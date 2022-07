Études observationnelles du marché des soins de santé à domicile avec les principaux fabricants, taille, part, tendances et prévisions 2029

Un rapport d’étude de marché à grande échelle fournit une étude détaillée avec des opportunités actuelles et à venir pour simplifier l’investissement futur sur le marché. Les problèmes de différents domaines fonctionnels du marketing sont couverts ici et incluent le comportement du consommateur, le produit, les ventes, le canal de distribution, la tarification, la publicité et la distribution physique. Avec une approche formalisée et managériale, une étude marketing a été réalisée dans ce rapport d’analyse de marché pour proposer la meilleure solution. De plus, un rapport sur le marché de classe mondiale met également à disposition un profil stratégique des principaux acteurs de l’industrie ABC, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Un rapport d’analyse de marché gagnant comprend globalement une analyse absolue et distincte des moteurs et des contraintes du marché, des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, une analyse exhaustive de la segmentation du marché et une analyse concurrentielle des principaux acteurs. Le rapport de marché le plus fin et le plus excellent n’est généré que si les facteurs critiques du marché font partie du rapport. En utilisant des approches intégrées et la technologie la plus récente pour des résultats inégalés, ce rapport de marché a été généré. L’analyse des matières premières en amont, de la demande en aval et de la dynamique actuelle du marché est également effectuée ici.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins de santé à domicile, qui s’élevait à 99 236,36 millions USD en 2021, atteindrait 189 193 millions USD d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (PDF de 350 pages avec tous les graphiques et graphiques connexes) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-home-healthcare-market

La croissance du marché devrait être alimentée par une population gériatrique croissante et une incidence accrue de maladies cibles telles que la démence et la maladie d’Alzheimer, ainsi que des maladies orthopédiques. Les gouvernements et les groupes de santé sont préoccupés par la hausse des coûts de traitement et s’efforcent de réduire les prix des soins de santé. Les soins de santé à domicile sont une alternative moins coûteuse à un séjour à l’hôpital.

Segmentation courte : –

Marché mondial des soins de santé à domicile, par type (appareils, services, logiciels), maladie (maladies cardiaques, hypertension, maladies osseuses et articulaires, diabète, maladies pulmonaires obstructives chroniques, obésité, démence/maladie d’Alzheimer, maladies infectieuses (VIH/sida), maladie de Parkinson Maladies, tabagisme, asthme, dépression), canal de distribution (appels d’offres directs, ventes au détail) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché des soins de santé à domicile estime l’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché, du volume des ventes et de la part de marché. Ce rapport d’étude de marché répond à de nombreuses questions et défis commerciaux critiques tout en s’avérant être une solution incontournable. Le rapport présente le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de la production et les parts de marché de chaque entreprise pour la période de prévision. Un rapport international sur le marché des soins de santé à domicile fournit le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des préférences des consommateurs et de leurs habitudes d’achat, de la demande du marché et des scénarios d’offre.

Définition du marché

Dans les établissements de soins à domicile, l’industrie des soins à domicile englobe un large éventail de services de soins de santé pour les maladies. Les soins à domicile visent à traiter les blessures et à améliorer l’état de santé général du patient. Ces services sont plus pratiques, moins coûteux et efficaces pour les maladies chroniques, les personnes âgées, la thérapie nutritionnelle et la maladie grave du patient.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des soins de santé à domicile vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des soins de santé à domicile, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de la santé à domicile. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Santé à domicile

Le paysage concurrentiel du marché des soins de santé à domicile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins de santé à domicile.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des soins de santé à domicile en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché, Koninklijke Philips NV, représente une part de marché estimée à environ 30 % à 35 % sur le marché des soins de santé à domicile. Le chiffre d’affaires de Koninklijke Philips NV a augmenté de près de 2 % entre 2018 et 2019. 810,10 millions 2019 par rapport à 2018.

En août 2016, Koninklijke Philips NV (Pays-Bas) et Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis) ont conclu une collaboration stratégique. Grâce à cette collaboration, l’entreprise a contribué à prévenir la gestion des soins chroniques et à offrir un mode de vie sain.

Principaux acteurs

Royal Philips NV (États-Unis)

Omron Healthcare, Inc. (Japon)

Air Liquide (France)

B.Braun Melsungen AG (Allemagne)

Medtronic (Irlande)

Davita Inc. (États-Unis)

CARDINAL HEALTH (ÉTATS-UNIS)

Sunrise Medical (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

A&D Company, Limited (Japon)

Soins de santé à domicile BAYADA (États-Unis)

Invacare Corporation (États-Unis)

Philips Healthcare (Pays-Bas)

Fresenious SE & Co KGaA (Allemagne)

GE Healthcare (Royaume-Uni)

Baxter (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Bupa Home Healthcare, Ltd (Royaume-Uni)

Soins de santé à domicile (Royaume-Uni)

Linde plc (Allemagne)

Couverture de l’étude :

Le rapport définit, décrit et prévoit le marché des soins de santé à domicile, par technologie, application et région. Il propose également une analyse qualitative et quantitative détaillée du marché. Le rapport fournit un examen complet des principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis du marché. Il couvre également divers aspects importants du marché, qui comprennent l’analyse du paysage concurrentiel, la dynamique du marché, les estimations du marché en termes de valeur et les tendances futures du marché des soins de santé à domicile.

