Europe Marché des technologies de l’information (IT) de la santé Entreprises, technologie, industrie, demande, dynamique, développement, tendances, part et prévisions 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé augmentera à un TCAC de 15,62 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les technologies de l’information pour les soins de santé, souvent appelées Healthcare IT, sont un domaine des technologies de l’information concerné avec le développement, la conception et la maintenance des systèmes d’information dans les cliniques, les hôpitaux et autres établissements de santé. La technologie de l’information sur les soins de santé réduit le risque de perte de dossiers médicaux et permet aux professionnels de la santé d’obtenir des rapports sur la santé des patients à partir de divers endroits. Les erreurs humaines et cliniques peuvent être réduites les résultats peuvent être améliorés, une meilleure coordination des soins peut être facilitée, l’efficacité des pratiques de soins de santé peut être améliorée et les données peuvent être efficacement suivies avec les tendances du marché de l’informatique de santé.

L’augmentation de l’utilisation des mégadonnées et le besoin croissant de réduire les coûts croissants des soins de santé sont les principaux facteurs qui influencent la croissance du marché des technologies de l’information (TI) de la santé. De plus, le taux d’adoption accru de la télésanté, de la prescription électronique, de la santé mobile et d’autres solutions HCIT en raison de COVID-19 et l’augmentation des mandats gouvernementaux et du soutien aux solutions informatiques de santé sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance de la technologie de l’information de santé. marché (informatique). De plus, l’augmentation de la population gériatrique, la prévalence croissante des maladies chroniques et le rendement élevé des investissements liés aux solutions informatiques de santé freineront le taux de croissance du marché. En outre, l’utilisation croissante des solutions informatiques de santé dans les centres de soins ambulatoires et les préférences croissantes pour la prestation de soins de santé centrés sur le patient offriront des opportunités encore plus avantageuses pour la croissance du marché.

Obtenez un exemple de rapport PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-healthcare-it-market&rajaas

Ce rapport sur le marché des technologies de l’information (TI) de la santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.Pour plus d’informations sur le marché des technologies de l’information (TI) de la santé, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché et taille du marché des technologies de l’information (TI) de la santé en Europe

Le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en fonction des produits et services, des composants, du mode de livraison et des utilisateurs finaux. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base des produits et services, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en solutions pour les prestataires de soins de santé, solutions de paiement des soins de santé et services d’externalisation HCIT. Les solutions pour les prestataires de soins de santé sont subdivisées en solutions cliniques et en solutions non cliniques. Les solutions cliniques sont divisées en PACS et VNA, système de prescription électronique, saisie informatisée des ordonnances médicales, système d’aide à la décision clinique (CDSS), dossier de santé électronique (DSE), systèmes de gestion de l’information spécialisés, solutions de compromis, systèmes d’information radiologique (RIS), solutions de gestion des doses de rayonnement, systèmes d’analyse d’images médicales, systèmes de gestion des soins, solutions médicales, logiciel d’enregistrement des patients, systèmes d’information de laboratoire, solutions de surveillance des infections, télémédecine, solutions de gestion de la santé de la population, systèmes d’intégration HCIT et systèmes de gestion de cabinet. Les solutions non cliniques sont divisées en solutions de gestion du personnel de santé, solutions de gestion des documents médicaux, solutions de gestion des actifs de santé, systèmes d’information pharmaceutique, analyses des soins de santé, solutions de gestion du cycle de revenus, échanges d’informations sur la santé, solutions de gestion des médicaments, solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, solutions d’interopérabilité des soins de santé . , des solutions de gestion de la relation client, des systèmes de gestion financière et des solutions de gestion de la qualité des soins de santé. Les solutions pour le payeur de soins de santé se subdivisent en solutions de gestion des réclamations, solutions d’analyse de la fraude, solutions d’audit et d’analyse des pharmacies, solutions de gestion de l’éligibilité des membres, solutions de gestion du réseau de fournisseurs, de la santé de la population, solutions de gestion de la relation client et solutions de gestion des paiements. Les services d’externalisation HCIT sont subdivisés en services d’externalisation HCIT du fournisseur, services d’externalisation HCIT opérationnels, services d’externalisation HCIT du payeur et services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation HCIT du fournisseur sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME, etc. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation de Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. Les services d’externalisation HCIT sont subdivisés en services d’externalisation HCIT du fournisseur, services d’externalisation HCIT opérationnels, services d’externalisation HCIT du payeur et services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation HCIT du fournisseur sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME, etc. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation de Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. Les services d’externalisation HCIT sont subdivisés en services d’externalisation HCIT du fournisseur, services d’externalisation HCIT opérationnels, services d’externalisation HCIT du payeur et services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation HCIT du fournisseur sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME, etc. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation de Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. Services d’externalisation du payeur HCIT, services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation HCIT du fournisseur sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME, etc. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation de Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. Services d’externalisation du payeur HCIT, services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation HCIT du fournisseur sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME, etc. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation de Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation de Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation de Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc.

