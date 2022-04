Euroopan lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden markkinauutiset arvioivat huippuyrityksiä

Euroopan lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) markkinat saavuttivat 4.57 miljardia dollaria vuonna 2018 ja kasvavat 50.55 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä.

Tämä 117-sivuinen raportti on korostettu 37 taulukolla ja 43 kuvalla, ja se perustuu « Euroopan lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden markkinat teknologian, komponentin, laitetyypin, toimialan, loppukäyttäjän ja maan mukaan 2019–2026: Trendiennuste ja kasvumahdollisuus ». kattavasta tutkimuksesta koko Euroopan lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden markkinoista ja kaikista sen alasegmenteistä laajasti yksityiskohtaisten luokittelujen avulla.

Perusteelliset analyysit ja arviot tuotetaan ensiluokkaisista ensisijaisista ja toissijaisista tietolähteistä, joiden panokset ovat peräisin alan ammattilaisilta koko arvoketjussa. Raportti sisältää historialliset markkinatiedot vuosille 2015-2018, arviot tuloista vuodelle 2019 ja ennusteet vuosille 2020 – 2026. (Huomaa: Raporttia päivitetään tarvittaessa ennen toimitusta niin, että viimeisin historiallinen vuosi on perusvuosi ja ennuste kattaa vähintään 5 vuotta perusvuoden aikana.)

Syvälliset laadulliset analyysit sisältävät seuraavien näkökohtien tunnistamisen ja tutkimisen:

– Markkinarakenne

– Kasvun tekijät

– Rajoitukset ja haasteet

– Uusia tuotetrendejä ja markkinamahdollisuuksia

– Porterin viisi voimaa

Euroopan markkinoiden kehitystä ja näkymiä ennustetaan optimistisella, tasapainoisella ja konservatiivisella näkemyksellä. Tasapainoista (todennäköisimmin) projektiota käytetään Euroopan lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden markkinoiden kvantifiointiin luokituksen kaikilla osa-alueilla teknologian, komponentin, laitetyypin, toimialan vertikaalisen, loppukäyttäjän ja maan näkökulmasta.

Statistan mukaan vuoden 2021 tietojen mukaan Yhdysvalloilla oli yli ~36 % tieto- ja viestintätekniikan (ICT) maailmanlaajuisesta markkinaosuudesta. EU sijoittui toiseksi 16 prosentin markkinaosuudellaan ja kolmanneksi 12 prosentilla Kiina. Lisäksi ICT-markkinat kasvavat ennusteiden mukaan yli 6 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuonna 2021 ja lähes 7 biljoonaan dollariin vuoteen 2023 mennessä. Jatkuva kasvu on tämän päivän yhteiskunnassa jälleen muistutus siitä, kuinka kaikkialla olevaa ja ratkaisevaa teknologiasta on tullut. Seuraavien vuosien aikana perinteiset teknologiakulut ohjaavat pääasiassa big dataa ja analytiikkaa, mobiili-, sosiaali- ja pilvipalveluita.

Tämä raportti analysoi maailmanlaajuista alkutuotantoa, kulutusta ja nopeimmin kasvavia maita tieto- ja viestintäteknologian (ICT) markkinoilla. Raporttiin sisältyy myös merkittäviä ja merkittäviä toimijoita globaaleilla tieto- ja viestintäteknologiamarkkinoilla (ICT).

Tiedote 8. kesäkuuta 2021, Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau raportoi Yhdysvaltain markkinoiden elpymisestä. Raportissa kuvattiin myös Yhdysvaltain kansainvälisen kaupan elpymistä heinäkuussa 2021. Huhtikuussa 2021 maan vienti oli 300 miljardia dollaria, kasvua 13,4 miljardia dollaria. Huhtikuussa 2021 tuonti oli 294,5 miljardia dollaria ja se kasvoi 17,4 miljardilla dollarilla. COVID19 on edelleen merkittävä ongelma talouksille ympäri maailmaa, mistä on osoituksena Yhdysvaltojen viennin vuosittainen lasku huhtikuun 2020 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana sekä tuonnin kasvu samana ajanjaksona. Markkinat yrittävät selvästi toipua. Tästä huolimatta se tarkoittaa, että sillä on suora vaikutus terveydenhuolto-, tieto- ja viestintätekniikka- ja kemianteollisuuteen, mikä johtaa suuret markkinat Euroopan lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden markkinoille .

