Études de marché sur les montres de luxe: taille mondiale, croissance, tendances, perspectives mondiales, perspectives et analyse de la portée future, prévisions

Le marché mondial des montres de luxe était de 7,83 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 11,05 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché.

définition du marché

Une montre de luxe est un accessoire de luxe coûteux fabriqué par des artisans qualifiés. Ils sont fabriqués à partir de métaux précieux tels que le platine , l’or et l’argent et ornés de pierres précieuses telles que les diamants et les rubis. Ils sont portés au poignet pour ajouter un look élégant et sophistiqué à la personnalité et au style des gens. Parce qu’elles sont chères, exclusives et non produites en série, ces montres de luxe se distinguent facilement des montres moins chères en raison de leur caractère unique et de leur durabilité.

Demande croissante de montres de luxe pour femmes

Progrès dans les montres de luxe

Dynamique du marché des montres de luxe

chauffeur

Accroître la notoriété de la marque

La notoriété croissante des marques a influencé l’occidentalisation et alimenté un désir inhérent d’exclusivité. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la demande croissante de montres de luxe qui devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Demande croissante de montres de luxe pour femmes

La demande de montres de luxe pour femmes augmente également de manière significative. Nous avons remarqué que les femmes sont plus attirées que les hommes par les mises à jour des montres. Il s’agit d’un facteur majeur incitant les entreprises à augmenter la fabrication dans le secteur des femmes et à augmenter les taux de croissance du marché.

conscience croissante de la mode

Alors que la conscience de la mode féminine et masculine augmente, plusieurs marques augmentent leurs portefeuilles de produits dans les segments masculin et féminin. En plus des marques de montres de luxe traditionnelles, les marques de montres de luxe abordables gagnent également en importance sur le marché global.

De plus, l’amélioration des produits, l’utilisation de plateformes sociales pour sensibiliser à l’engagement des consommateurs et aux lancements de produits, et l’adoption de canaux de distribution appropriés sont les principaux facteurs qui devraient stimuler le taux de croissance du marché des montres de luxe au cours de la période de prévision. Période 2022-2029

chance

Pénétration croissante dans le secteur du commerce électronique

Le secteur du commerce électronique devrait connaître une croissance significative des montres de luxe au cours de la période de prévision, en raison de la pénétration croissante de l’industrie mondiale du commerce électronique, des smartphones et d’Internet qui stimulent les ventes de montres de luxe. En outre, diverses installations et remises intéressantes offertes par les détaillants de montres de luxe sur les plateformes de commerce électronique, telles que l’échange et le retour faciles, la livraison gratuite, la comparaison des prix des produits et la livraison à domicile, créeront des opportunités immersives pour la croissance des montres de luxe à l’avenir. . .

En outre , la hausse du revenu disponible dans les économies émergentes devrait améliorer les économies nationales, stimulant la demande sur le marché des montres de luxe. Il a été constaté que la plupart des premiers acheteurs de montres de luxe choisissent des montres qui offrent une expérience luxueuse et représentent une certaine image dans la société.

rachat/défi

Coût élevé associé aux montres de luxe

Le coût élevé des montres de luxe et la hausse rapide du prix du processus de production sont les principaux facteurs limitant la croissance du marché des montres de luxe.

De plus, la disponibilité de contrefaçons de ces produits pourrait remettre en question le taux de croissance du marché des montres de luxe au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des montres de luxe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, l’analyse des opportunités en termes de poches de revenus émergentes et les changements de marché. . Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des montres de luxe, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

développement récent

En mars 2019, LVMH a lancé une montre chronographe mécanique sous la marque BVLGARI vendue sous le nom d’Octo Finissimo Chronograph GMT. Ils sont fabriqués à l’aide d’un cadran et d’un boîtier en titane d’une netteté remarquable avec un chronographe de 6,9 ​​mm d’épaisseur et une fonction GMT intégrée.

En janvier 2019, TAG Heuer, filiale de LVMH, a lancé un nouveau ressort équilibré dérivé de composites de carbone. L’objectif principal de ce développement est lié à l’insensibilité du carbone aux changements de température et de champ magnétique. Une nouvelle variante de la montre Autavia Isograph contiendrait ces spiraux en carbone.

chance

Le marché devrait également croître à un rythme plus rapide en raison de la sensibilisation croissante des utilisateurs finaux aux nouveaux produits et de la demande croissante d’opérations MI. De plus, l’un des facteurs importants soutenant la croissance du marché des montres de luxe au cours de la période de prévision est l’augmentation des développements technologiques dans les équipements chirurgicaux.

Segmentation :- Marché des montres de luxe

Le marché des montres de luxe est segmenté en fonction du type, du type de sexe et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Catégorie

horloge analogique

numérique

genre

Hommes

femme

unisexe

canal de distribution

vente au détail sur Internet

grand magasin

détaillant spécialisé

salle d’exposition exclusive

Autre

Marché des montres de luxe par région:

Analyse / aperçus régionaux du marché des montres de luxe

Il analyse le marché des montres de luxe et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, type de sexe et canal de distribution référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Montres de luxe sont : Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, États-Unis d’Amérique, Canada, et le Mexique. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, autres Moyen-Orient et certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Afrique ( MEA), certaines parties de l’Amérique du Sud, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché. La croissance du marché dans cette région est due à la concentration d’acheteurs de pays développés dans cette région qui veulent des produits avec des attributs distincts et une valeur de marque.

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de l’évolution du comportement des consommateurs et de l’augmentation du revenu disponible, en particulier dans les pays en développement comme la Chine et le Japon.

La section pays du rapport fournit également les facteurs affectant les marchés individuels ainsi que les changements dans la réglementation du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis rencontrés par une concurrence importante ou rare avec les marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales, et fournit une analyse prédictive des données nationales.

Gagnez du temps et des ressources sur la recherche d’entrée de gamme en obtenant des informations sur les acteurs et segments clés du marché mondial des montres de luxe.

Ce rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à se positionner sur le marché mondial.

Les principales conclusions et recommandations fournies dans le rapport mettent en évidence les tendances progressistes importantes de l’industrie sur le marché des montres de luxe, permettant aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme pour récolter les rendements du marché.

Obtenez des informations essentielles sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial par rapport aux produits, aux segmentations et aux secteurs verticaux de l’industrie.

À quels domaines d’expertise les acteurs du marché se profilant avec une conception intensive, des finances et même des avancées continues devraient-ils établir leur proximité ?

Quel est le taux de développement prévu pour chaque segment à l’extérieur et à l’intérieur de votre économie ?

À quelles applications, classifications et estimations les fabricants ont-ils participé avec enthousiasme ?

Quels sont les risques d’attaquer la croissance ?

Combien de temps dure l’opportunité du marché mondial ?

Comment la part de marché améliore-t-elle la valeur des différentes marques d’assemblage ?

