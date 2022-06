Europe Croissance du marché des médicaments imprimés en 3D, taille, part, rapport et prévisions de l’industrie 2020-2027 par Business Market Insights

Businessmarketinsights Dernière mise à jour sur l’analyse du «marché européen des médicaments imprimés en 3D», analyse de la croissance du marché européen des médicaments imprimés en 3D et projection d’ici – 2027. Ce rapport est hautement prédictif car il contient l’analyse globale du marché des principales entreprises de l’industrie européenne des médicaments imprimés en 3D. Avec l’étude de marché classée Europe Médicaments imprimés en 3D basée sur diverses régions en croissance, ce rapport fournit un portefeuille d’acteurs de premier plan ainsi que les ventes, la croissance, la part de marché, etc.

« Les médicaments imprimés en 3D sont des médicaments conçus par une technique d’impression 3D pour être personnalisés pour les individus de manière plus sûre et efficace. Ces médicaments ont des structures poreuses unitaires qui se dispersent facilement dans la bouche, de sorte que ces médicaments à forte dose n’ont pas besoin d’être avalés intacts. L’idée principale derrière l’impression 3D de médicaments est de concevoir et de développer des médicaments adaptés aux besoins d’un individu. Le marché mondial des médicaments imprimés en 3D est stimulé par des facteurs tels que l’adoption croissante de médicaments personnalisés.

Principaux joueurs clés :

• APRECIA PHARMACEUTICALS, LLC

• FabRx LTD

• Cycle pharmaceutique

• PLC GLAXOSMITHKLINE.

• ASTRAZENECA

• Tvasta

• Merck KGGA

• Terumo Corporation

Cette section de la couverture du rapport identifie divers fabricants clés du marché européen des médicaments imprimés en 3D. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les associations sur lesquelles les acteurs se concentrent sur la concurrence de combat sur le marché européen des médicaments imprimés en 3D. Le rapport d’analyse sur le marché européen des médicaments imprimés en 3D fournit une analyse approfondie et significative du marché.

Marché des médicaments imprimés en 3D – Par formes posologiques

• Comprimés

• Gélules

• Implants multi-médicaments

• Nanoparticules

• Solutions

• Les autres

Marché des médicaments imprimés en 3D – Par technologie

• Impression à jet d’encre

• Écriture directe

• Dose éclair

• Impression à jet d’encre thermique

• Modélisation des dépôts en fusion

• Impression sur lit de poudre

• Stéréolithographie (SLA)

• Extrusion semi-solide (SSE)

Marché européen des médicaments imprimés en 3D 2020-2027 : principaux faits saillants

• CAGR du marché au cours de la période de prévision 2020-2027.

• Des données détaillées sur les facteurs qui contribueront au développement du marché européen des médicaments imprimés en 3D au cours des cinq prochaines années.

• Évaluation de la taille du marché européen des médicaments imprimés en 3D et de son engagement envers le marché parent.

• Prévisions sur les schémas à venir et les changements de comportement des acheteurs.

• Le développement du marché européen des médicaments imprimés en 3D.

• Analyse de la scène sérieuse du marché et données précises sur les vendeurs.

• Détails complets des composants qui mettront au défi le développement des fournisseurs du marché européen des médicaments imprimés en 3D.