Perustuu teknologiaan

– Lisätty todellisuus (AR)

o Markkeripohjainen lisätty todellisuus (jaettu edelleen passiiviseen merkitsijään ja aktiiviseen markkeriin)

o markkeriton lisätty todellisuus (jaettu edelleen mallipohjaiseen seurantaan ja kuvapohjaiseen käsittelyyn)

– virtuaalitodellisuus (VR)

o ei-immersiivinen tekniikka

o Semi-immersive ja Fully Immersive Technology

Perustuu komponenttiin

– laitteisto

o anturit

o puolijohdekomponentti

o näytöt ja projektorit

o sijainninseurantalaitteet

o kamerat

o muut

– ohjelmistot

o ohjelmistokehittäjäsarjat

o pilvipalvelut

Perustuu laitetyyppiin

– lisätyn todellisuuden laitteet

o päähän kiinnitettävä näyttö (HMD)

o head-up-näyttö (HUD)

o kädessä pidettävä laite

– virtuaalitodellisuuslaitteet

o päähän kiinnitettävä näyttö (HMD)

o eleseurantalaite

o projektori ja näyttöseinä

Perustuu toimialaan

– Pelit

– Viihde ja media

– Ilmailu ja puolustus

– Terveydenhuolto

– Koulutus

– Valmistus

– Vähittäiskauppa

– Muut

Perustuu loppukäyttäjä

– kuluttaja

– yritys (jaettu edelleen suuryrityksiin ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin)

Maantieteellisesti seuraavat listatut kansalliset markkinat on tutkittu perusteellisesti:

– Japani

– Kiina

– Intia

– Australia

– Etelä-Korea

– Muu APAC

Jokaisesta edellä mainitusta maasta on saatavilla yksityiskohtaiset analyysit ja tiedot vuosituloista vuosilta 2015-2026. Mukana on myös tärkeimpien kansallisten markkinoiden jakautuminen teknologian, komponenttien ja toimialakohtaisesti ennustevuosien mukaan.

Raportti kattaa myös nykyisen kilpailutilanteen ja ennustetun trendin; ja profiloi tärkeimmät toimittajat, mukaan lukien markkinajohtajat ja tärkeät nousevat toimijat.

Erityisesti Aasian ja Tyynenmeren lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden markkinoille sijoittamiseen liittyvät mahdolliset riskit analysoidaan kvantitatiivisesti ja laadullisesti GMD:n riskinarviointijärjestelmän avulla. Riskianalyysin ja arvioinnin mukaan kriittiset menestystekijät (CSF) luodaan ohjenuoraksi, joka auttaa sijoittajia ja osakkeenomistajia tunnistamaan uusia mahdollisuuksia, hallitsemaan ja minimoimaan riskejä, kehittämään asianmukaisia ​​liiketoimintamalleja sekä tekemään viisaita strategioita ja päätöksiä.

Avainpelaajat :

DAQR

EON. Reality Inc.

Facebook

Google

HTC

Microsoft

Samsung

Seiko Epson

Sony

Vuzix Corporation

Sisällysluettelo

1 Johdanto 6

1.1 Toimialan määritelmä ja tutkimuksen laajuus 6

1.1.1 Toimialan määritelmä 6

1.1.2 Tutkimuksen laajuus 7

1.2 Tutkimusmetodologia 9

1.2.1 Yleiskatsaus markkinatutkimuksen metodologiaan 9

1.2.2 Markkinaoletukset 10 1.2.03

Toissijaiset tiedot .

Ensisijaiset tiedot 10

1.2.5 Datan suodatus ja mallin suunnittelu 11

1.2.6 Markkinoiden koko/osuuden arvio 12

1.2.7 Tutkimuksen rajoitukset 13

1.3 Tiivistelmä 14

2 Markkinakatsaus ja laadullinen analyysi 16

……..ja katso lisää täydellisestä sisällysluettelosta

Mikä on raportin tavoite?

