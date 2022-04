Études de recherche approfondies sur le marché des boissons probiotiques, régions clés, analyse et prévisions des principaux acteurs, 2028

Le rapport sur le marché des boissons probiotiques offre une analyse approfondie des régions en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, la dynamique de l’offre et de la demande, l’importation / exportation, les progrès technologiques et de produits, les tendances actuelles et émergentes, les demandes des consommateurs, les changements de comportement des consommateurs et la présence d’acteurs clés du marché dans chaque région. Le rapport couvre également une analyse complète par pays pour mieux comprendre la portée et la croissance du marché.

La taille du marché mondial des boissons probiotiques devrait atteindre 23,9 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 6,3%, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché peut être principalement attribuée à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être dans le monde entier, à la demande croissante d’aliments et de boissons fonctionnels et à la préférence croissante des consommateurs pour les probiotiques en raison des avantages pour la santé.

Le rapport se concentre sur la vue d’ensemble de l’entreprise, la situation financière, la position sur le marché mondial, la contribution aux revenus, la capacité de production et de fabrication et les plans d’expansion commerciale. Il se concentre également sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. L’étude comprend une analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour fournir un aperçu complet du paysage concurrentiel.

Les données statistiques incluses dans le rapport proviennent de sources fiables et authentiques et ont été vérifiées et soutenues par des experts de l’industrie pour aider les lecteurs à formuler des plans d’investissement stratégiques. Le rapport étudie les informations financières recueillies par des recherches primaires et secondaires approfondies pour offrir des informations précises sur le marché. Le rapport offre également un aperçu holistique de la part de marché, de la taille du marché, de la croissance des revenus du marché, des segments et sous-segments, ainsi que des recommandations stratégiques aux principaux acteurs du marché et aux nouveaux entrants. Le rapport met également l’accent sur les segments de marché naissants et fournit des informations sur les perspectives et les opportunités de croissance.

Acteurs clés :

Amul, Yakult Honsha Co., Ltd., Nestlé SA, Danone S.A., PepsiCo, Lifeway Foods, Inc., Fonterra Co-operative Group, Harmless Harvest, NextFoods, Chobani, LLC, DuPont, Bio-K Plus International Inc. et General Mills sont des acteurs clés dans le secteur mondial des boissons probiotiques

Voici quelques faits saillants du rapport :

Le segment des boissons probiotiques à base de produits laitiers représentait la part de revenus la plus élevée sur le marché mondial des boissons probiotiques en 2020. L’augmentation de la consommation de boissons fermentées à base de produits laitiers dans le monde entier et la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages offerts par ces boissons stimulent la croissance des revenus de ce segment.

Le segment des boissons probiotiques à base de plantes devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de l’intolérance au lactose et la demande croissante de boissons fonctionnelles à base de plantes parmi les consommateurs végétaliens sont des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Le marché des boissons probiotiques en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC des revenus le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante de boissons et de vaccins fonctionnels, la prévalence croissante des troubles liés à la santé intestinale, la sensibilisation croissante aux avantages pour la santé des probiotiques et la demande croissante de produits alimentaires contenant des probiotiques tels que la sauce soja et le yogourt dans les pays de la région sont des facteurs majeurs soutenant la croissance du marché. L’utilisation croissante de probiotiques dans les aliments pour divers animaux devrait également stimuler la croissance du marché dans cette région.

Aux fins de ce rapport, les boissons probiotiques mondiales Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type d’ingrédient, du canal de distribution et de la région:

Par type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Boissons probiotiques à base de produits laitiers

Boissons probiotiques à base de plantes

Par type d’ingrédient (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Bactéries

Lactobacilles (lactobacillus reuteri, lactobacillus acidophilus, etc.)

Bifidobacterium (bifidobacterium infantis, bifidobacterium lactis, bifidobacterium longum, etc.)

Streptococcus Thermophilus

Autrui

Levure

Saccharomyces boulardii

Autrui

Par canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Supermarchés/hypermarchés

Magasins de santé/pharmacies

Magasins de détail en ligne

Dépanneurs

Autrui

Par région (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Amérique du Nord États-Unis Canada

Europe Allemagne Royaume-Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique Latine Brésil Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite EAU Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial des boissons probiotiques.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché des boissons probiotiques en fonction de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces de Porte, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en ce qui concerne quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

