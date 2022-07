Europe Military Optronics Surveillance and Sighting Systems Market Research Covers, Future Trends

Le marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Europe devrait passer de 2 992,66 millions de dollars US en 2021 à 4 345,09 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,5 % de 2021 à 2028.

L’étude de marché Europe Military Optronics Surveillance and Sighting Systems par «The Business Market Insights» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans .

La segmentation du marché par type, application et région a été effectuée sur la base d’une analyse et d’une validation approfondies du marché grâce à des contributions primaires approfondies d’experts de l’industrie, des principaux leaders d’opinion des entreprises et des parties prenantes) et à des recherches secondaires (associations régionales/régionales, revues spécialisées , livres blancs techniques, site Web de l’entreprise, dépôt du rapport annuel auprès de la SEC et bases de données payantes). En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

Principaux acteurs européens du marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Europe : HENSOLDT, Israel Aerospace Industries, L3Harris Technologies Inc., Lockheed Martin Corporation, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Raytheon Company, Safran S.A., Teledyne FLIR LLC, Thales Group, Ultra Electronics Holdings plc .

Le rapport sur le marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Europe fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Europe pour offrir des services intéressants. aperçus et scénario actuel pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur régional de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Europe en comprenant les approches de croissance stratégique.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché des systèmes de surveillance et de visée optroniques militaires en Europe. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

