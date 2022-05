Europe CBD Patch Market 2022 Situation modeste parmi les meilleurs fabricants, avec des ventes, des revenus et une part de marché 2029

Rapport sur le marché des patchs CBD en Europea été préparé en tenant compte d’une demande croissante et de la valeur des études de marché pour le succès des différents secteurs. Ce rapport de marché couvre de nombreux domaines de travail de l’industrie Europe CBD Patch. Le rapport Europe CBD Patch Market a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Ce rapport est non seulement professionnel, mais également complet et se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, ce rapport est préparé avec la combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et de la technologie la plus récente.

Analyse et taille du marché des patchs CBD en Europe

Le marché européen des patchs CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 18,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 107 561,17 USD. mille d’ici 2028. L’utilisation croissante de produits et de patchs CBD pour le soulagement de la douleur et la sensibilisation des consommateurs est le moteur de la croissance du marché des patchs CBD.

Obtenez un exemple gratuit de PDF (comprenant la table des matières complète, les tableaux et les figures et les personnalisations disponibles) dans Global Europe CBD Patch @ : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-cbd-patch-market

Analyse PESTLE du marché mondial des patchs CBD en Europe

• Politique (politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

• Économique (taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coûts des matières premières

et taux de change)

• Social (évolution de la démographie familiale , niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitudes et de modes de vie)

• Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

• Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité,

réglementation internationale et commerciale et restrictions)

• Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, déchets

élimination et durabilité)

Pour aller plus loin, le rapport d’intelligence économique de Market intègre des études de segmentation comprenant des catégories de produits et d’applications, et une analyse au niveau régional des principales zones géographiques. En passant au scénario concurrentiel du marché, l’offre de produits et de services des principales organisations ainsi que les stratégies commerciales qu’elles emploient pour maintenir une forte emprise sur ce marché sont examinées en profondeur.

Les informations statistiques présentées dans ce rapport sont basées sur l’enquête et l’étude primaires, secondaires et les communiqués de presse de Global Europe CBD Patch in Government Market. Cela comprend des données via un groupe mondial d’expertise d’acteurs notables de Global Europe CBD Patch in Government pour fournir les dernières informations sur le marché international Global Europe CBD Patch in Government. À l’avenir, l’analyse de segmentation est évidemment expliquée en tenant compte de toutes les probabilités importantes pertinentes aux conditions du marché du marché dans le gouvernement.

Vérifiez les détails du rapport complet du marché @: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-cbd-patch-market

Sur la base du produit, l’ étude de marché Europe CBD Patch affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par produit (réservoir, matrice et couche de médicament dans l’adhésif), espèces (cannabis indica, hybride et sativa)

Par emballage (deux à cinq patchs, patch unique et plus de cinq patchs)

Par dosage (inférieur à 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et supérieur à 50 mg), dérivés (cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC) et autres)

Par application (douleur chronique, anxiété, arthrite, amélioration de l’humeur, douleur neurologique et autres), type de source (naturelle et synthétique)

Par utilisateur final (établissement de soins à domicile, centres de recherche et de développement, hôpital, cliniques, centres de réadaptation et autres)

Par canal de distribution (dispensaires et pharmacies , magasins en ligne et conventionnels)

La concurrence sur le marché Europe CBD Patch par TOP Players est,

Johnson & Johnson Private Limited., F. Hoffmann-La Roche AG, Merck Sharp & Dohme Corp., Bayer Papa & Barkley, Purekana LLC, HEALIST NATURALS, Always Pure Organic Ltd et Snowden Healthcare ….

Le rapport de marché vous aidera principalement à réaliser et à découvrir les pouvoirs moteurs les plus rébarbatifs et les plus bouleversants du marché Global Europe CBD Patchin en anticipant les conséquences sur l’industrie mondiale.

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-cbd-patch-market

Principaux faits saillants de l’étude de marché sur les patchs CBD en Europe dans le monde .

