcium, d’antioxydants, etc. Elle aide à réduire la fatigue et la fatigue, améliore la texture de la peau et renforce l’immunité et favorise la croissance du muscle. Les produits de Moringa sont une source vitale de nombreux nutriments et antioxydants essentiels. Les antioxydants sont les composés qui agissent contre les radicaux libres dans le corps.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Moringa Malawi

KuliKuli Inc.

Organic India Pvt. Ltd.

Société Earth Expo

Hautes propriétés nutritives et médicales du Moringa pour favoriser le marché européen des produits Moringa :

Chaque partie du moringa, y compris les feuilles, les racines et les fruits, est consommée ou utilisée comme ingrédient dans les plantes médicinales traditionnelles. Dans les pays occidentaux, les feuilles séchées sont généralement vendues comme compléments alimentaires, sous forme de gélules ou de poudre. Par rapport aux feuilles, les gousses ont une teneur en minéraux et en vitamines inférieure ; cependant, ils sont riches en vitamine C. Le régime alimentaire des habitants des pays en développement manque généralement de vitamines, de minéraux et de protéines. Les produits de Moringa sont une source vitale de nombreux nutriments et antioxydants essentiels. Les antioxydants sont les composés qui agissent contre les radicaux libres dans le corps. Les produits de Moringa aident également à réduire l’inflammation. L’inflammation est la réponse physiologique du corps à une infection ou à une blessure. Il s’agit d’un mécanisme de protection essentiel, mais qui peut devenir un problème de santé majeur s’il persiste longtemps. L’inflammation soutenue est liée à de nombreux problèmes de santé chroniques, notamment le cancer et les maladies cardiaques. Les produits de Moringa aident également à réduire le taux de cholestérol dans le corps.

Les rapports couvrent les développements clés du marché européen des produits Moringa en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée à Business Market Insights est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen des produits Moringa:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des produits Moringa.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des produits de moringa, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