Sur la base des composants, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en services, logiciels et matériel.

Sur la base du mode de livraison, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en sur site et en cloud.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en fournisseurs et en payeurs. Les prestataires sont subdivisés en centres de soins ambulatoires, centres de diagnostic, établissements de soins à domicile et de vie assistée, hôpitaux et pharmacies. Les payeurs sont subdivisés en payeurs privés et payeurs publics.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, veuillez consulter le résumé du rapport de recherche@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-healthcare-it-market?rajaas

Analyse au niveau national du marché des technologies de l’information (IT) pour la santé

Le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, produit et service, composants, mode de livraison et utilisateurs finaux, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des technologies de l’information (IT) pour les soins de santé sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe. L’Allemagne et l’Italie détiennent la majorité des parts en raison de la présence d’une infrastructure bien établie qui est un moteur de croissance pour ce marché.

La section des pays du rapport sur le marché des technologies de l’information (IT) de la santé fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.Además, se consideran la presencia y disponibilidad de las marcas regionales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des technologies de l’information (IT) de la santé en Europe

Le paysage concurrentiel du marché des technologies de l’information (IT) de la santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché des technologies de l’information (TI) de la santé.

Los principales actores que operan en el informe de mercado Tecnología de la información (TI) de atención médica son Allscripts Healthcare, LLC, Epic Systems Corporation, McKesson Corporation, Cerner Corporation, Siemens Healthcare GmbH, Carestream Health, Agfa-Gevaert Group, athenahealth, Inc., eClinicalWorks, GENERAL ELECTRIC, GREENWAY HEALTH, LLC., Infor, Koninklijke Philips NV, NXGN Management, LLC, Oracle, Siilo, BigHealth, Vida Health, SWORD Health, NOVIGENIX SA, Lantum, BD, Bioaxis, Ada Health GmbH, entre autres.

Explorez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-healthcare-it-market&rajaas

Principaux rapports sur les soins de santé :

https://www.designerwomen.co.uk/microservices-in-healthcare-market-global-key-players-trends-share-industry-size-segmentation-opportunities-and-forecast-to-2028/

https://www.designerwomen.co.uk/cardiac-rehabilitation-market-global-market-by-key-regions-production-conquisition-revenue-share-and-growth-to-2028/

https://www.designerwomen.co.uk/mobile-health-platforms-market-global-sales-price-revenue-gross-margin-and-market-share/

https://www.designerwomen.co.uk/biosurgery-market-trends-market-share-industry-size-growth-opportunities-and-market-forecast-to-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/mobile-healthcare-platforms-market-analysis-growth-size-share-trends-forecast-to-2028/

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle ! Data Bridge Market Research s’est présentée comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Les experts de Data Bridge dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et font confiance à notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre excellent taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

EE. États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com