Ce rapport d’étude de marché sur les soins de santé à domicile présente plusieurs avantages qui peuvent être projetés sur divers aspects de l’industrie des dispositifs médicaux. Ce rapport sur le marché des soins de santé à domicile prend en compte divers segments de l’analyse de marché demandée par les entreprises d’aujourd’hui. Dans ce rapport, le marché est segmenté en fonction principalement du type, de l’application et de la région. Le rapport comprend une analyse du marché basée sur le niveau régional et mondial. De plus, ce rapport sur le marché des soins de santé à domicile a pour but de valider les informations qui ont été recueillies grâce à des recherches internes ou primaires. Le rapport décrit les estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché concernant l’industrie des dispositifs médicaux, qui sont utiles aux entreprises pour décider de nombreuses stratégies.

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-home-healthcare-market

Dynamique du marché de la santé à domicile

Conducteurs

Hausse des investissements en recherche et développement (R&D)

L’introduction de technologies plus récentes sur ce marché a considérablement augmenté le flux de communication actuel entre les patients et les prestataires de soins de santé, permettant des soins meilleurs, plus rapides et plus efficaces. La surveillance à distance des patients, par exemple, repose sur l’intégration réussie des dispositifs médicaux et des technologies de l’information et de la communication (TIC) et sur la prestation de soins de santé sur de grandes distances, ce qui, en fin de compte, stimule la croissance du marché.

Hausse de la demande de soins à domicile

Cela est dû à la commodité accrue de la main-d’œuvre non qualifiée, des soignants, des services, des médecins et de divers équipements de soins à domicile dans les établissements de soins à domicile, ainsi qu’à une croissance des dépenses de santé dans les locaux hospitaliers de la région.

Nombre croissant de personnes âgées et avancées technologiques

Au cours de la dernière décennie, le secteur européen des soins de santé à domicile s’est considérablement développé. La hausse des dépenses de santé, qui a transféré l’attention des soins de santé des hôpitaux vers le domicile, a été l’une des principales raisons de la hausse du marché. Les initiatives gouvernementales visant à stimuler les soins de santé à domicile propulsent le secteur encore plus rapidement.

Opportunités

Le vieillissement de la population, l’incidence accrue de maladies cibles telles que la démence et la maladie d’Alzheimer, et les affections orthopédiques sont susceptibles de stimuler l’expansion du marché. Les gouvernements et les groupes de santé sont préoccupés par la hausse des coûts de traitement et s’efforcent de réduire les prix des soins de santé. Les soins de santé à domicile sont une alternative moins coûteuse à un séjour à l’hôpital.

Les gadgets portables, notamment les moniteurs de fréquence cardiaque, l’assistance respiratoire et les moniteurs de glycémie, ont amélioré l’efficience et l’efficacité des soins à domicile pour les maladies liées au mode de vie. Un autre facteur important influençant le marché est la santé basée sur la valeur. Le gouvernement central assure une couverture partielle ou totale des services à domicile dans la plupart des pays développés et en développement.

Impact du COVID-19 sur le marché des soins à domicile

Alors que le COVID-19 continue de faire des ravages dans les établissements de santé, le besoin de traitement à domicile augmente rapidement. La pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé sur le marché européen des soins de santé à domicile. Les moniteurs de glycémie, les tensiomètres, les oxymètres de pouls et les moniteurs de température font partie des produits de surveillance des soins de santé à domicile qui deviennent de plus en plus populaires. Cependant, de nombreuses autres entreprises et prestataires de services ont connu une baisse de leurs ventes en raison de l’arrêt des activités industrielles et de la perturbation des réseaux d’approvisionnement. Cependant, ce ralentissement ne devrait durer que peu de temps, car l’économie se redresse progressivement après le confinement. De plus, une collaboration accrue entre les fournisseurs de services crée un potentiel de croissance lucratif pour l’industrie.

Points clés couverts dans le rapport sur le marché des soins de santé à domicile

La taille du marché

Normes et changements du marché

Essais de marché dans différentes régions

Exigences du marché dans différentes régions

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs

Compétitivité de la chaîne d’approvisionnement

Analyse de la chaîne de valeur

En savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-home-healthcare-market

Rapports connexes : –

Marché mondial des logiciels périnataux cliniques – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-clinical-perinatal-software-market

Marché mondial des instruments chirurgicaux mini-invasifs – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-minimally-invasive-surgical-instruments-market

Marché mondial des revêtements antimicrobiens pour les dispositifs médicaux – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-antimicrobial-coatings-medical-devices-market

Marché mondial des protéines de fusion – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fusion-protein-market

Marché mondial des appareils de soins respiratoires – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-respiratory-care-devices-market

Marché mondial des dispositifs de stimulation magnétique transcrânienne profonde (DTMS) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-deep-transcranial-magnetic-stimulation-dtms-device-market

Marché mondial des vêtements intelligents – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-smart-clothing-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com