Markkinaraportti esittää ICT-markkinoiden arvioidun koon ennustejakson lopussa. Raportissa tarkastellaan myös historiallisia ja nykyisiä markkinoiden kokoja.

Ennustejakson aikana raportti analysoi kasvuvauhtia, markkinoiden kokoa ja markkinoiden arvostusta.

Raportti esittelee alan tämänhetkiset trendit ja Pohjois-Amerikan, Aasian ja Tyynenmeren, Euroopan, Latinalaisen Amerikan sekä Lähi-idän ja Afrikan markkinoiden tulevaisuuden mahdollisuudet.

Raportti tarjoaa kattavan kuvan markkinoista maantieteellisen laajuuden, markkinoiden segmentoinnin ja avaintoimijoiden taloudellisen suorituskyvyn perusteella.

Markkinaraportti vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä ovat raportin tavoitteet?

Tämä markkinaraportti näyttää Multi-Cloud Management Marketin ennakoidun markkinoiden koon ennustejakson lopussa. Raportissa tarkastellaan myös markkinoiden historiallista ja nykyistä kokoa.

Kaaviot esittävät eri indikaattoreiden perusteella vuotuista kasvua (%) ja vuosikasvua (CAGR) kullekin ennustejaksolle.

Raportti sisältää yleiskatsauksen markkinoista, sen maantieteellisestä laajuudesta, segmentoinnista ja avaintoimijoiden taloudellisesta suorituskyvystä.

Raportissa tarkastellaan alan nykytilaa ja potentiaalisia kasvumahdollisuuksia Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Lähi-idässä sekä Afrikassa.

Tutkimusraportti sisältää useita markkinoiden kasvuun vaikuttavia tekijöitä.

Raportti analysoi kasvuvauhtia, markkinoiden kokoa ja markkinoiden arvoa ennustejaksolla.

Tämä raportti kattaa alueellisten analyysimarkkinoiden näkökohdat.

Raportti sisältää tietoja Pohjois-Amerikasta, Euroopasta, Aasian ja Tyynenmeren alueesta, Latinalaisesta Amerikasta, Lähi-idästä ja Afrikasta.

Tämä raportti analysoi nykyisiä ja tulevia markkinatrendejä alueittain ja tarjoaa tietoa tuotteiden käytöstä ja kulutuksesta.

Markkinaraportit sisältävät kunkin alueen kasvuvauhdin niiden maiden mukaan ennustejaksolla.

Mitä tekijöitä otetaan huomioon arvioitaessa keskeisiä markkinatoimijoita?

Raportissa analysoidaan yksityiskohtaisesti yrityksiä ympäri maailmaa.

Raportti tarjoaa yleiskatsauksen markkinoiden tärkeimmistä toimittajista, mukaan lukien keskeiset toimijat.

Raportit sisältävät tietoja kustakin valmistajasta, kuten profiilit, tulot, tuotteiden hinnat ja muut olennaiset tiedot valmistetuista tuotteista.

Tämä raportti sisältää markkinoiden kilpailijoiden vertailun ja keskustelun tärkeimpien toimijoiden näkökulmista.

Markkinaraportit tarjoavat tietoa viimeaikaisesta kehityksestä, fuusioista ja yritysostoista, joissa on mukana avaintoimijoita.

Mitkä ovat raportin keskeiset havainnot?

Tämä raportti tarjoaa kattavaa tietoa tekijöistä, joiden odotetaan vaikuttavan markkinoiden kasvuun ja markkinaosuuteen tulevaisuudessa.

Raportti tarjoaa markkinoiden nykytilan ja tulevaisuuden näkymät eri maantieteellisillä alueilla.

Tämä raportti tarjoaa sekä laadullista että määrällistä tietoa markkinoiden kilpailutilanteesta.

Yhdessä Porterin Five Forces -analyysin kanssa se toimii SWOT-analyysinä ja kilpailumaisema-analyysinä.

Se tarjoaa syvällisen analyysin markkinoista ja korostaa sen kasvuvauhtia ja kasvumahdollisuuksia.

