Études observationnelles du marché de l’analyse des soins de santé avec les principaux fabricants, taille, part, tendances et prévisions 2029

Le marché mondial de l’analyse des soins de santé était évalué à 18,32 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 145,20 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 24,58 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Analytique des soins de santé

Le paysage concurrentiel du marché de l’analyse des soins de santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’analyse des soins de santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’analyse des soins de santé sont IBM (États-Unis), Wipro Limited (Inde), Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), Health Catalyst (États-Unis), Inovalon (États-Unis), McKesson Corporation (États-Unis), MEDEANALYTICS, INC. (États-Unis), Optum, Inc. (États-Unis), Oracle (États-Unis), SAS Institute Inc. (États-Unis), ExlService Holdings, Inc. (États-Unis), CitiusTech Inc. (États-Unis), IQVIA (États-Unis) et GENERAL ELECTRIC (États-Unis), entre autres.

Définition du marché mondial de l’analyse des soins de santé

L’analyse des soins de santé aide les professionnels de la santé à trouver des opportunités pour améliorer l’engagement des patients, les résultats cliniques, l’engagement des patients et la prestation des soins. Les solutions d’analyse des soins de santé utilisent les vastes quantités de données collectées pour offrir aux organisations des informations exploitables.

Dynamique du marché de l’analyse des soins de santé

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

L’augmentation du coût des opérations et la baisse des remboursements pour les services de laboratoire

L’augmentation du coût de diverses procédures médicales, ainsi que la réduction des remboursements pour les services de laboratoire, accélèrent la demande de solutions d’interopérabilité des soins de santé entre les prestataires de soins de santé et les payeurs de soins de santé.

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché.

Conformité réglementaire

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions.

L’augmentation de l’adoption des dossiers de santé électroniques (DSE)

Il est difficile de stocker les données en masse générées par les dossiers de santé électroniques (DSE) sur les dispositifs de stockage locaux en raison du risque associé à la perte de données essentielles. Par conséquent, le déploiement de ces analyses de santé dans le secteur de la santé devient essentiel pour permettre un partage et un stockage faciles des mégadonnées.

Opportunités

En outre, l’utilisation de l’analyse dans la médecine de précision et personnalisée et l’analyse basée sur le cloud offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’accent mis sur la médecine basée sur la valeur et l’augmentation de l’analyse augmentée se développera davantage le taux de croissance du marché des solutions d’analyse des soins de santé à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial de l’analyse des soins de santé

D’autre part, le coût élevé des solutions d’analyse et les préoccupations concernant les données inexactes et incohérentes devraient entraver la croissance du marché. En outre, la réticence à adopter des solutions d’analyse des soins de santé dans les pays émergents et les problèmes d’intégration des données devraient défier le marché de l’analyse des soins de santé au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’analyse des soins de santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’analyse des soins de santé

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la population mondiale et l’industrie de la santé. Une augmentation de l’importance des mégadonnées dans l’industrie de la santé en raison du résultat de la pandémie. Les analyses prédictives et prescriptives sont utilisées pour développer des modèles de prédiction pour estimer l’émergence de vagues ultérieures d’infection au COVID-19. L’analyse opérationnelle est très bénéfique dans la gestion de l’attribution des lits COVID-19 dans les unités de soins intensifs et les données des patients.

Étendue du marché mondial de l’analyse des soins de santé et taille du marché

Le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en fonction du type, du composant, du modèle de livraison, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Analytique prescriptive

Analyses prédictives

Analyse descriptive

Sur la base du type, le marché est segmenté en analyse prescriptive, analyse prédictive et analyse descriptive.

Composant

Prestations de service

Logiciel

Matériel

Sur la base des composants, le marché est segmenté en services, logiciels et matériel. Le segment des services est sous-segmenté en services de support et services d’analyse commerciale.

Modèle de livraison

À la demande

Sur place

Sur la base du modèle de livraison, le marché est séparé en à la demande et sur site.

Application

Analytique clinique

Analyse de la santé de la population

Analytique opérationnelle et administrative

Analyse financière

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en analyses cliniques, analyses de la santé de la population, analyses opérationnelles et administratives et analyses financières. Le segment de l’analyse clinique est sous-segmenté en amélioration de la qualité et analyse comparative clinique, aide à la décision clinique, rapports et conformité réglementaires, analyse comparative/efficacité et santé de précision. Le segment de l’analyse financière est sous-segmenté en traitement des réclamations, gestion du cycle des revenus (RCM), intégrité des paiements et fraude, gaspillage et abus (FWA) et ajustement des risques et évaluation des risques. Le segment de l’analyse opérationnelle et administrative est sous-segmenté en analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la main-d’œuvre, performance de l’entreprise, analyse de la chaîne d’approvisionnement, intelligence du marché, analyse de la recherche et analyse stratégique.

Utilisateur final

Payeurs de soins de santé

Les fournisseurs de soins de santé

ACOS

sida

MCO

TPAS

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et ACOS, HIES, MCOS et TPAS.

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’analyse des soins de santé

Le marché de l’analyse des soins de santé est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, composant, modèle de livraison, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’analyse des soins de santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’analyse des soins de santé en raison de la population gériatrique et de la prévalence croissante des troubles chroniques dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’adoption de solutions analytiques avancées dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’analyse des soins de santé vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’analyse des soins de santé, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de l’analyse de la santé. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

