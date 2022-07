Eubiotiques Marché 2028 | Tendances technologiques émergentes, croissance future et opportunités commerciales

La taille du marché mondial des eubiotiques devrait atteindre 10,89 milliards USD en 2028 et enregistrez un TCAC de 8,0% sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché comprennent l’augmentation de la consommation mondiale de viande, en particulier de poulet, de lait et d’œufs en raison d’une population mondiale en croissance rapide, l’évolution des préférences alimentaires, l’évolution des habitudes de consommation alimentaire, la demande croissante d’aliments manufacturés et une sensibilisation accrue à la la qualité des aliments sur la santé et le bien-être du bétail.

En outre, l’incidence croissante des épidémies de maladies de la volaille a entraîné la mise en œuvre de réglementations et de normes plus strictes par les gouvernements, ce qui incite les éleveurs à se concentrer davantage sur la santé du bétail et à se tourner vers des aliments et des additifs plus sains. L’utilisation d’antibiotiques traditionnels promoteurs de croissance dans l’élevage a été interdite dans divers pays car elle a posé des problèmes de santé au fil des ans. L’interdiction a entraîné une évolution rapide vers les eubiotiques comme alternative aux antibiotiques. Les fabricants ont introduit des solutions ciblées pour renforcer l’immunité du bétail contre les infections bactériennes et virales, améliorer les niveaux de tolérance au lactose et améliorer l’efficacité digestive.

Ainsi que les nouveaux entrants sur le marché des eubiotiques. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres.

Les principaux acteurs du marché mondial des eubiotiques sont BASF SE, Novus International, Lallemand Inc., Cargill Inc., Koninklijke DSM NV, Kemin Industries, Lesaffre Group, Behn Mayer Group, Yara International ASA et DuPont.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché Eubiotiques qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Faits saillants des rapports :

Le 10 décembre 2020, BASF et Adifo Software ont annoncé le lancement d’une nouvelle solution numérique pour la chaîne de valeur de l’agriculture animale. L’intégration des analyses de durabilité de BASF dans la formulation d’aliments BESTMIX d’Adifo permettra aux clients tout au long de la chaîne de valeur de l’agriculture animale de gérer et d’optimiser stratégiquement la formulation d’aliments en fonction de la nutrition et du coût tout en tenant compte des aspects de durabilité environnementale.

En janvier 2019, l’activité volaille européenne de Cargill a acquis le polonais Konspol pour fournir des produits de volaille à valeur ajoutée aux consommateurs mondiaux.

Le marché mondial des eubiotiques est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Eubiotiques. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Emergen Research a segmenté le marché des eubiotiques en fonction du produit, de la forme, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Product Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

Probiotiques

Prébiotiques

Acides organiques

Huiles essentielles

Exogenous Enzymes

Form Outlook (Revenu, USD milliards ; 2018-2028)

solides

liquides

Perspectives des applications

pour la santé intestinale

immunité

rendement

production

Perspectives d’utilisation finale de la

Volaille

Porcs

Ruminants

Aquaculture

Bifurcation régionale du marché des eubiotiques comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste d’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Eubiotiques?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie eubiotiques ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quel est le paysage concurrentiel du marché Eubiotiques?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

