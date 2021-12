Europe Développement du marché des vannes à membrane Tendances de l’industrie Facteurs clés Segmentation et prévisions jusqu’en 2021-2028

Europe Diaphragm Valves Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il se dote d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employés par les différents acteurs clés s’expliquent bien par les profils d’entreprise systémiques couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. Étant un rapport d’étude de marché détaillé, le rapport sur le marché des vannes à membrane Europe donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché des vannes à membrane en Europe donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations.

Les vannes à membrane sont utilisées pour le service d’étranglement et le service d’arrêt pour les liquides, le vide/gaz et les boues. Ces vannes sont disponibles dans une grande variété de revêtements solides en plastique, métaux, caoutchouc, plastique et verre ; ils conviennent à la manipulation de multiples applications de traitement chimique, à la fois des boues et des fluides clairs. Les vannes à membrane ont une utilisation étendue pour les applications à basse pression et à fluide en suspension où la plupart des autres vannes s’obstruent ou se corrodent. Initialement, les vannes à membrane ont été développées pour les applications industrielles et les orgues à tuyaux. Progressivement, la conception a été adaptée dans l’industrie biopharmaceutique pour les méthodes de stérilisation et de désinfection en utilisant des matériaux conformes. Et maintenant, il est utilisé dans presque toutes les industries pour une production sûre et des infrastructures adéquates, telles que la production d’électricité,

Le marché européen des vannes à membrane devrait enregistrer un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Segmentation : marché européen des vannes à membrane

Le marché européen des vannes à membrane est segmenté en huit segments notables qui sont le type, le type de vanne, la connexion d’extrémité, le contrôleur, le matériau, le matériau du corps, le canal de distribution et l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché est segmenté en déversoir et droit. En fonction du type, le segment du déversoir est en outre sous-segmenté en type soudé et type vissé. En fonction de la caractéristique, le segment de type déversoir est sous-segmenté en revêtement et non revêtement. La fonction de revêtement est sous-segmentée en revêtement en caoutchouc, revêtement en résine synthétique et revêtement en verre céramique. En fonction de l’application, le segment de type droit est sous-segmenté en fluide cellulosique, fluide de viscose, fluide en suspension, fluide de traîneau et autres. Sur la base de l’utilisation, le segment de type droit est sous-segmenté en usines de purification d’eau et en traitement terminal. En juin 2018, ITT Inc. a présenté ses dernières solutions technologiques pour le marché mondial de la chimie, lors de l’exposition et du congrès ACHEMA, qui est un forum mondial triennal pour les industries de transformation (protection de l’environnement, génie chimique et biotechnologie). Lors de cette exposition, les marques Engineered Valves, Bornemann et Goulds Pumps d’ITT ont présenté respectivement les vannes à membrane et à guillotine, les pompes à double vis et la pompe de traitement chimique IC ISO pour le marché européen.

Sur la base du type de vanne, le marché est segmenté en vanne à deux voies, vanne en T forgée, vanne en T de blocage, vanne multivoies, vanne tandem, vanne de sortie de réservoir forgée, vanne de sortie de réservoir en bloc et autres. En mai 2019, Emerson Electric Co. a annoncé le lancement d’un nouveau produit de collecteur pour ses transmetteurs de pression Rosemount, les collecteurs intégrés Rosemount R305 et les collecteurs en ligne Rosemount R306 ; qui sera responsable de l’arrêt des activités et de l’égalisation de la pression au niveau des émetteurs. Cette nouvelle conception de valve de verrouillage de pression augmente la sécurité, simplifie le fonctionnement à haute pression et améliore la fiabilité. Ce nouveau produit permettra d’enrichir l’offre de l’entreprise.

Sur la base de la connexion d’extrémité, le marché est segmenté en vissé, à bride, à souder, à souder bout à bout, à coller à solvant et à visser, à tri-clamp et autres. En avril 2019, Alfa Laval a lancé un outil logiciel pour les échangeurs de chaleur combinés alimentation/effluent Packinox afin de faciliter l’optimisation du flux de gaz de recyclage dans les usines de paraxylène et les reformeurs catalytiques, afin d’obtenir un rendement élevé et une fiabilité de fonctionnement maximale. Ce nouvel outil logiciel apportera l’expansion du portefeuille de produits de traitement des fluides.