Estimation des revenus et des ventes – Les revenus et le volume des ventes historiques sont présentés et d’autres données sont triangulées avec des approches descendantes et ascendantes pour prévoir la taille complète du marché et pour estimer les chiffres prévisionnels pour les régions clés couvertes dans le rapport ainsi que les types classés et bien reconnus et l’industrie d’utilisation finale. De plus, les facteurs macroéconomiques et les politiques réglementaires sont vérifiés dans l’évolution et l’analyse prédictive de l’industrie Global Europe CBD Patch.

Analyse de fabrication – le rapport est actuellement analysé concernant divers types de produits et applications. Le marché Global Europe CBD Patch fournit un chapitre mettant en évidence l’analyse des processus de fabrication validée via des informations primaires collectées par des experts de l’industrie et des responsables clés des entreprises profilées.

ANALYSE DES CINQ FORCES: Afin de mieux comprendre l’état du marché mondial des patchs CBD en Europe, une analyse des cinq forces est effectuée, notamment le pouvoir de négociation des acheteurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants, la menace des substituts, la menace de la rivalité.

Concurrence – Les principaux acteurs ont été étudiés par Global Europe CBD Patch Industry en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, du prix du produit/service, des ventes et du coût/bénéfice.

Demande et offre et efficacité – Le rapport Global Europe CBD Patch fournit en outre la distribution, la production, la consommation et l’EXIM ** (exportation et importation). ** Le cas échéant

Portée et taille du marché des patchs CBD en Europe

Le marché européen des patchs CBD est segmenté en fonction du produit, de l’espèce, de l’emballage, du dosage, du dérivé, de l’application, du type de source, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des patchs CBD est segmenté en réservoir, matrice et couche de médicament dans l’adhésif. En 2021, le segment des réservoirs domine le marché des patchs CBD en raison de son utilisation dans diverses applications CBD et de sa libération régulière et contrôlée pendant une plus longue période.

Sur la base des espèces, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabis indica, hybride et sativa. En 2021, le segment Cannabis Indica domine le marché des patchs CBD en raison de son pourcentage élevé de CBD et de son faible pourcentage de THC par rapport à sativa et hybride. Comme de nombreuses régions ont une limite d’utilisation du THC dans les produits, le Cannabis Indica est préféré.

Sur la base de l’emballage, le marché des patchs CBD est segmenté en deux à cinq patchs, un patch unique et plus de cinq patchs. En 2021, le segment de deux à cinq patchs domine le marché des patchs CBD en raison de sa haute disponibilité et des remises offertes par les fabricants sur un ensemble de patchs de cette gamme.

Sur la base du dosage, le marché des patchs CBD est segmenté en moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg. En 2021, le segment inférieur à 30 mg domine le marché des patchs CBD car le marché en est à ses débuts et les nouveaux consommateurs commencent avec une faible dose, puis augmentent selon les besoins.

Sur la base des dérivés, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC) Autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) domine le marché des patchs CBD en raison des restrictions sur la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) de 0,2 à 0,3 % selon le pays d’utilisation et également des effets secondaires associés au tétrahydrocannabinol (THC).

Sur la base de l’application, le marché des patchs CBD est segmenté en douleur chronique, anxiété, arthrite, humeur élevée, douleur neurologique et autres. En 2021, le segment de la douleur chronique domine le marché des patchs CBD en raison de l’augmentation des cas de douleurs chroniques telles que les douleurs au cou, aux épaules, etc. et à la grande disponibilité des patchs dans l’application de soulagement de la douleur.

Sur la base du type de source, le marché des patchs CBD est segmenté en naturel et synthétique. En 2021, le segment naturel domine le marché des patchs CBD en raison de la confiance des consommateurs dans les produits naturels, car les produits à base de plantes sont considérés comme sûrs sans aucun problème de peau ni allergie.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des patchs CBD est segmenté en établissements de soins à domicile, centres de recherche et développement, hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation et autres. En 2021, le segment des soins à domicile domine le marché des patchs CBD car l’utilisation des produits CBD n’est pas encore approuvée dans les hôpitaux et les cliniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché CBD Patch est segmenté en dispensaires et pharmacies, magasins en ligne et conventionnels. En 2021, le segment des dispensaires et pharmacies domine le marché des patchs CBD en raison de sa présence et de sa chaîne d’approvisionnement établie du fabricant au consommateur.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

.