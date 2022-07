Europe Analyse approfondie du marché mondial des appareils d’anesthésie et des appareils respiratoires, applications, prévisions jusqu’en 2028

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en appareils d’anesthésie, appareils respiratoires, appareils de surveillance, appareils de diagnostic et consommables et accessoires. Les dispositifs d’anesthésie sont en outre sous-segmentés en machines d’administration d’anesthésie, en produits jetables et accessoires d’anesthésie, en moniteurs d’anesthésie et en systèmes de gestion des informations d’anesthésie (AIMS). Les produits jetables et accessoires d’anesthésie sont en outre sous-segmentés en circuits d’anesthésie, masques d’anesthésie, réanimateurs, laryngoscopes, endoscopes d’intubation flexibles, voies respiratoires supraglottiques, circuits de ventilation, HME, anesthésie régionale et dispositifs anti-douleur. Les moniteurs d’anesthésie sont sous-segmentés en basique, avancé et intégré. Les appareils respiratoires sont sous-segmentés en appareils thérapeutiques, masques, ventilateurs, nébuliseurs, humidificateurs, concentrateurs d’oxygène, inhalateurs, réutilisables

réanimateurs

, unités de délivrance de monoxyde d’azote,

capnographie

, analyseurs de gaz et hottes à oxygène. Les dispositifs thérapeutiques sont sous-segmentés en pression positive des voies respiratoires (PAP), pression positive continue des voies respiratoires (CPAP), pression positive automatique des voies respiratoires (APAP) et pression positive des voies respiratoires à deux niveaux (BPAP). Les masques sont classés en masques nasaux, faciaux, nasaux et oraux. Les ventilateurs sont classés en tant que ventilateurs pour adultes et nourrissons. Le concentrateur d’oxygène est sous-segmenté en fixe et portable. Les inhalateurs sont classés comme inhalateurs à poudre sèche, inhalateurs-doseurs et inhalateurs à brume douce. Les dispositifs de surveillance sont en outre sous-segmentés en

oxymètres de pouls