Sur la base du contrôleur, le marché est segmenté en manuel, pneumatique, hydraulique, électrique et autres. En mars 2018, Asahi/America a présenté l’actionneur électrique de la série 17 qui comprend un moteur inverseur avec des capacités multi-tensions, des commutateurs auxiliaires et un chauffage interne. Ces actionneurs peuvent être assemblés avec une vanne papillon de type 57P et une vanne à boisseau sphérique de type 21. Des actionneurs dotés de nouvelles fonctionnalités supplémentaires sont introduits pour améliorer les capacités des vannes à membrane.

Sur la base du matériau, le marché est segmenté en métal, caoutchouc, plastique fluoré, polytétrafluoroéthylène (PTFE) et autres. Le segment métallique est sous-segmenté en fonte grise, fonte ductile, acier inoxydable et zingué dissous. Le segment du caoutchouc est sous-segmenté en caoutchouc naturel, caoutchouc butyle, caoutchouc nitrile, caoutchouc chloroprène et EPDM. Le caoutchouc naturel est sous-segmenté en caoutchouc naturel dur et caoutchouc naturel mou. Le caoutchouc butyle est sous-segmenté en caoutchouc butyle noir et caoutchouc butyle blanc. En février 2019, KSB SE & Co. KGaA a lancé la nouvelle vanne à membrane pour eau potable / ISH 2019, série de type vanne SISTO-16TWA. Ces nouvelles vannes sont conçues pour les applications d’eau potable avec de nouveaux matériaux pour les composants mouillés. La société est désormais en mesure de répondre aux besoins de l’industrie du traitement de l’eau après ce lancement de produit.

Sur la base du matériau du corps, le marché est segmenté en corps non doublé, corps doublé de caoutchouc, corps doublé de plastique, corps revêtu, plastique solide et autres. Le corps sans doublure est sous-segmenté en fonte, fonte ductile, acier moulé, acier inoxydable moulé et bronze. Le corps doublé de caoutchouc est sous-segmenté en caoutchouc souple, caoutchouc dur, caoutchouc butyle, néoprène polychloroprène, EPDM et PE chlorosulfoné. Le corps doublé de plastique est sous-segmenté en PFA, ETFE, PVDF et PP. Le corps enduit est sous-segmenté en verre, ECTFE, PVDF, FBE et nylon. Le plastique solide est sous-segmenté en UPVC, PP, CPVC, ABS et PVDF. En janvier 2019, ITT Inc. a reçu la certification IEC 61508 conformément aux normes de la Commission électrotechnique internationale, pour ses modèles de vannes à guillotine et cylindres Fabri-Valve, commercialisés sous sa marque Engineered Valves. Cette certification fournirait l’assurance aux clients que les systèmes liés à la sécurité proposés par l’entreprise offriront la réduction des risques requise pour garantir la sécurité de l’équipement.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en canal en ligne et canal hors ligne. En novembre 2017, GEMU Group a présenté sa dernière vanne à membrane à usage unique SUMONDO avec un actionneur manuel autoclavable. Il a introduit une technologie à impliquer pour les applications dans le secteur à usage unique ainsi que pour les installations contrôlables et automatisables. Ce développement de la société contribuera à la renforcer pour élargir son portefeuille de produits.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en traitement chimique, traitement minier et minéral, production d’électricité, traitement et filtration de l’eau, galvanoplastie, aliments et boissons, peintures et revêtements, semi-conducteurs, produits pharmaceutiques, pâtes et papiers et autres. En fonction du type, le segment de traitement chimique est sous-segmenté en déversoir et droit. En fonction du type, le segment de l’exploitation minière et du traitement des minéraux est sous-segmenté en déversoir et en ligne droite. En fonction du type, le segment de production d’électricité est sous-segmenté en déversoir et droit. En fonction du type, le segment du traitement et de la filtration de l’eau est sous-segmenté en déversoir et en ligne droite. En fonction du type, le segment de galvanoplastie est sous-segmenté en déversoir et droit. En fonction du type, le segment des aliments et des boissons est sous-segmenté en déversoir et droit. Basé sur le type, les peintures et le segment des revêtements est sous-segmenté en déversoir et droit. En fonction du type, le segment des semi-conducteurs est sous-segmenté en déversoir et droit. En fonction du type, le segment des produits pharmaceutiques est sous-segmenté en déversoir et droit. Sur la base du type, le segment des pâtes et papiers est sous-segmenté en déversoir et droit. En septembre 2018, le Groupe GEMU a lancé la vanne de régulation aseptique GEMÜ 567 BioStar jusqu’à une taille nominale de DN25. La société a élargi sa gamme de produits de vannes en introduisant cette conception PD en particulier pour les secteurs alimentaire, pharmaceutique et biotechnologique. Ce nouveau produit est destiné à tous les procédés de contrôle dans les zones stériles et hygiéniques, jusqu’aux usines aseptiques des industries biotechnologiques, pharmaceutiques et alimentaires pour les milieux corrosifs et les procédés industriels.



Analyse concurrentielle : marché européen des vannes à membrane

Certains des principaux participants opérant sur ce marché sont Fipnet, GEMU Group, NIPPON DAIYA VALVE, Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Century Instrument Company, Dymax Corporation, INTERNATIONAL POLYMER SOLUTIONS, Asahi/America, THE PROTECTOSEAL COMPANY, APLUS FINETEK SENSOR, INC., Crane Co., ITT INC., ALFA LAVAL, Emerson Electric Co., GEA Group Aktiengesellschaft, KSB SE & Co. KGaA, The Weir Group PLC, TVI, Diaphragm Direct, Rotarex entre autres.

Lancement de produit

En septembre 2018, Rotarex a annoncé le lancement de sa dernière vanne directionnelle pneumatique 4″ pour les systèmes d’extinction d’incendie par inondation totale. Le produit a été introduit par l’unité commerciale de Rotarex SA, Rotarex Firetec. Ce nouveau produit a été introduit pour offrir de nouvelles efficacités et une protection ciblée dans les systèmes d’extinction fixes.

En mai 2018, Christian Bürkert a développé des îlots de vannes pour répondre aux nouvelles normes en matière de sécurité de processus et de fonctionnement. La société a introduit les îlots de vannes AirLINE SP (type 8647) et AirLINE (type 8652) pour les fonctions de diagnostic et la surveillance réglable afin d’améliorer la fiabilité du processus et la disponibilité du système. Ainsi, l’entreprise est en mesure de répondre aux besoins du marché respectif avec des solutions plus fiables.

En décembre 2017, Asahi/America a présenté les vannes papillon Type-57P qui comportent deux trous d’étiquette moulés dans le corps pour une identification définie par l’utilisateur de la vanne et une plaque de positionnement de papillon très visible. Cette nouvelle vanne convient aux applications telles que le traitement de l’eau et des eaux usées, le traitement chimique, les centrales électriques et d’autres applications minières.

En mars 2017, Asahi/America a présenté le robinet à tournant sphérique Omni Type-27 qui présente des capacités d’actionnement améliorées. Cette vanne convient aux applications de traitement de l’eau, de traitement chimique et de centrales électriques, ce qui rendrait le produit plus important parmi ces applications et industries.

Le rapport d’étude de marché sur les vannes à membrane Europe couvre la définition, la classification, la classification des produits, l’application du produit, la tendance de développement, la technologie des produits, le paysage concurrentiel, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie, la politique nationale et l’analyse de la planification de l’industrie, la dernière analyse dynamique, etc. , et comprend également la majeure. L’étude comprend les moteurs et les contraintes du marché mondial. Il couvre l’impact de ces moteurs et contraintes sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les opportunités sur le marché au niveau mondial.

Le rapport fournit la taille (en termes de volume et de valeur) du marché européen des vannes à membrane pour l’année de base 2019 et les prévisions entre 2020 et 2027. Les chiffres du marché ont été estimés en fonction de la forme et de l’application. La taille du marché et les prévisions pour chaque segment d’application ont été fournies pour le marché mondial et régional.

Ce rapport se concentre sur la situation du marché mondial des vannes à membrane en Europe, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché Europe Vannes à membrane aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Il est pertinent de considérer que dans une économie mondiale volatile, nous n’avons pas seulement effectué des prévisions du marché des vannes à membrane en Europe en termes de TCAC, mais avons également étudié le marché en fonction de paramètres clés, y compris la croissance d’une année sur l’autre (YoY), pour comprendre la certitude du marché et trouver et présenter les opportunités lucratives sur le marché.

En termes de production, ce rapport étudie la capacité, la production, la valeur, le prix départ usine, le taux de croissance, la part de marché des principaux fabricants, les régions (ou pays) et le type de vannes à membrane Europe.

En termes de consommation, ce rapport se concentre sur la consommation de Europe Vannes à membrane par régions (pays) et applications.

Les acheteurs du rapport auront accès à des chiffres vérifiés du marché, y compris la taille du marché mondial en termes de revenus et de volume. Dans le cadre de l’analyse de la production, les auteurs du rapport ont fourni des estimations et des calculs fiables pour les revenus et le volume mondiaux par segment de type du marché mondial des vannes à membrane Europe. Ces chiffres ont été fournis en termes de revenus et de volume pour la période 2020 à 2027. De plus, le rapport fournit des chiffres précis pour la production par région en termes de revenus ainsi que de volume pour la même période. Le rapport comprend également des statistiques sur la capacité de production pour la même période.

En ce qui concerne les bases et les technologies de production, les recherches contenues dans ce rapport couvrent le temps de production, la distribution de la base, les paramètres techniques, les tendances de recherche et développement, les sources technologiques et les sources de matières premières des principales sociétés du marché européen des vannes à membrane.

En ce qui concerne l’analyse de la chaîne industrielle, la recherche de ce rapport couvre les matières premières et les équipements du marché Europe Valves à membrane en amont, les clients en aval, les canaux de commercialisation, les tendances de développement de l’industrie et les recommandations de stratégie d’investissement. L’analyse plus spécifique comprend également les principaux domaines d’application du marché et de la consommation, les principales régions et la consommation, les principaux producteurs chinois, les distributeurs, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements et leurs coordonnées, l’analyse des relations avec la chaîne industrielle.

La recherche dans ce rapport comprend également les paramètres du produit, le processus de production, la structure des coûts et des informations sur les données classées par région, technologie et application. Enfin, l’analyse SWOT du nouveau projet du modèle papier et l’étude de faisabilité de l’investissement du modèle de cas.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un rapport de recherche approfondi spécifiquement pour l’industrie Europe Vannes à membrane. Le centre de recherche utilise un moyen objectif et équitable pour effectuer une analyse approfondie de la tendance de développement de l’industrie, en fournissant un soutien et des preuves pour l’analyse de la concurrence des clients, la planification du développement et la prise de décision en matière d’investissement. Au cours de son exploitation, le projet a bénéficié du soutien et de l’assistance de techniciens et du personnel de commercialisation de divers maillons de la chaîne industrielle.

Le paysage concurrentiel du marché Europe Vannes à membrane fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché européen des vannes à membrane.

Les principaux acteurs du marché devraient faire face à une concurrence féroce de la part des nouveaux entrants. Cependant, certains des acteurs clés visent à acquérir les entreprises en démarrage afin de maintenir leur domination sur le marché mondial. Pour une analyse détaillée des entreprises clés, leurs forces, faiblesses, menaces et opportunités sont mesurées dans le rapport à l’aide d’outils standard tels que l’analyse SWOT. La couverture régionale des entreprises clés est couverte dans le rapport pour mesurer leur domination. Les principaux fabricants du marché européen des vannes à membrane se concentrent sur l’introduction de nouveaux produits pour répondre aux besoins des clients. La faisabilité de nouveaux produits est également mesurée à l’aide d’outils standard de l’industrie.

Les entreprises clés augmentent leurs investissements dans les activités de recherche et développement pour la découverte de nouveaux produits. Il y a également eu une augmentation du financement gouvernemental pour l’introduction du nouveau marché européen des vannes à membrane. Ces facteurs ont profité à la croissance du marché mondial des vannes à membrane Europe. À l’avenir, les entreprises clés devraient bénéficier des lancements de nouveaux produits et de l’adoption des avancées technologiques. Les progrès techniques ont profité à de nombreuses industries et l’industrie mondiale ne fait pas exception.

Dans cette étude, les années considérées pour estimer la taille du marché de Europe Valves à membrane sont les suivantes:

Année historique : 2017-2020

Année de référence : 2019

Année de prévision 2020 à 2027

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

